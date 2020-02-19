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 Доба в районі ООС: один український воїн загинув, шістьох поранено і травмовано, зафіксовано 22 ворожі обстріли, ліквідовано чотирьох найманців РФ

18 лютого збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:

- поряд з населеним пунктом Березове - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Пищевик - з міномета калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Дев'ятнадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- шість разів поблизу населеного пункту Кримське - зі 120-мм мінометів ворог випустив 61 міну, ще 10 мін з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з озброєння БМП і станкового протитанкового гранатомета;
- чотири рази поряд з Новотошківським - з артилерійських систем калібру 152 мм - 45 снарядів, 122-мм артилерії - 15 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 17 мін, а також 56 пострілів з озброєння танка;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 152 мм - 22 снаряди, 122-мм артилерії - 28 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 61 міна, 82-мм мінометів - 30 мін, а також противник вів вогонь із гранатометів різних систем;
- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний - з артилерійських систем калібру 122 мм - 4 снаряди, 120-мм мінометів - 23 міни, 82-мм мінометів - 25 мін, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Золотого-4 - з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 3 міни, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Попасної - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 16 снарядів і мінометів калібру 82 мм - 18 мін;
- у районі Луганського - з 82-мм міномета - 2 міни;
- поряд з Новолуганським - з міномета калібру 82 мм - 2 міни, а також противник вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені.

Слід зазначити, що на усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну вогневу відповідь та контролювали ситуацію. В подальшому противник запросив режим тиші", - йдеться в повідомленні.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Воїн 72-ї ОМБр Максим Хитайлов загинув сьогодні в районі Попасної внаслідок атаки найманців РФ на позиції ОС. ФОТО

Повідомляється, що вчора, 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисники зазнали поранень та ще двоє - бойового ураження.

За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення з боку противника 4 особи було знищено та ще 6 зазнали важких поранень.

З початком цієї доби російські окупаційні війська по захисниках Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає.

Доба в районі ООС: один український воїн загинув, шістьох поранено і травмовано, зафіксовано 22 ворожі обстріли, ліквідовано чотирьох найманців РФ 01

Доба в районі ООС: один український воїн загинув, шістьох поранено і травмовано, зафіксовано 22 ворожі обстріли, ліквідовано чотирьох найманців РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176554
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі!!!! Земля України вам бетоном дохлі расіянці!!!!
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а в глазах - мир! Шмаркля - проверяла!
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А навіщо Генштаб погодився на режим тиші? Щоб противник закріпився на захоплених позиціях? Потрібно було наносити вогневе ураженняпо терористам і просуватись вперед, звільняючи наступні населені пункти!
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Мабуть сивочолий наказав...
Той що зветься Сивоха
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Все банально просто! В Омане моника получила четкие инструкции от товарища патрушева. Вчера мокшане устроили проверку на выполнение. В итоге шмаркля что-то пробормотало на камеру в СНБО, типа, нас не свернуть с пути поиска мира. (странно, что не из багажника Теслы! Очевидно тренд погас). Проверка прошла успешно! А Сцы-воха, это так... алкаш на подтанцовках..
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Зараз на цю новину як набіжуть зеботи, Як набєгут... Як завжди.
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Поки ти стояв у ощадбанку зі своїм четвертим лямом на армію.
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Вечная и светлая память погибшему........ Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным - выздоровления и сил........
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Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі!!!! Земля України вам бетоном дохлі расіянці!!!!
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США в ООН потребовали вывести российских военных из Крыма и востока Украины
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Как всегда умалчивают потери. Размазывают по дням, зеленая плесень
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Если у суперпрофессиональных всу такой КПД 1:4, то нужно положить всего 500000 вояк чтобы уничтожить всю армию кацапов численностью 2 млн лбов. И тогда наши проблемы в Украине закончатся. Или же трындят про 4:1...
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В нас нема зараз жукових ватутіних та інших гнід, не покладуть стільки, краще рогатим боярки "здоров'я " поправляти завести, більше толку буде!!
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Арахамия отметил, что не готов сейчас давать никакой оценки действиям России, поскольку не обладает достоверной и полной информацией о том, что происходит в зоне конфликта. https://glavcom.ua/ru/news/arahamiya-o-boyah-na-donbasse-net-dostovernoy-informacii-kto-imenno-i-s-kakoy-storony-nastupal-660376.html
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Арахамия усомнился в том, кто первым начал кровавый бой на Донбассе-
Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в разгар полемики с оппонентами в кулуарах Верховной Рады заявил, что у него нет достоверной информации, кто именно начал наступление близ Золотого 18 февраля. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие", - сказал он. Видео с его заявлением появилось в сети -https://www.obozrevatel.com/politics/aahamiya-usomnilsya-v-tom-kto-pervyim-nachal-krovavyij-boj-na-donbasse-video.ht
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Доба в районі ООС: один український воїн загинув, шістьох поранено і травмовано, зафіксовано 22 ворожі обстріли, ліквідовано чотирьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 8867
В Управлении Народной милиции ЛНР рассказали «Русской Весне»подробности гибели гранатомётчика и эвакуации его тела.
«Несмотря на постоянные заявления военного руководства Украины про заботу о подчиненном личном составе, а также высоком уровне боевого товарищества в ВСУ, факты говорят об обратном.
В результате утренней попытки прорыва диверсионной группы 72-й омбр погиб гранатомётчик ВСУ Максим Хитайлов.
Важно отметить, что Хитайлова можно было еще спасти, но украинское командование целенаправленно усилило минометный и стрелковый огонь по району нахождения раненого, тем самым не давая нашим медикам оказать необходимую помощь, эвакуировать раненого и спасти его жизнь», - сообщили в оборонном ведомстве.
Защитники ЛНР отметили, что готовы передать для проведения погребения тело солдата, погибшего по вине украинских властей, развязавших войну на Донбассе, относясь с пониманием к боли утраты родных и близких «ВСУшника».
«Ответственность за его гибель полностью лежит на совести командования 72 бригады. Ее командир Богомолов, стремясь реабилитироваться в глазах своего руководства за небоевые потери среди подчиненных, в очередной раз отправил на верную гибель своих солдат, заведомо зная, что вылазка ДРГ не принесет результата.
Мы надеемся, что тело погибшего Хитайлова военный преступник Богомолов лично передаст родителям, расскажет им о своих карьерных амбициях и объяснит, за что отправил 22-летнего парня на убой», - добавили в УНМ ЛНР.
Источник: https://rusvesna.su/news/1582038911

