 500 танків, майже тисяча ББМ і 800 артустановок: Кислиця в ООН заявив, що кількість озброєння у найманців РФ на Донбасі затьмарює деякі армії Європи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

Зазначається, що окупаційна адміністрація також отримала 50 танків.

"РФ продовжує поставляти окупаційним силам зброю, регулярні війська та найманців. Тепер вони затьмарюють деякі європейські армії: близько 500 танків, близько тисячі броньованих бойових машин, 800 артилерійських установок. Лише минулого року РФ направила на окуповані території Донбасу понад 4 тисячі тонн зброї та боєприпасів", - зазначив заступник міністра.

Під час засідання Ради Безпеки ООН 18-19 лютого країни-учасниці розглянули ескалацію бойових дій на Донбасі. Крім того, члени Ради Безпеки закликали РФ дотримуватися Мінських угод.

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Нагадаємо, вранці 18 лютого, бойовики російсько-окупаційних формувань почали обстрілювати позиції Об'єднаних сил поблизу Золотого в Луганській області. Загалом суперник випустив понад 400 артилерійських снарядів і мінометних мін.

Екстрене засідання РНБО скликали в Києві у зв'язку зі спробою ворожого прориву. Росія ж ініціювала засідання Ради Безпеки ООН, щоб знову звинуватити Україну в зриві "Мінська".