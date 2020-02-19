 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 2 тис. осіб, інфіковано понад 74 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
За минулу добу кількість тих, що заразилися, збільшилася в країні на 1749 людей, смертельних випадків - на 136. З них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 132 особи, у провінціях Хейлунцзян, Шаньдун, Гуандун і Гуйчжоу - по одному.
У лікарнях країни наразі триває курс лікування 57,8 тис. осіб, стан більш ніж 11,9 тис. хворих оцінюється як важкий.
Водночас понад 14,7 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.
На китайських територіях поза материковою частиною зареєстровано 94 випадки захворювання: у Гонконзі - 62 (за одного смертельного випадку і чотирьох, що одужали), у Макао - 10 (за 5, що одужали), на Тайвані - 22 (один випадок смерті, двоє одужали).
Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній бесіді з президентом Франції Емманюелем Макроном напередодні заявив, що в Китаї в боротьбі із захворюванням, завдяки зусиллям влади і всього народу країни, "досягнуто ефективних результатів".
Він зазначив, що Китай розуміє відповідальність за забезпечення здоров'я не тільки китайського населення, а й народів усього світу. За словами керівника КНР, "китайська сторона бореться з інфекцією, спираючись, головним чином, на власні сили", однак вдячна іншим країнам за допомогу.
Сі Цзіньпін наголосив: "Вплив спалаху захворювання на китайську економіку має тимчасовий характер, ми віримо, що зможемо досягти намічених цілей у сфері соціально-економічного розвитку".
ВОЗ - сборище идиотов
P.S. Смотрела влог парня, путешествовавшего по Хоккайдо: Саппоро, Вакканай и так далее. В Вакканай и Хакодате надписи дублированы на русском языке. Причем, что характерно, не в исторических памятных местах, а названия автобусных остановок (так и написано "автобусная остановка"). Сахалин то из Вакканай видно, береговую полосу то есть. Надо так полагать, что мышебратья "дружною толпою" за покупками в Японию в туры ездят, о как импортозаместились.
Надо просто помочь японцам- развалить рашку на куски , как лоскутное одеяло 😀😀😊
Бобоматери, или Нотр Дамма?
Ты это, завязывай делать то, отчего ты написал такой комент. Еще бы сказал шо Пипа Римский прочитал заклинание и поэтому в Ватникане не случилось ничего после того как туда приперлась эта Зеля.
2. Никогда не верь красножёппым.
(Василий фон Будда, русский проповедник)