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 Політика України
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Все про:Радбез ООН (359) Донбас (15344) Пашков (2) Кислиця (35)

 Кислиця про нового "прем'єра ДНР" Пашкова: Не треба із Сибіру говорити нам, українцям, що робити на нашій території

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що не може бути виправдання для колишнього віцегубернатора Іркутської області Володимира Пашкова, якого Росія призначила "управляти" на окупованому Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, яке транслювалося на сайті Організації.

Кислиця сказав, що за словами Росії, Україна нібито має вести прямі переговори з так званими "представниками місцевої влади" на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Але хто вони? Наскільки місцевим є нещодавно призначений так званий виконувач обов'язків голова "уряду" Донецька Володимир Пашков? Це громадянин Росії, який народився в Сибіру, є випускником Тихоокеанського військово-морського училища, і до недавнього часу - віцепрезидент Іркутської області Росії", - сказав Кислиця.

Також читайте: Росія продовжує стратегію ескалації військових дій на Донбасі, - Кислиця в Радбезі ООН

Водночас дипломат риторично наголосив, що Донецьк та Іркутськ розділяють "якісь незначні" 6 тисяч кілометрів.

"Однак, він "достатньо місцевий" на думку Москви для управління на Донбасі і щоби говорити про майбутнє Донбасу. Немає виправдання для когось із Сибіру говорити нам, українцям, що робити на нашій території", - наголосив Кислиця.

Як повідомлялося, новим так званим "прем'єр-міністром" терористичного угруповання "ДНР" раптово став росіянин, колишній високопоставлений чиновник з Іркутської області Володимир Пашков. У Кремлі виправдалися, що Пашков очолив уряд так званої "ДНР" як "приватна особа" і не делегований Російською Федерацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176558
 
   
 Топ коментарі
 
А може він чудовий менеджер. А там дивись Зєйло переведе його в Київ. Гончарук не вічний.
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Также можно сказать про малоросов зебобика типа Сивухи : Не надо малоросам говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории
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А что ом остается делать, сибириякам, если:
Кислица о новом "премьере ДНР" Пашкове: Не надо из Сибири говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории - Цензор.НЕТ 8912

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А може він чудовий менеджер. А там дивись Зєйло переведе його в Київ. Гончарук не вічний.
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Як видно для тебе різниці нема,ранок чи вечір.
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Также можно сказать про малоросов зебобика типа Сивухи : Не надо малоросам говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории
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они давно уже не ГОВОРЯТ...Увы... Они давно уже ДЕЛАЮТ....
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А что "не надо"? Вы и так последовательно выполняете их инструкции.
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Зря, что ли, шмаркля в Оман летала!?!? Так подставляться!? За инструкциями от товарища патрушева. Кислица о новом "премьере ДНР" Пашкове: Не надо из Сибири говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории - Цензор.НЕТ 3218
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Которые в "минском договоре" прописаны? Кислица о новом "премьере ДНР" Пашкове: Не надо из Сибири говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории - Цензор.НЕТ 345
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нужно примирятся с новым гауляйтером министром днр из сибири, Сивохо так сказал
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Забирай сивоху,їдьте і примиряйтесь,можете зразу до сибіру.Ніхто вас тут не тримає.
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Може і сарказм,тільки дуже недоречний у даному випадку.
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🤢🤡💩🐒🐸🐽🐏🐑👺-банда запроданцев ************** зейло сивого портнов лукаш козак
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