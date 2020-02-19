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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (8780) Путін (16375) Росія (26497) Волкер Курт (504)

 Світ має пам'ятати, що Україна прагне повернути Крим, - Волкер

Україна має нагадувати світові про окупацію Росією Криму.

Таку думку колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив "Європейській правді" в інтерв'ю, опублікованому 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо пам'ятати про Крим. Україна має зберігати його "на виду", нагадувати, що Крим окупований, що там тривають порушення прав людини. Зрештою, нагадувати про те, що санкції були запроваджені, зокрема, через окупацію Криму. Світ має пам'ятати, що Україна прагне повернути Крим", - сказав він.

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За словами дипломата, "жодного прогресу щодо Криму" він не очікує.

"Росія неймовірно агресивна у питанні утримання Криму, і тому доти, доки Путін зберігає владу у Росії, - я не бачу шансу, що це зміниться. А це значить, що ми маємо бути готові до тривалої боротьби", - наголосив Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176563
 
   
 Топ коментарі
 
Волкеру це більше потрібно ніж зеленій владі.
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Спасибо, что напомнили, что Украина должна напоминать...
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А по зебилу и не скажешь...
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Спасибо, что напомнили, что Украина должна напоминать...
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Конечно вернем, у владимира зеленских там недвижимость в крыму Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым, - Волкер - Цензор.НЕТ 9203
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Волкеру це більше потрібно ніж зеленій владі.
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Союзники делают гаранту мигрень своими бестактными напоминаниями.
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всі в світі знають, що Крим український і його потрібно повернути, не знає про це тільки влада України, яка при погляді Путлера, з тремтінням ніг не може виговорити, хто наш ворог, за те, мабуть по вказівці Московії, активно кинулись торгувати майном Укроборонпрому, звертати військові програми, в т.ч. авіо-ракето і кораблебудівництво. За те активно будують броньовані штурмові машини для розгону демонстрацій, чують мабуть, що не довго залишилось царювать.
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Клоун своїм вчинком, що привів до відставки Волкера, показав кому він служить. Для Путіна після відставки Порошенка - це найприємніша новина і подарунок зі сторони українського "ШУТА на троне КОРОЛЯ"
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А, якщо по- правді, то усім насрати і на Україну, і на Крим...
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Волкер (и не только) делает намного больше ради Украины, чем наше тупорылое зебильное правительство.
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Воно боїться фуйла образить. Де ж він буде на мІр дивитись? Тому ...
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Світ повинен покарати порушника міжнародних норм. Повернення Україні Криму - це для всього світу.
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Надо ещё не забывать, кто обманом отнял у Украины ЯО взамен на бесполезную бумажку.
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