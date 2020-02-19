 У тернопільському коледжі з посиленою військовою підготовкою отруїлися 12 учнів, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"19 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до інфекційного відділення Збаразької ЦРЛ з попереднім діагнозом "харчове отруєння" госпіталізовано 12 учнів (2003-2005 р.н.),
які вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою", - йдеться в повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Я что-то не слышал, чтобы когда-то проверялись условия хранения, изредка выдавалась какая-то информация об отсутствии помещений для хранения, но никогда не было акцентирования на условиях хранения или когда что-то произойдёт, то начинают об этом говорить...