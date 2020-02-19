EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Події
  2786  4
Все про:діти (1833) Одеська область (1160) розшук (321)

 Двоє малолітніх братів зникли в Одеській області, - поліція. ФОТО

В Одеській області розшукують двох малолітніх братів, які увечері 18 лютого пішли з дому і не повернулися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Розшукуються малолітні брати Кривовид Денис, 2008 р.н., та Кривовид Вадим, 2010 р.н., мешканці смт Ширяєве, які ввечері 18.02.2020 пішли з дому та дотепер їхнє місце перебування невідоме", - сказано в повідомленні.

Двоє малолітніх братів зникли в Одеській області, - поліція 01

Фото: сайт Нацполіції

Кривовид Денис

Прикмети: зріст 145, худорлявої статури, очі карі, довге темне волосся.

Був одягнений: в чорну куртку, темно сині джинси.

Кривовид Вадим

Прикмети: зріст 130, очі карі, волосся світле.

Був одягнений: в чорні спортивні штани, темно-синю куртку, синій светр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У тернопільському коледжі з посиленою військовою підготовкою отруїлися 12 учнів, - ДСНС

"Прохання до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваних, прохання зателефонувати до Ширяївського ВП за телефонами: 0485821230, 0485821140 або на спецлінію "102", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176567
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору