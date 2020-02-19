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 Політика України
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 Україна закликає Росію не заважати МКЧХ шукати зниклих безвісти і допомагати затриманим

Україна закликала РФ припинити перешкоджати Міжнародному комітету Червоного Хреста в безперешкодному доступі до затриманих і пошуку осіб, зниклих безвісти.

Заклик заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця озвучив на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українська сторона успішно ініціювала два великі обопільні звільнення затриманих з Росією, і війна триває, щоб забезпечити звільнення "всіх на всіх". Я скористаюся цією можливістю і закликаю колег долучитися до мене в нашому заклику до російської сторони припинити перешкоджати Міжнародному комітету Червоного Хреста в безперешкодному доступі до затриманих і пошуку зниклих осіб", - сказав він.

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Кислиця нагадав, що понад 200 полонених українців перебувають на непідконтрольних територіях Донбасу, а понад 100 українців і кримських татар - в окупованому Криму та Росії.

Крім того, він повідомив, що повне і всеосяжне припинення вогню і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ 24 години 7 днів на тиждень по всій окупованій території можуть допомогти принести мир на Донбас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія на засіданні Радбезу ООН звинуватила Україну в саботажі Мінських угод і погрожує зривом "нормандської" зустрічі

"Ми вважаємо, що домовленості, досягнуті в грудні в Парижі, мають наблизити вирішення конфлікту. Повне і всеосяжне припинення вогню і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ 24 на 7 по всій окупованій території полегшить процес. У той час, як російський міністр закордонних справ надає нескінченний список, чому наступний саміт "нормандської четвірки" не видно, ми важко працюємо і робимо все можливе, щоб зробити його можливим, як узгоджено лідерами чотирьох країн", - сказав він.

Також заступник міністра наголосив, що Україна сподівається провести місцеві вибори по всій території України, включно з її тимчасово окупованими територіями, "коли, звичайно, безпекові і політичні умови дозволять це зробити, згідно з українським законодавством, Копенгагенським документом ОБСЄ і за наявності контролю України над її міжнародно визнаними кордонами".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176551
 
 
 Топ коментарі
 
каие договоры могyт быть с хyйлом, если он неоднократно заявлял, что вся Украина, это "рyская земля"?
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Ну если так попросить то точно мешать не будут !🤣🤣🤣 а волшебное слово?
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Поки в Радбезі це все розмови, бо рішення щодо агресії росії там не приймуть.
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Так щож виходить? Рашка встає з колін, а Украіна нп Радбезі падає на коліна ? Украінці, настала пора гнати цю владу сцяними тряпками !!!
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Ну если так попросить то точно мешать не будут !🤣🤣🤣 а волшебное слово?
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Зелєбоба лох в дурень,бо тільки ідіоти роблять одне і те саме,разраховуючи отримати інший результат,а Зелєбоба повторює те саме шо робив Поця п"ять років.
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Так ти ж мріяв, що "Зелебоба" буде робить "не так, як Поця", а набагато краще! А коли я тобі, прямо казав, що цього не буде, бо він дурний, ти мене "порохоботом" хрестив... А я ще в травні сказав, що "Блазень" ЗМУШЕНИЙ буде йти по шляху Порошенка, хоче він цього, чи ні, бо іншого шляху немає...
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каие договоры могyт быть с ******, если он неоднократно заявлял, что вся Украина, это "рyская земля"?
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кто знает, правда что арахамия заявил, что не понятно кто на кого напал?
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Давид Арахамия
Награжден орденом "За заслуги" III степени, который получил из рук Президента Петра Порошенко.
В сентябре 2014 года Давид Арахамия был назначен уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок.
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Кто такой глава СБУ Бакланов , ответ для думающих людей здесь :

https://m.youtube.com/watch?v=um5yvcA3SgI&feature=youtu.be
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Эй, лугандонские и даунбасские бизнесмены!
Вы там поаккуратнее, а то Красный Крест гумку поставлять не будет, чем тогда ваше бабье наторгует на новые Фиаты?
Где они медикаменты для барыжничанья получать будут?
Как еще такую прибыль получите, гниды вы жалкие, в арифметике слабые?
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"Росія - дивна країна... Вона байдужа до долі своїх дітей...". (сказано кимось з відомих французів, ще в часи наполеонівських війн)... Ну, загинули кілька росіян... Для представників російської влади, це - "гарматне м"ясо", що "стало непридатним для використання"...
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Раша- жто Азия, как бы не старалась она натянуть на себя европейское ( типа словяне) одеяло . Азиатский менталитет ( пример Китай, Индия) - никогда не считался с отдельными гражданами . Пушечное мясо - и ещё нарожают 😀
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В принципі, це стосується не тільки Росії... Це було і в Римі, і в Британській імперії, і у Франції... Це характерна риса колонізаторів, у стосунках з колонізованими народами... Просто у Росії це збереглося довше всіх, і найбільш яскраво проявилося...
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істеричні припадки кремлядів за останні два дні -- це природня реакція кремля на дії Зеленського
до речі, реакція кремля і порохоботів на Зеленського однакова
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Так щож виходить? Рашка встає з колін, а Украіна нп Радбезі падає на коліна ? Украінці, настала пора гнати цю владу сцяними тряпками !!!
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Ты очень бодро начал свою смену на цензоре. Смотри не перетрудись!! Пальцы сотреш.
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ой, не волнуйся за меня, трудоголизм это такая зараза, которая ко мне не пристает
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