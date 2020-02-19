 Кислиця в Радбезі ООН: Уже понад 125 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні Радбезу ООН сказав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.
За його словами, цей поцесс триває попри те, що більшість країн не визнають такі паспорти у мешканців ОРДЛО.
"Росія також продовжує незаконну паспортизацію Донбасу і зараз це вийшло вже на "промисловий" рівень – понад 125 000 осіб отримали там російські паспорти", - заявив він.
Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку подання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.
24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
(уж не отсюда ли сквозняк ? ))))
Представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген жорстко розкритикував РФ на засіданні Радбезу та пояснив, що саме вона є винною у порушенні домовленостей, досягнутих у Мінську та в "нормандському" форматі.
Він по пунктах назвав порушення Росією Мінських домовленостей, навів докази причетності Російської Федерації до збройного конфлікту на сході України, у кінці засідання Радбезу заявив, що бойовики на Донбасі - маріонетки Кремля. Більше тут: https://gazeta.ua/articles/donbas/_nimechchina-maye-dokazi-prichetnosti-rf-do-vijni-na-donbasi/952142
Интересно, как долго он останется представителем Украины в ООН?
"Українські лідери показували своє бажання мирного вирішення конфлікту, і домовленості залишаються в силі. І ми засуджуємо будь-які дії проти України військові.
Речі, про які домовилися чотири сторони "нормандської четвірки"… після цього нас обстріляли більше 400 разів після першої зустрічі "нормандської четвірки".
Більше 60 поранених на нашій території від російської сторони", - заявив він.
"Чи ми можемо сказати, що це заморожений конфлікт?
Ні, це війна. Єдина активна війна в Європі.
Повномасштабна війна з російськими військами та їх головорізами, які були найняті Російською Федерацією і підтримуються ними.
Саме тому ми бачимо, як члени Спеціальної моніторингової місії не мають повного права подорожування по території Донбасу.
Як ми тільки говоримо про ці домовленості, Росія постійно вказує на нас пальцем і каже, що це ми маємо впроваджувати ці домовленості, і що це наша провина, і ми маємо домовлятися з лідерами ОРДЛО. Але хто вони такі?", - наголосив Кислиця.
Але є інформація що окрім 126 тис. жителів ЛДНР з непідконтрольної Україні території, громадянство Росії отримали ще 60 тис. жителів з районів які нині контролюються Україною.