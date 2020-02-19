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Все про:ДТП (2789) Миколаївська область (459) ДСНС (2287)

 Рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині, постраждали 17 осіб, - ДСНС. ФОТО

На трасі "Київ-Одеса" рейсовий автобус зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo. Постраждали водій і 16 пасажирів автобуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

19 лютого о 1:35 на пункт зв'язку 18 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Кривоозерському районі на 296 км автошляху М-05 "Київ-Одеса".

На місці з`ясувалося, що зіткнулися рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням "Одеса-Київ" (в якому перебувало 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo.

Рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині, постраждали 17 осіб, - ДСНС 01
Фото: сайт ДСНС

Унаслідок ДТП постраждали водій та 17 осіб першого транспортного засобу.

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Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого водія автобусу та передали його бригаді швидкої медичної допомоги. Ще 16 пасажирів із різними травмами, забоями направлено до Кривоозерської центральної районної лікарні (15 осіб, у тому числі постраждалий водій) та Любашівської ЦРЛ Одеської області (2 осіб). Наразі постраждалий чоловік перебуває у тяжкому стані в реанімації.

За уточненою інформацією, на ранок 8 громадян після надання кваліфікованої медичної допомоги покинули лікувальні заклади.

Змінний водій автобуса та водій вантажівки не постраждали і від госпіталізації відмовилися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176571
 
 
 Топ коментарі
 
По телевизору наверное интересный эпизод сериала "Сваты" ишел, вот водитель и отвлекся!!! Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Николаевщине, пострадали 17 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1321
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і в мене таке враження...
в годину ночі важко ще якось інакше спіймати вантажівку...тим паче постраждав водій буса...тобто на таран пішов (заснув чи не побачив? )
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Заснув, або відасик дивився воділа!
Вони такі семидільні, все що хоч роблять за кермом, ну тільки не керують уважно!
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скоріш за усе проморгав водій автобуса грузовик на обоченні...??
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і в мене таке враження...
в годину ночі важко ще якось інакше спіймати вантажівку...тим паче постраждав водій буса...тобто на таран пішов (заснув чи не побачив? )
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По телевизору наверное интересный эпизод сериала "Сваты" ишел, вот водитель и отвлекся!!! Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Николаевщине, пострадали 17 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1321
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може габаритніх не побачив водій буса, чи просто не працювали вони, забув увімкнути водій вольво...
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так...і таке частенько трапляється...
ні габариту, ні знаку, якщо зломався...у кращому випадку відро!
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Заснув, або відасик дивився воділа!
Вони такі семидільні, все що хоч роблять за кермом, ну тільки не керують уважно!
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по раскраске похоже на "Автолюкс"...А єто серьезная компания, а не какая то шаражкина контора...Дай Бог что б все хорошо закончилось для пострадавших
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