«Сегодня, 18 февраля, офицеры представительства ЛНР в СЦКК при содействии организации воинов-ветеранов Афганистана эвакуировали с места гибели тело погибшего военнослужащего ВС Украины», - заявил Филипоненко.
Источник: https://rusvesna.su/news/1582038911
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Падло москальске, здохни разом зі своєю руссссссской вєсной.
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Тільки недоумкуватий поїдач ягелю міг принести сюди лайно зі срувесни.
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у рогатих зайва хромосома, це діагноз!! щоб вони повиздихали кляті!!!!
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Доба в районі ООС: один український воїн загинув, шістьох поранено і травмовано, зафіксовано 22 ворожі обстріли, ліквідовано чотирьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 5514

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского военного ВСУ.
Об этом сообщил руководитель Представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.
Ранее сегодня в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских боевиков погибли и не менее трёх получили ранения.
«Сегодня, 18 февраля, офицеры представительства ЛНР в СЦКК при содействии организации воинов-ветеранов Афганистана эвакуировали с места гибели тело погибшего военнослужащего ВС Украины», - заявил Филипоненко.
Как сообщала «Русская Весна», киевские каратели нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНРс целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались прорваться к позициям Народной милиции в районе посёлка Голубовское.
В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецком получили множественные поврежденияв результате массированного обстрела населённых пунктов киевскими боевиками. Кроме того, мирный житель посёлка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.Обновлено
В Управлении Народной милиции ЛНР рассказали «Русской Весне»подробности гибели гранатомётчика и эвакуации его тела.
«Несмотря на постоянные заявления военного руководства Украины про заботу о подчиненном личном составе, а также высоком уровне боевого товарищества в ВСУ, факты говорят об обратном.
В результате утренней попытки прорыва диверсионной группы 72-й омбр погиб гранатомётчик ВСУ Максим Хитайлов.
Важно отметить, что Хитайлова можно было еще спасти, но украинское командование целенаправленно усилило минометный и стрелковый огонь по району нахождения раненого, тем самым не давая нашим медикам оказать необходимую помощь, эвакуировать раненого и спасти его жизнь», - сообщили в оборонном ведомстве.
Защитники ЛНР отметили, что готовы передать для проведения погребения тело солдата, погибшего по вине украинских властей, развязавших войну на Донбассе, относясь с пониманием к боли утраты родных и близких «ВСУшника».
«Ответственность за его гибель полностью лежит на совести командования 72 бригады. Ее командир Богомолов, стремясь реабилитироваться в глазах своего руководства за небоевые потери среди подчиненных, в очередной раз отправил на верную гибель своих солдат, заведомо зная, что вылазка ДРГ не принесет результата.
Мы надеемся, что тело погибшего Хитайлова военный преступник Богомолов лично передаст родителям, расскажет им о своих карьерных амбициях и объяснит, за что отправил 22-летнего парня на убой», - добавили в УНМ ЛНР.
Источник: https://rusvesna.su/news/1582038911
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перекрыть все кпп если идут обстрелы и пусть сепарня сидит там
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