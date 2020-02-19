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Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1144) Росія (26497) Радбез ООН (359) Донбас (15344) гуманітарна допомога (248) Пірс Карен (2)

 Припиняйте відправляти неочікувані "гуманітарні конвої", - Велика Британія - Росії на засіданні Радбезу ООН

Велика Британія закликала РФ припинити відправляти на Донбас так звані "гуманітарні конвої" і сприяти в доставленні міжнародної гуманітарної допомоги.

Позицію Об'єднаного Королівства озвучила постійна представниця Великої Британії при ООН Карен Пірс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За шість років від початку цього конфлікту понад 13 тис. людей втратили життя, включно з близько 3,5 тис. мирних жителів, і майже 30 тис. зазнали поранень. 3,5 млн людей потребують гуманітарної допомоги. Росія несе велику відповідальність за тривалі страждання", - сказала вона.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити практику відправлення нежданих "гуманітарних конвоїв" через кордон і замість цього сфокусуватися на сприянні в безпечному доставленні міжнародної допомоги, заснованої на узгодженому міжнародному механізмі, як передбачено Мінськими угодами", - наголосила дипломат.

Також читайте: Росія на засіданні Радбезу ООН звинуватила Україну в саботажі Мінських угод і погрожує зривом "нормандської" зустрічі

Пірс також додала, що від Росії очікують гарантування "повного і безумовного" доступу МКЧХ до затриманих.

Постпред наголосила, що Сполучене Королівство повністю підтримує Мінські угоди, суверенітет і територіальну цілісність України. Також, за її словами, Лондон вітає зобов'язання президента України Володимира Зеленського завершити конфлікт на Донбасі, і його кроки стосовно досягнення миру дипломатичним шляхом, включно з обміном ув'язненими, прийняттям "формули Штайнмаєра" і прогресом у розведенні сил.

Також читайте: "Хотят ли русские войны?" - Кислиця в Радбезі ООН процитував вірші Євтушенка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176548
 
   
 Топ коментарі
 
Все було би добре, якщо би росія не мала в Радбезі право вето.
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А ще краще б, шоб расєї взагалі ніде б не було!)
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Не, ну вот странные эти бриты! А тогда ж , чем же и из чего стрелять бубачькиным апалченцам?! А *уйловским ихтамнетам?!!! Вы это там прекращайте зраду всемирную разводить, товарищи Великобританцы!)
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А як тоді іхтамнєти харчуватись будуть?Те шо Україна плате пенсії,це тільки половина від потреб Лугандона.
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Не, ну вот странные эти бриты! А тогда ж , чем же и из чего стрелять бубачькиным апалченцам?! А *уйловским ихтамнетам?!!! Вы это там прекращайте зраду всемирную разводить, товарищи Великобританцы!)
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Без гумконвоев донбасский Военторг встанет, факт.
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Пам'ятайте заповіт предків: "Москаляку на гіляку".
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немецкии прямь обосанной тряпкой руцкому по морде - считает ли он сепаров марионетками мацквы, да я так считаю.

https://youtu.be/Ox_NCLHNezc?t=8257
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на этом совбезе руссских свиней опустили качественно..
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Я ЗАМЕТИЛ ЕЩЕ ЧТО ОТ ФРАНЦИИ ВРОДЕ ДРУГОЙ ДИПЛОМАТ, И ЕСЛИ РАНЬШЕ ОНИ ТАК ЖЕ МОКАЛИ В ГОВНО РАШИСТОВ, ТО СЕЙЧАС ТАКИХ РЕЗКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ НЕБЫЛО
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Кротіку, чого сі ми не спимо? Всьо за Україну пєрєживаємо?) А тобі шо ,двох пензій не вистачає?! А от нєфіг на цьоток з поніженою соц. відповідальністю останні гроші витрачати!)
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Все було би добре, якщо би росія не мала в Радбезі право вето.
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А ще краще б, шоб расєї взагалі ніде б не було!)
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Росіянія отримала право вето незаконно об"явивши себе правонаступницей СРСР,чому Україна жодного разу не піднімала цього питання?
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Проблема у тому, що Україна не протестувала щодо права вето росії та щодо правонаступництва СРСР в ООН. Тому юридично порушень не було. Чому Україна не піднімала питання пояснюється політикою Кравчука, Кучми, Януковича, Порошенка і Зеленського, які не хотіли ворожнечі з росією.
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Германия резко отчитала Россию за вето по Сирии
13 April 2018, 15:17
http://znaj.org/germaniya-rezko-otchitala-rossiyu-za-veto-po-sirii-66184

Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН - Порошенко
13 April 2018, 19:19
http://znaj.org/rossiyu-nuzhno-lishit-prava-veto-v-sovbeze-oon-poroshenko-66260

Аргументы "обиженную" стороны не очень то будут принимать во внимание, а тут из Германии заявили...
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Бог ты мой, да отключите рашу от системы Swift и все быстро станет на свои места. Не уж то пустозвонам кажется это слишком жесткой санкицией? Или они сравнивают действия раши в мировом масштабе с детским баловством? В виде кидания камней в окна других соседей?Если так, то мы в заднице господа.
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Та ніхто цього не робитиме... у Козлостані тонни зеленого бабла круьяться , і амеріканського теж . За останній рік тільки Німеччина інвестувала туди біля 3 млрд. євро (!) Зробить висновкі самі...
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Їм там добре у себе на острові, раська далеко. А от нам шо робити з цими падлюками?
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Так они еще тут пачками кацапов принимают, особенно тех кто с миллионами едет.
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Да не "кацапов" они принимают, а миллионы ихние. Прекращайте отправлять нежданные "гуманитарные конвои", - Великобритания - России на заседании Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 3379

Не возбраняется.

Вон, у Бени в Лондоне была собственность, как она там поживает без Бени? Прекращайте отправлять нежданные "гуманитарные конвои", - Великобритания - России на заседании Совбеза ООН - Цензор.НЕТ 3379
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ОГОРАЖИВАТЬСЯ!
Уголовники должны находится в тюрьме.
Если помещение уголовников в тюрьму невозможно, то от них огораживаются.
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Під час "Великої депресії" у США було цікавіше вирішення проблеми за допомогою рейнджерів.
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Это истинные союзники Украины. Если бы они участвовали в нормандском формате....
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Украина до принятия Конституции СССР 1936 года, официально именовалась Украинская
Социалистическая Советская Республика.Наряду с БССР была суверенным со основателем ООН в 1945 году .Англия и США согласились включить в состав ООН две республики - Украину и Белоруссию, за большой вклад в разгром Германии (на территории Украины были сформированы 4 украинских фронта и самое многочисленное партизанское движение). 24 октября 1945 года Украина стала, юридически, со основателем ООН, поэтому, юридически, сейчас также должна иметь право вето. Как известно, - цель механизма вето (как и постоянных членов Совета Безопасности) состоит в том, чтобы предотвратить действия ООН против интересов членов-основателей ООН.
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Лично мне понравилась вооот эта тема. Кстати от самих россиян....
За долги России в сумму $50 млрд. экс-акционерам ЮКОСа следует арестовать единственный трубоукладчик РФ, который должен достраивать «Северный поток - 2».
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А глубокую обеспокоенность не забыли выразить?
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Покажи пример и выпей яд после того, как ты способствовал приходу Вислюка к власти, того яда, что для "украинских гнид" (Петлюра).
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его привёл Петро, который топил Юлю,
по сути ЗенеЛох пока марионетка
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Малоросс, Зелемойский пришел на лозунгах Юли и её "топлении" всех дел Порошенко - он всё делал не то и не так, а теперь начни рассказывать, что благодаря Юлиному газовому контракту, как она объясняет, а не благодаря тому, что он был несправедливый, был выигран суд у паРаши.
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Вся біда в світі твориться через "толерантних" брехунів ! Перестали називати своїми іменами :не цигани , а роми , не жиди , а євреї ,не негр ,а африканець ! ( річка Нігер,як буде Африканка , а Нігерія- Африканія?!!!) І ніхто відкрито не скаже у всіх ООНах, ЄСах обеесєсах , що параша - це світовий наглий терорист і всі війни у світі через її немите свиняче рило !!! І все закликають брудну свиню до порядку !!! Люди ,схаменіться ! Свиня розуміє тільки друком по голові , або ніж під ребро !!!! Припиняйте відправляти неочікувані "гуманітарні конвої", - Велика Британія - Росії на засіданні Радбезу ООН - Цензор.НЕТ 2139
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Она что, смеётся? А где шахтёры будут 152-мм снаряды брать?!
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