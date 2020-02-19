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Все про:вірус (267) зараження (5) COVID-19 (61)

 Кількість заражених коронавірусом поза межами материкового Китаю перевищила 1 тис. осіб

Станом на ранок середи, 19 лютого, у світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість заражених коронавірусом COVID-19 збільшилася до 1012 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

За її даними, кількість жертв коронавірусу залишилася на колишньому рівні: п'ятеро людей, по одному летальному випадку в Японії, Франції, Гонконгу, на Тайвані і Філіппінах.

Водночас, як повідомило агентство "Ренхап", у Південній Кореї вранці в середу виявлено 10 нових випадків зараження, які могли не потрапити до статистики видання.

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Найбільше хворих (понад 600) виявлено на території Японії, з них понад 500 припадають на пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

Як повідомила медична влада Японії, всім пасажирам, які залишаються на лайнері, у яких тест на коронавірус покаже негативний результат, буде дозволено зійти на берег протягом середи та четверга.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176556
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати, гибель на дорогах не распространяется воздушно - капельным путем.
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Зеленский решил направить самолет с эвакуированными из Китая во Львов. Интересно на карантин их куда то в Карпаты отвезут или по соседним областям Западной Украины рассредоточат ?
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Украина сейчас делает коллективный суицид. Привет Синему Киту. Нас уговорили (приговорили ).
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2 недели инкубационного периода. Во время которого заражение обнаружить очень сложно. И даже когда заболевание переходит в активную стадию, нынешние тесты дают только 30% точности определения заражения...
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У меня одного впечатление , что все множащиеся бедствия на планете происходят из - за того, что Украина привела к власти Зе ? Начиная со сгоревшего Собора Парижской Богоматери и далее по списку. Мы ужаснемся, если доживем,когда посчитают погибших за период его правления..
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(пожимает плечами)
Люди в свременном мире слишком зажрались расслабились во всех смыслах...
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Заразившихся уже очень много.
Не спасает даже специальный костюм биологической защиты.

На видео врач (или кто там еще) заразился даже через защиту...

https://twitter.com/newkc14/status/1229810747955277825
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Ага, прям вот заразился и через 5 минут ему поплохело? А все стоят рядом и им норм, их баевой вирус не берет? Кількість заражених коронавірусом поза межами материкового Китаю перевищила 1 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2429 Просто поплохело человеку от переутомления, целый день на ногах, бороться с вымышленным вирусом, это вам не хухры-мухры Кількість заражених коронавірусом поза межами материкового Китаю перевищила 1 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2466
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У нас на дороге погибает больше за день, чем от коронавируса за пределами уханя, раздувают из мухи слана Кількість заражених коронавірусом поза межами материкового Китаю перевищила 1 тис. осіб - Цензор.НЕТ 1762
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Кстати, гибель на дорогах не распространяется воздушно - капельным путем.
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Вообще есть такая штука, как цитокиновый шторм ( одна из побочек вируса) . Секунду назад вроде себя здоровым чувствующий человек, падает, как срезанный серпом колос. Кацапы еще в 2018 году искали методы его лечения .( есть видео). Наверное знали о чем то.
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Підлога Маккартні иди санитаром полы мыть, в карантинный санаторий, там хорошо платят. И стримить будешь оттуда, нам, параноикам.
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Зеленский решил направить самолет с эвакуированными из Китая во Львов. Интересно на карантин их куда то в Карпаты отвезут или по соседним областям Западной Украины рассредоточат ?
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А почему не в Киев? Ах да, чуть не забыл, владимир зеленских же сцыкло Кількість заражених коронавірусом поза межами материкового Китаю перевищила 1 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9894
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Предлагаю эвакуированных отправить на Пильшу на заробитки. Убьем двух зайцев: и не нада их тут на карантин и якась копийчына в бюдет попадет в итоге Кількість заражених коронавірусом поза межами материкового Китаю перевищила 1 тис. осіб - Цензор.НЕТ 8710
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Да вирус уже в Украине.
Те китайские строители, приехавшие в Житомир своим ходом...
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Тела умерших от коронавируса в пластиковых мешках на улицах Китая.
Крематории слишком переполнены.

https://twitter.com/livecrisisnews/status/1229577760735141889

Скоро примерно это же будет и в других странах...
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Украина сейчас делает коллективный суицид. Привет Синему Киту. Нас уговорили (приговорили ).
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И кстати если не дай Бог это вырвется зараза в Украине то будет полный капец. У нас люди от такого гриппа умирают , лекарства подделки и кстати границы то сразу ЕС закроет.
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Этот козёл приказал всех из Китая привести в Винники под Львовом. Уже приготовили 9 этаж . Почему не в Феофанию ? И ещё туда же этих Аргентинцев.
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ну в крупные города (а тем более в столицу) не желательно, на случай утечки . Но Львов тоже город миллионник. ((
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