 Україна закликає Росію не заважати МКЧХ шукати зниклих безвісти і допомагати затриманим

Заклик заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця озвучив на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українська сторона успішно ініціювала два великі обопільні звільнення затриманих з Росією, і війна триває, щоб забезпечити звільнення "всіх на всіх". Я скористаюся цією можливістю і закликаю колег долучитися до мене в нашому заклику до російської сторони припинити перешкоджати Міжнародному комітету Червоного Хреста в безперешкодному доступі до затриманих і пошуку зниклих осіб", - сказав він.

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Кислиця нагадав, що понад 200 полонених українців перебувають на непідконтрольних територіях Донбасу, а понад 100 українців і кримських татар - в окупованому Криму та Росії.

Крім того, він повідомив, що повне і всеосяжне припинення вогню і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ 24 години 7 днів на тиждень по всій окупованій території можуть допомогти принести мир на Донбас.

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"Ми вважаємо, що домовленості, досягнуті в грудні в Парижі, мають наблизити вирішення конфлікту. Повне і всеосяжне припинення вогню і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ 24 на 7 по всій окупованій території полегшить процес. У той час, як російський міністр закордонних справ надає нескінченний список, чому наступний саміт "нормандської четвірки" не видно, ми важко працюємо і робимо все можливе, щоб зробити його можливим, як узгоджено лідерами чотирьох країн", - сказав він.

Також заступник міністра наголосив, що Україна сподівається провести місцеві вибори по всій території України, включно з її тимчасово окупованими територіями, "коли, звичайно, безпекові і політичні умови дозволять це зробити, згідно з українським законодавством, Копенгагенським документом ОБСЄ і за наявності контролю України над її міжнародно визнаними кордонами".

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