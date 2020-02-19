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 Літак з України для евакуації громадян прибуде в Ухань о 22:00 за місцевим часом, - Гончарук

Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав з міста Ухань у Китаї, вилетів з міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

Читайте також: Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що для розміщення евакуйованих із Китаю українців підготували 4 об'єкти. Але де розташовуються ці об'єкти, повідомити відмовилася з міркувань безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З аеропорту евакуйованих із Китаю українців відвезуть співробітники ДСНС

Літак з України для евакуації громадян прибуде в Ухань о 22:00 за місцевим часом, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176569
 
 
 Топ коментарі
 
Предлагаю их расселить в коттеджах Зеленского, кто за? Самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7075
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да успокойтесь 2 месяца подряд китайцы бежали свободно по всему миру в тч и через Украину 2 месяца подряд. вирус прийдёт в любом случае. надо надеяться что в ослабленом виде.
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Предлагаю их расселить в коттеджах Зеленского, кто за?
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Про маєточек в Козино не забываем, там где был санаторий одной конфетной фабрики.
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Вот не буду читать ничего кроме заголовка.
Но готов поспорить, что наши "гении мысли", не пошли путем развитых стран и не отправили военно-транспортный самолет ВВС, как например делали это США.

Да и очень страшно, что в развитых странах где с медициной все супер, эти борты садят на военных авиабазах, где оборудуют специальные дома-поспеления для карантина, а вангую у нас так не будет
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В связи с прелетом зараженных корона вирусом из уханя начинается эвакуация жителей Львовской области, куда вероятных инфицированных хотят поместить на карантин Самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1099
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да успокойтесь 2 месяца подряд китайцы бежали свободно по всему миру в тч и через Украину 2 месяца подряд. вирус прийдёт в любом случае. надо надеяться что в ослабленом виде.
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Не портите им зраду.
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То китайцы. А это уханьцы - из самого центра карантина.
Заметьте, КАРАНТИНА, который в Китае хоть есть. У нас карантин обеспечить поленились.
Кстати, 80 эвакуированным придется провести в салоне вместе около 15 часов.
Попадут ли все в обсервацию? Будем надеяться.
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Я еще понимаю, если бы их поместили в герметичные боксы, а так откроют окно для проветривания, и ветер разнесет вирус!
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"..надо надеяться что в ослабленом виде."

Тобто, чим більше відстань від епіцентру епідемії, тим вірус "слабкіше"? Це щось нове, досі не чуване.
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И закрыть границу с гейропой, ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ!
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гончарук ждал пока все передохнут, а они лять, живы!)
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Ага! Под покровом ночи(с). Есть возможность разбежаться, пока не заперли...
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"Що до чуток, про те, що ймовірних носителів вірусу повезуть у санаторій Шкло.
Санаторій Шкло (військовий, часів СРСР).
Знаходиться практично на території Яворівського полігону."

Потенциальных больных к военным, немало из которых завтра поедут в зону ООС.
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Величайший звиздун?

ХОМЧАК: СЬОГОДНІ БУЛА НЕ ПРОВОКАЦІЯ, ВОРОГ ХОТІВ ЗАХОПИТИ СПОСТЕРЕЖНІ ПОСТИ.
"Це війна, і для воюючих дорогий кожен метр. В оперативному плані - це нічого не змінює в обстановці. Але для людей, які на війні, кожен метр, який вони обороняють, він политий кров'ю і дуже дорогий".
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а що приміщення у раді не знайдеться для них, чи то у бубочкиному маєтку, маєтках!!
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В Северодонецке есть неплохой аэропорт.
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зеленые уроды хотят скрыть куда именно прибудет этот самолёт. следите за ним. сейчас он на дозаправке в Алматах. борт SQP7301.
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Если хоть один эвакуированный откажется или не попадет на обсервацию,

то все с организаторами будет понятно.

О чем предупреждали сто раз: заставить никого нельзя.

Эвакуированным придется провести в салоне 12-15 часов, если там окажется хотя бы один зараженный, то вероятность заражения многих других очень велика.
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на это и расчёт, будет как с кораблём у Японии
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Японцы блокировали лайнер, принудительно.

Наши импотенты смогут запретить кому-то уехать домой? Нет. Законодательной возможности принуждения нет, и обеспечить ее не удосужились.

Тем более еще 29 иностранцев под защитой своих государств, но от иностранцев хоть можно ожидать большей дисциплинированности.
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22:00 уже скоро, почти через шесть часов. Там туда-сюда, обратно полдня, короче, дня через два будут здесь. Так где с цветами встречать?
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А потом этим бортом будут чартеры в Турцию или Египет выполнять.
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скрывать от народа и врать это и есть обещания зекоманды.
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Как бы это не звучало цинично, но самый лучший карантин в этом случае,это авиакатастрофа
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Как бы это не звучало цинично, но самый лучший карантин в этом случае,это авиакатастрофа
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"самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.", "для размещения эвакуированных из Китая украинцев подготовили 4 объекта." - 49 разместят, а 25 куда, выпустят в Борисполе?
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Скайап наняли...МАУ явно большую цену зарядило...
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