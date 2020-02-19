 Літак з України для евакуації громадян прибуде в Ухань о 22:00 за місцевим часом, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.
За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що для розміщення евакуйованих із Китаю українців підготували 4 об'єкти. Але де розташовуються ці об'єкти, повідомити відмовилася з міркувань безпеки.
Но готов поспорить, что наши "гении мысли", не пошли путем развитых стран и не отправили военно-транспортный самолет ВВС, как например делали это США.
Да и очень страшно, что в развитых странах где с медициной все супер, эти борты садят на военных авиабазах, где оборудуют специальные дома-поспеления для карантина, а вангую у нас так не будет
Заметьте, КАРАНТИНА, который в Китае хоть есть. У нас карантин обеспечить поленились.
Кстати, 80 эвакуированным придется провести в салоне вместе около 15 часов.
Попадут ли все в обсервацию? Будем надеяться.
Тобто, чим більше відстань від епіцентру епідемії, тим вірус "слабкіше"? Це щось нове, досі не чуване.
Санаторій Шкло (військовий, часів СРСР).
Знаходиться практично на території Яворівського полігону."
Потенциальных больных к военным, немало из которых завтра поедут в зону ООС.
ХОМЧАК: СЬОГОДНІ БУЛА НЕ ПРОВОКАЦІЯ, ВОРОГ ХОТІВ ЗАХОПИТИ СПОСТЕРЕЖНІ ПОСТИ.
"Це війна, і для воюючих дорогий кожен метр. В оперативному плані - це нічого не змінює в обстановці. Але для людей, які на війні, кожен метр, який вони обороняють, він политий кров'ю і дуже дорогий".
то все с организаторами будет понятно.
О чем предупреждали сто раз: заставить никого нельзя.
Эвакуированным придется провести в салоне 12-15 часов, если там окажется хотя бы один зараженный, то вероятность заражения многих других очень велика.
Наши импотенты смогут запретить кому-то уехать домой? Нет. Законодательной возможности принуждения нет, и обеспечить ее не удосужились.
Тем более еще 29 иностранцев под защитой своих государств, но от иностранцев хоть можно ожидать большей дисциплинированности.