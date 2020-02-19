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 Події, За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (267) Китай (431) смерть (3847) COVID-19 (61)

 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 2 тис. осіб, інфіковано понад 74 тис., - держкомітет КНР

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом середи (18:00 за київськ. вівторка) кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом COVID-19, становила 74 185 осіб, смертельних випадків зафіксовано 2004.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

За минулу добу кількість тих, що заразилися, збільшилася в країні на 1749 людей, смертельних випадків - на 136. З них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 132 особи, у провінціях Хейлунцзян, Шаньдун, Гуандун і Гуйчжоу - по одному.

У лікарнях країни наразі триває курс лікування 57,8 тис. осіб, стан більш ніж 11,9 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 14,7 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.

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На китайських територіях поза материковою частиною зареєстровано 94 випадки захворювання: у Гонконзі - 62 (за одного смертельного випадку і чотирьох, що одужали), у Макао - 10 (за 5, що одужали), на Тайвані - 22 (один випадок смерті, двоє одужали).

Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній бесіді з президентом Франції Емманюелем Макроном напередодні заявив, що в Китаї в боротьбі із захворюванням, завдяки зусиллям влади і всього народу країни, "досягнуто ефективних результатів".

Він зазначив, що Китай розуміє відповідальність за забезпечення здоров'я не тільки китайського населення, а й народів усього світу. За словами керівника КНР, "китайська сторона бореться з інфекцією, спираючись, головним чином, на власні сили", однак вдячна іншим країнам за допомогу.

Сі Цзіньпін наголосив: "Вплив спалаху захворювання на китайську економіку має тимчасовий характер, ми віримо, що зможемо досягти намічених цілей у сфері соціально-економічного розвитку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176552
 
 
 Топ коментарі
 
Пенсійний фонд України з надією дивиться на коронавірус .
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Он отметил, что Китай понимает ответственность за обеспечение здоровья не только китайского населения, но и народов всего мира.-- ТВАРЬ комунякская понимает он ответственность поєтому китайці шастают по всему миру заражают всех подряд !!! Как то китайозі стідливо умалчивают откуда вирус нарисовался не верю что из за мішей -- они всю жизнь жрут все подряд Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 2 тыс. человек, инфицированы более 74 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4371
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Ничего, на заселение Сибири китайцев хватит.

P.S. Смотрела влог парня, путешествовавшего по Хоккайдо: Саппоро, Вакканай и так далее. В Вакканай и Хакодате надписи дублированы на русском языке. Причем, что характерно, не в исторических памятных местах, а названия автобусных остановок (так и написано "автобусная остановка"). Сахалин то из Вакканай видно, береговую полосу то есть. Надо так полагать, что мышебратья "дружною толпою" за покупками в Японию в туры ездят, о как импортозаместились.
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Он отметил, что Китай понимает ответственность за обеспечение здоровья не только китайского населения, но и народов всего мира.-- ТВАРЬ комунякская понимает он ответственность поєтому китайці шастают по всему миру заражают всех подряд !!! Как то китайозі стідливо умалчивают откуда вирус нарисовался не верю что из за мішей -- они всю жизнь жрут все подряд Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 2 тыс. человек, инфицированы более 74 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4371
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Так и предыдущие вирусы ( птичий и свиной были искусственными )
ВОЗ - сборище идиотов
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Це добре. Люди відвикли від великих катаклізмів. Їм потрібна хороша встряска
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Пенсійний фонд України з надією дивиться на коронавірус .
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Ничего, на заселение Сибири китайцев хватит.

P.S. Смотрела влог парня, путешествовавшего по Хоккайдо: Саппоро, Вакканай и так далее. В Вакканай и Хакодате надписи дублированы на русском языке. Причем, что характерно, не в исторических памятных местах, а названия автобусных остановок (так и написано "автобусная остановка"). Сахалин то из Вакканай видно, береговую полосу то есть. Надо так полагать, что мышебратья "дружною толпою" за покупками в Японию в туры ездят, о как импортозаместились.
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У японцев земли практически нет , они мечтают присоединить себе немного от раши,
Надо просто помочь японцам- развалить рашку на куски , как лоскутное одеяло 😀😀😊
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так у них весь Владивосток на праворульных машинах ездиит.
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Скоро и в Украине... самолет уже вылетел...
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Скільки пам'ятаю першою ранковою новиною Цензора був звіт про ситуацію на війні з Ордою...
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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та это местные пранкеры прикалываются, типо вована и лексуса
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"смертельных случаев - на 136. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 132 человека". хм. такое ощущение, что люди мрут от передоза вирусом. кого-то накрыло больше, кого-то меньше. прям как лучевая болезнь. однозначно - вирус боевой, и выведен неприродным способом.
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У меня одного впечатление , что все множащиеся бедствия на планете происходят из - за того, что Украина привела к власти Зе ? Начиная со сгоревшего Собора Парижской Богоматери и далее по списку. Мы ужаснемся, если доживем,когда посчитают погибших за период его правления..
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ахаха.
Бобоматери, или Нотр Дамма?
Ты это, завязывай делать то, отчего ты написал такой комент. Еще бы сказал шо Пипа Римский прочитал заклинание и поэтому в Ватникане не случилось ничего после того как туда приперлась эта Зеля.
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Порошенко преследовал вирус Petya. А Зеленского коронавирус.
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1. Никогда не лижи горячий чайник.
2. Никогда не верь красножёппым.

(Василий фон Будда, русский проповедник)
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