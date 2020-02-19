 Слідчі пообіцяли сьогодні надати адвокатам Антоненка доступ до запитуваних матеріалів справи, - Маслов

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ повідомив колишній військовослужбовець, юрист Леонід Маслов, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка.

"18.02.2020 о 20 годині 20-28 хвилин, під час телефонної розмови слідчий повідомив, що 19.02.2020 о 14 годині в приміщенні ГСУ НП України за адресою: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, представникам сторони захисту, а саме Круговому Дмитру Сергійовичу, будуть надані документи, які були запитані в раніше направлених клопотаннях", - повідомив Маслов.

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"Просимо мати на увазі загальну позицію підозрюваного і усіх його захисників про неприпустимість подальших порушень вимог КПК України, які гарантують стороні захисту право на збирання доказів невинуватості підзахисного, просимо більше не перешкоджати роботі адвокатів шляхом створення штучних проблем, таких як недопуск до приміщення ГСУ, втрата матеріалів справи, відсутність всіх слідчих зі слідчої групи на робочому місці і т. ін. Нагадуємо, що лише за умови дотримання вимог закону з Вашого боку можлива подальша участь підзахисного Антоненка у будь-яких слідчих діях, про що він вже офіційно письмово заявив 06.02.2020. Заборона стороні захисту в збиранні доказів невинуватості суперечить принципу рівності сторін кримінального провадження у збиранні доказів, а також порушує право на захист", - йдеться в клопотанні адвокатів Антоненка.

Також Маслов повідомив, що адвокати просять надати їм доступ до матеріалів, якими обґрунтовувались клопотання про обшук і затримання усіх підозрюваних у справі, клопотання про арешт майна; матеріалів, які містять персональні дані підзахисного Антоненка, з якими він має право знайомитися (в силу ч.3 ст.32 Конституції України); матеріалів слідчих, у тому числі негласних розшукових дій, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення; висновків експертів, які встановлювали прикмети осіб, що зафіксовані на відеозаписах напередодні вбивства пана Шеремета; даних операторів мобільних телефонів підозрюваних; оригінального (англомовного) тексту висновку "криміналістичного аналізу ходи" професора Бірча або довідки про його відсутність у матеріалах провадження. Також адвокати просять надати дозвіл на доступ до особової картки Антоненка в ІТТ.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.