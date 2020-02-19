 Доба в районі ООС: один український воїн загинув, шістьох поранено і травмовано, зафіксовано 22 ворожі обстріли, ліквідовано чотирьох найманців РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:
- поряд з населеним пунктом Березове - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Пищевик - з міномета калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Дев'ятнадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- шість разів поблизу населеного пункту Кримське - зі 120-мм мінометів ворог випустив 61 міну, ще 10 мін з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з озброєння БМП і станкового протитанкового гранатомета;
- чотири рази поряд з Новотошківським - з артилерійських систем калібру 152 мм - 45 снарядів, 122-мм артилерії - 15 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 17 мін, а також 56 пострілів з озброєння танка;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 152 мм - 22 снаряди, 122-мм артилерії - 28 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 61 міна, 82-мм мінометів - 30 мін, а також противник вів вогонь із гранатометів різних систем;
- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний - з артилерійських систем калібру 122 мм - 4 снаряди, 120-мм мінометів - 23 міни, 82-мм мінометів - 25 мін, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Золотого-4 - з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 3 міни, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Попасної - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 16 снарядів і мінометів калібру 82 мм - 18 мін;
- у районі Луганського - з 82-мм міномета - 2 міни;
- поряд з Новолуганським - з міномета калібру 82 мм - 2 міни, а також противник вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені.
Слід зазначити, що на усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну вогневу відповідь та контролювали ситуацію. В подальшому противник запросив режим тиші", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що вчора, 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисники зазнали поранень та ще двоє - бойового ураження.
За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення з боку противника 4 особи було знищено та ще 6 зазнали важких поранень.
З початком цієї доби російські окупаційні війська по захисниках Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
За поточну добу втрат немає.
Той що зветься Сивоха
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным - выздоровления и сил........
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в разгар полемики с оппонентами в кулуарах Верховной Рады заявил, что у него нет достоверной информации, кто именно начал наступление близ Золотого 18 февраля. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие", - сказал он. Видео с его заявлением появилось в сети -https://www.obozrevatel.com/politics/aahamiya-usomnilsya-v-tom-kto-pervyim-nachal-krovavyij-boj-na-donbasse-video.ht
В Управлении Народной милиции ЛНР рассказали «Русской Весне»подробности гибели гранатомётчика и эвакуации его тела.
«Несмотря на постоянные заявления военного руководства Украины про заботу о подчиненном личном составе, а также высоком уровне боевого товарищества в ВСУ, факты говорят об обратном.
В результате утренней попытки прорыва диверсионной группы 72-й омбр погиб гранатомётчик ВСУ Максим Хитайлов.
Важно отметить, что Хитайлова можно было еще спасти, но украинское командование целенаправленно усилило минометный и стрелковый огонь по району нахождения раненого, тем самым не давая нашим медикам оказать необходимую помощь, эвакуировать раненого и спасти его жизнь», - сообщили в оборонном ведомстве.
Защитники ЛНР отметили, что готовы передать для проведения погребения тело солдата, погибшего по вине украинских властей, развязавших войну на Донбассе, относясь с пониманием к боли утраты родных и близких «ВСУшника».
«Ответственность за его гибель полностью лежит на совести командования 72 бригады. Ее командир Богомолов, стремясь реабилитироваться в глазах своего руководства за небоевые потери среди подчиненных, в очередной раз отправил на верную гибель своих солдат, заведомо зная, что вылазка ДРГ не принесет результата.
Мы надеемся, что тело погибшего Хитайлова военный преступник Богомолов лично передаст родителям, расскажет им о своих карьерных амбициях и объяснит, за что отправил 22-летнего парня на убой», - добавили в УНМ ЛНР.
Источник: https://rusvesna.su/news/1582038911
«Сегодня, 18 февраля, офицеры представительства ЛНР в СЦКК при содействии организации воинов-ветеранов Афганистана эвакуировали с места гибели тело погибшего военнослужащего ВС Украины», - заявил Филипоненко.
Источник: https://rusvesna.su/news/1582038911
Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского военного ВСУ.
Об этом сообщил руководитель Представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.
Ранее сегодня в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских боевиков погибли и не менее трёх получили ранения.
«Сегодня, 18 февраля, офицеры представительства ЛНР в СЦКК при содействии организации воинов-ветеранов Афганистана эвакуировали с места гибели тело погибшего военнослужащего ВС Украины», - заявил Филипоненко.
Как сообщала «Русская Весна», киевские каратели нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНРс целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались прорваться к позициям Народной милиции в районе посёлка Голубовское.
В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецком получили множественные поврежденияв результате массированного обстрела населённых пунктов киевскими боевиками. Кроме того, мирный житель посёлка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.Обновлено
В Управлении Народной милиции ЛНР рассказали «Русской Весне»подробности гибели гранатомётчика и эвакуации его тела.
«Несмотря на постоянные заявления военного руководства Украины про заботу о подчиненном личном составе, а также высоком уровне боевого товарищества в ВСУ, факты говорят об обратном.
В результате утренней попытки прорыва диверсионной группы 72-й омбр погиб гранатомётчик ВСУ Максим Хитайлов.
Важно отметить, что Хитайлова можно было еще спасти, но украинское командование целенаправленно усилило минометный и стрелковый огонь по району нахождения раненого, тем самым не давая нашим медикам оказать необходимую помощь, эвакуировать раненого и спасти его жизнь», - сообщили в оборонном ведомстве.
Защитники ЛНР отметили, что готовы передать для проведения погребения тело солдата, погибшего по вине украинских властей, развязавших войну на Донбассе, относясь с пониманием к боли утраты родных и близких «ВСУшника».
«Ответственность за его гибель полностью лежит на совести командования 72 бригады. Ее командир Богомолов, стремясь реабилитироваться в глазах своего руководства за небоевые потери среди подчиненных, в очередной раз отправил на верную гибель своих солдат, заведомо зная, что вылазка ДРГ не принесет результата.
Мы надеемся, что тело погибшего Хитайлова военный преступник Богомолов лично передаст родителям, расскажет им о своих карьерных амбициях и объяснит, за что отправил 22-летнего парня на убой», - добавили в УНМ ЛНР.
Источник: https://rusvesna.su/news/1582038911