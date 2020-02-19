 Припиняйте відправляти неочікувані "гуманітарні конвої", - Велика Британія - Росії на засіданні Радбезу ООН

Позицію Об'єднаного Королівства озвучила постійна представниця Великої Британії при ООН Карен Пірс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За шість років від початку цього конфлікту понад 13 тис. людей втратили життя, включно з близько 3,5 тис. мирних жителів, і майже 30 тис. зазнали поранень. 3,5 млн людей потребують гуманітарної допомоги. Росія несе велику відповідальність за тривалі страждання", - сказала вона.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити практику відправлення нежданих "гуманітарних конвоїв" через кордон і замість цього сфокусуватися на сприянні в безпечному доставленні міжнародної допомоги, заснованої на узгодженому міжнародному механізмі, як передбачено Мінськими угодами", - наголосила дипломат.

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Пірс також додала, що від Росії очікують гарантування "повного і безумовного" доступу МКЧХ до затриманих.

Постпред наголосила, що Сполучене Королівство повністю підтримує Мінські угоди, суверенітет і територіальну цілісність України. Також, за її словами, Лондон вітає зобов'язання президента України Володимира Зеленського завершити конфлікт на Донбасі, і його кроки стосовно досягнення миру дипломатичним шляхом, включно з обміном ув'язненими, прийняттям "формули Штайнмаєра" і прогресом у розведенні сил.

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