EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  8525  22
Все про:Німеччина (1397) Радбез ООН (359) Донбас (15344) Сурков (167) найманці РФ (1005)

 Суркову знадобилося 10 хвилин, щоб отримати підписи найманців під "Мінськом", - постпред Німеччини при ООН про причетність Росії до війни на Донбасі

Постпред Німеччини при ООН Крістофер Хойзген навів докази причетності Російської Федерації до війни на сході України.

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Десять днів тому керівник "ДНР" на своєму вебсайті сказав, що пан Пашков буде чинним керівником Донецька. Він був до цього віцегубернатором Іркутська. А Іркутськ, наскільки мені відомо, розташований у Росії", - розповів Крістофер Хойзген.

Також читайте: Припиняйте відправляти неочікувані "гуманітарні конвої", - Велика Британія - Росії на засіданні Радбезу ООН

Також він зазначив, що, засловами глави бюро з міграції російського МВС Валентини Козакової, РФ видала російські паспорти 227 тисячам жителів окупованої території Донбасу.

"Ось - участь Росії", - заявив Хойзген.

"Я був у Мінську, і велися переговори всю ніч, і були укладені Мінські домовленості. Хтось сказав: сепаратисти повинні підписати. І пан Сурков, який вів переговори, сказав: "Я це зроблю". І приблизно 10 хвилин йому знадобилося, щоб отримати підпис під цим комплексом заходів від сепаратистів. Це щодо незалежності сепаратистів від Росії", - заявив постпред Німеччини при ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176568
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зє бачив у тумані,від очі протирав від Пуйловської мочі.
 показати весь коментар
 
 
Зє потрібно 5 років щоб усвідомити , що Земля кругла, а Путен Хубло.
 показати весь коментар
 
 
Дмітру понадобілось пол года шоб понять шо зеленскіх чьмо
 показати весь коментар
 
 
коацапу в лице сци, а він скаже, що це Божа Роса Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 4138 Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 4138
 показати весь коментар
 
 
РФ выдала российские паспорта 227 тысячам жителей оккупированной территории Донбасса. Вот этих 227 тыс кацарылых лишить гражданства Украины и привлечь к ответственности по статье 111 ук !!!
 показати весь коментар
 
 
"Эти "факты" ни каким образом не помешают дальнейшему продвижению к миру" - скажет величайшый лидер современности.
 показати весь коментар
 
 
Ну так-то жиденькие факты. Помнится Россия приводила в качестве доказательств управления США Евромайданом, то что Нуланд печеньки раздавала.
 показати весь коментар
 
 
Война для кацапов вторая мать.
Родившиеся на удобрение Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 8602
 показати весь коментар
 
 
кажись ненцы начали что то подозревать и о чем то догадываться Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 3431
 показати весь коментар
 
 
- та ладно вам...я видел глаза путина...а в них понимание...
(понимание, что с упрямым ослом можно долго не вошкаться...даже морковку можно не привязывать на веревочку...)
Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 7829
 показати весь коментар
 
 
По темі віни ще:
"Они рвут нам глотки за свой Донбасс", - это видео ИЗ РОССИИ, против войны на Донбассе, строго запрещено в РФ
http://webgazeta.top/e9titgfx1nch64?fbclid=IwAR2hBt7cVhpliyAjd4RNP3b52LPj8BKH_6MlQSaq2p0B_syQ8vwKDjdvuM0
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору