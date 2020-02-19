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Все про:діти (1833) отруєння (694) Тернопіль (120)

 У тернопільському коледжі з посиленою військовою підготовкою отруїлися 12 учнів, - ДСНС

У їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою отруїлися 12 учнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"19 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до інфекційного відділення Збаразької ЦРЛ з попереднім діагнозом "харчове отруєння" госпіталізовано 12 учнів (2003-2005 р.н.),
які вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На курорті у Славському в готелі отруїлися 14 осіб, зокрема четверо дітей, - ДСНС

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176560
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть ребята выздоравливют, усиленно готовятся дальше и через пару лет защищают Украину от кацапов!!!
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...полное отсутствие санитарного контроля приводит и будет приводить к таким случаям..пищевой геноцид украинского народа набирает силу, кол-ство тварей-олигархов растет, состояние их увеличивается в арифметической прогрессии в западных банках а народ приговорен на вымирание...
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Пусть ребята выздоравливют, усиленно готовятся дальше и через пару лет защищают Украину от кацапов!!!
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Очевидно,підсилена військова підготовка винна.Інакше,чому на цьому акцентують ?
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У продуктов есть не только срок годности, но и условия хранения для достижения этого срока.
Я что-то не слышал, чтобы когда-то проверялись условия хранения, изредка выдавалась какая-то информация об отсутствии помещений для хранения, но никогда не было акцентирования на условиях хранения или когда что-то произойдёт, то начинают об этом говорить...
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...полное отсутствие санитарного контроля приводит и будет приводить к таким случаям..пищевой геноцид украинского народа набирает силу, кол-ство тварей-олигархов растет, состояние их увеличивается в арифметической прогрессии в западных банках а народ приговорен на вымирание...
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..или дальше продолжать галасавать по приколу или в своей среде Пиночета искать...другого выхода нет...
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При Пиночете отечественного разлива травиться в столовых меньше не станут. Просто перестанут об этом писать.
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...весь грабеж на раз прекратится, после того, как на стадионы, окруженные автоматчиками, соберут всю эту жидовско-кацапско-хохлятскую мерзость У тернопільському коледжі з посиленою військовою підготовкою отруїлися 12 учнів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6410 ..если своего не найдется такого,. значит за кордонами поискать пассионариев, там много наших...
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Диверсія реваншистів, чи саботаж гідності? У тернопільському коледжі з посиленою військовою підготовкою отруїлися 12 учнів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3151
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У нас обед приготовить не могут, чтобы людей не потравить . Украина готова к любым вызовам со стороны эпидемии ?
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Господи, ЗИМОЙ! Их ботулином травили?
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Оральный способ заражения,иначе говоря либо просрочка в которой размножился возбудитель, какашки больного или носителя попали в продукт при его производстве, следовательно что там бардак и отсутствуют медосмотры у сотрудников. Либо носитель работает на школьном пищеблоке и не моет руки после туалета, засранка, проще говоря, с купленной "пищевой комиссией" в медкнижке, если, конечно, вообще таковая имеется. Ведь всем известно что проверки запрещены, да и проверять и наказывать не кому, санстанция ликвидирована мародёром, чтобы не закрывала его фабрики за антисанитарию и использования вместо сахара и масла всякого дерьма. Ничего не удивляет, скотское отношение к здоровью граждан продолжает набирать обороты. Скоро не будет ни больниц, ни врачей, ни пациентов. Кто не вымрет, тот сбежит. Этого и добивается власть, потому что она не наша, к сожалению. Кому-то очень нужна земля и территория пока ещё Украины.
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