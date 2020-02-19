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 Політика України
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Все про:ООН (1397) Донбас (15344) гуманітарна допомога (248) Дікарло Розмарі (3)

 На гуманітарну допомогу Донбасу в 2020 році буде потрібно $158 млн, - ООН

План гуманітарного реагування Організації Об'єднаних Націй для Донбасу в 2019 році був значно недофінансований, тому в 2020 році ООН планує зібрати $158 млн на надання допомоги жителям Донбасу.

Про це заступниця генерального секретаря ООН з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло заявила під час засідання Ради Безпеки ООН 18 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами Дікарло, $158 млн буде достатньо для надання гуманітарної допомоги 2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік на Донбасі загинули 27 цивільних, 140 зазнали поранень, - заступниця генсека ООН Дікарло

Загальна кількість людей на Донбасі, які потребують гуманітарної допомоги, становить 3,4 млн осіб, із яких 1,1 млн – віком від 60 років, повідомляли в ООН 27 січня.

У лютому 2019 року ООН створила фонд гуманітарної допомоги Україні й закликала донорів приєднатися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від війни та її наслідків. План гуманітарного реагування щодо України на 2019 рік потребував $162 млн. ООН вдалося зібрати половину суми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176562
 
 
 Топ коментарі
 
Корміть сєпарів,корміть... Мало їх Україна корме.
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Звісно, ці старі люди не служать в апалчєнії\ Там служать їх діти та внуки.
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Хотели ********** нефтедоллары-- теперь пусть жрут полной ложкой руцкий мир На гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн, - ООН - Цензор.НЕТ 5271
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Кислица в Совбезе ООН: Уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта ........пусть их паРашка кормит
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Корміть сєпарів,корміть... Мало їх Україна корме.
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путлеру еще гумманитарки подкиньте! Вона скока он на ихтамнетов расходует!
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Дамбасяни не збирались годувати нахлєбніков. Нє?
На гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн, - ООН - Цензор.НЕТ 1891
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Так в чём проблема? С парашников-московитов и получите.
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Никто не может запретить ООН выкидывать впустую свои финансы...
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"...План гуманитарного реагирования по Украине на 2019 год требовал $162 млн. ООН удалось собрать половину суммы..."

Решту ЗЕбобіки добавлять.
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болт с левой резьбой лугандоновцам, а не гуманитарную помощь...
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