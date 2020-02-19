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 Політика України, Події
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Все про:озброєння (1193) ООН (1397) найманці РФ (1005)

 500 танків, майже тисяча ББМ і 800 артустановок: Кислиця в ООН заявив, що кількість озброєння у найманців РФ на Донбасі затьмарює деякі армії Європи

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН 18 лютого повідомив про те, що протягом 2019 року Росія направила в окупований Донбас понад чотири тисячі тонн боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

Зазначається, що окупаційна адміністрація також отримала 50 танків.

"РФ продовжує поставляти окупаційним силам зброю, регулярні війська та найманців. Тепер вони затьмарюють деякі європейські армії: близько 500 танків, близько тисячі броньованих бойових машин, 800 артилерійських установок. Лише минулого року РФ направила на окуповані території Донбасу понад 4 тисячі тонн зброї та боєприпасів", - зазначив заступник міністра.

Під час засідання Ради Безпеки ООН 18-19 лютого країни-учасниці розглянули ескалацію бойових дій на Донбасі. Крім того, члени Ради Безпеки закликали РФ дотримуватися Мінських угод.

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Нагадаємо, вранці 18 лютого, бойовики російсько-окупаційних формувань почали обстрілювати позиції Об'єднаних сил поблизу Золотого в Луганській області. Загалом суперник випустив понад 400 артилерійських снарядів і мінометних мін.

Екстрене засідання РНБО скликали в Києві у зв'язку зі спробою ворожого прориву. Росія ж ініціювала засідання Ради Безпеки ООН, щоб знову звинуватити Україну в зриві "Мінська".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176555
 
 
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І всі ці цифри Зєйло знає, але його мочовик зменшувати їх кількість не дозволяє.
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А уничтожить это все высокоточных оружием? Прям в гараже или на поле боя!
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500 танков? А сколько у нас джавелинов? И почему они где-то во Львовской области, а не на передке? вчера лупили из танков? Вот и протестировали бы джавелины в реальном бою!!! 500 танков, около тысячи ББМ и 800 артустановок: Кислица в ООН заявил, что количество вооружения у наемников РФ на Донбассе затмевает некоторые армии Европы - Цензор.НЕТ 1009
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С каким условием были переданы Джавелины?
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последняя партия была без всяких условий...
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да срать на условия, когда тебе грозит опастность, не так ли? 500 танків, майже тисяча ББМ і 800 артустановок: Кислиця в ООН заявив, що кількість озброєння у найманців РФ на Донбасі затьмарює деякі армії Європи - Цензор.НЕТ 1890
Мне это напоминает наше всу, их обстреливают и даже могут убить, но они не отвечают, патамуша асабист и портнов на них уголовное дело заведет
твою ж дивизию, угаловнае дела страшнее смерти, до же дожили юлять
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Нарушение условий предоставления было бы основанием для прекращения вообще всякой их поставки. Вроде бы и Стугна становится всё лучше...
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С таким Советом безопасности, товары из путлеровских "Спорттоваров" и ихтамнеты ********** быстро могут оказаться в Европе. Потом не причитайте, что Украина вас не предупреждала...
500 танков, около тысячи ББМ и 800 артустановок: Кислица в ООН заявил, что количество вооружения у наемников РФ на Донбассе затмевает некоторые армии Европы - Цензор.НЕТ 6371
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Зеля все равно уже закончил войну в своем мозгу.
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Ничьо-о-о-ооо!!! Придут совместные патрули и всех их разгонят, правда шмаркля!?!?
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А клоун знает эти цифры, или сейчас он и все зебыли будут утверждать что это фейк. И эта **** клоун заявляет что оно увидело мир в чьих то глазах. Клоун кто ты после этого ты хуже клоуна мразина желающая смерти пацанам на передовой. Клоун геть!
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Организация,которая только говорит и деньги сосёт ,но сделать ничего ни может.
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