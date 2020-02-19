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 Політика України, Події
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Все про:Донбас (15344) Арахамія (240) Слуга народу (664)

 "Слуга народу" Арахамія про бій під Золотим: "Немає достовірної інформації, як це почалося, хто конкретно наступав"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ще треба розібратися, хто почав наступ уночі 18 лютого в районі Золотого на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

Арахамія заявив, що наразі "немає достовірної інформації" про те, яка зі сторін почала наступ.

"Зараз ні в кого немає достовірної інформації, як це почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь. А вже хтось зараз дає політичні оцінки. Мені здається, що на цьому не потрібно маніпулювати", - сказав він.

В Арахамії уточнили, чи він має на увазі, що вогонь міг бути відкритий українськими військовими.

"Звичайно, зрозуміло, з якої воно сторони. Які в нас втрати, як це все почалося, які були наші дії, які були їхні дії та інше. Тобто не можна давати таких оцінок, які ви мені транслюєте", - відповів він.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176566
 
   
 Топ коментарі
 
Давид Арахамия -- конченная тварь что бы ты здох кацапская мразь "Нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал", - "слуга народа" Арахамия о бое в районе Золотого - Цензор.НЕТ 7976
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Коли вже Арахамії відірвуть язик, щоб він не теліпався по-дурному?
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До чого там язик? Требо відірвати одразу все що по-дурному!
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час вже заткнути пельку цій прокацаплений гниді
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Интересно, успеет ето чмо добежать в Сочи или нет?
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Ара,конечно. хамия ! Еще какая "хамия"! Собрались истинные "украинцы" : - "казаки" кавказские ,сионские ,мордовские и готовят нам ярмо! 74% пускают пузыри.
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Подавляющее большинство в ВР и кабмине кацапов, грузин, евреев, хохлов-манкуртов, украинцев раз два и обчелся. Народ вы действительно думали, что весь этот сброд будет работать на нас и на благо Украины, а не на свой карман? С какого перепугу?
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ЗЕЛЕНОСРАКОЕ ПРОСТЕЙШЕЕ - СОЧИНСКАЯ ЭВГЛЕНА ЗЕЛЁНАЯ !!!!!!!!!!!
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один вопрос : а действительно , ***** было на майдане это всё мутить, если на место януковича систематически приходят ******** один хуже другого?
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полный звездец. и это вместо того, чтобы поддержать армию своей страны. сегодня ара-хама будут цитировать сми запоребрика.
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А потом сми запоребрика будут цитировать его. Круговорот дерьма в природе...
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Ну так отправьте этого арахамию на передовую !
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Эта абхазская падаль считает,
Что обстрелы из крупных калибров
То инициатива ЗСУ ?
кто этому подонку гражданство дал ?
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НЕ ПОРА ЛИ ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ЗЕЛЁНОЙ СОПЛИ ЛИШИТЬ СОЧИНСКОГО УБЛЮДКА АРАХАМИЮ УКРАИНСКОГО ГРАЖДПНСТВА ??????????????????
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И вот это существо родом с абхазского зоопарка обезьян руководит самой большой фракцией в парламенте Украины? И они еще хотят землю продать.
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Понятно что зеленский, арахамия, сивохо и прочяя дрянь т.н."слуг народа" упоротые малоросы тяготеющее к бензоколонке-раше потому как им нравится тамошний устрой: боряре у власти вертят на х*ю бедных тупых холопов, внушая им при этом, что на самом деле они живут не в говне, а в роскоше и рванные лапти, боярышник, блины с лопат это уже ого какое достижение в жизни. Поэтому эти зеленные "реформаторы" в турборежиме и точно такими же методами тянут украинцев в стойло поближе к "процветающей" бензоколонке и украинцы им это позволяют, ну чтож 73% сделали правильное решение жить в говне, это их право, желаю им насладится этим всласть!
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Цей Арахамія має стати нічним кошмаром для всіх бобіків.Має приходитт до них у снах,і мучити їх до скону.
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