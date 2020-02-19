 Припиняйте відправляти неочікувані "гуманітарні конвої", - Велика Британія - Росії на засіданні Радбезу ООН

Позицію Об'єднаного Королівства озвучила постійна представниця Великої Британії при ООН Карен Пірс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За шість років від початку цього конфлікту понад 13 тис. людей втратили життя, включно з близько 3,5 тис. мирних жителів, і майже 30 тис. зазнали поранень. 3,5 млн людей потребують гуманітарної допомоги. Росія несе велику відповідальність за тривалі страждання", - сказала вона.
"Ми закликаємо Росію негайно припинити практику відправлення нежданих "гуманітарних конвоїв" через кордон і замість цього сфокусуватися на сприянні в безпечному доставленні міжнародної допомоги, заснованої на узгодженому міжнародному механізмі, як передбачено Мінськими угодами", - наголосила дипломат.
Пірс також додала, що від Росії очікують гарантування "повного і безумовного" доступу МКЧХ до затриманих.
Постпред наголосила, що Сполучене Королівство повністю підтримує Мінські угоди, суверенітет і територіальну цілісність України. Також, за її словами, Лондон вітає зобов'язання президента України Володимира Зеленського завершити конфлікт на Донбасі, і його кроки стосовно досягнення миру дипломатичним шляхом, включно з обміном ув'язненими, прийняттям "формули Штайнмаєра" і прогресом у розведенні сил.
https://youtu.be/Ox_NCLHNezc?t=8257
13 April 2018, 15:17
http://znaj.org/germaniya-rezko-otchitala-rossiyu-za-veto-po-sirii-66184
Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН - Порошенко
13 April 2018, 19:19
http://znaj.org/rossiyu-nuzhno-lishit-prava-veto-v-sovbeze-oon-poroshenko-66260
Аргументы "обиженную" стороны не очень то будут принимать во внимание, а тут из Германии заявили...
Не возбраняется.
Вон, у Бени в Лондоне была собственность, как она там поживает без Бени?
Уголовники должны находится в тюрьме.
Если помещение уголовников в тюрьму невозможно, то от них огораживаются.
Социалистическая Советская Республика.Наряду с БССР была суверенным со основателем ООН в 1945 году .Англия и США согласились включить в состав ООН две республики - Украину и Белоруссию, за большой вклад в разгром Германии (на территории Украины были сформированы 4 украинских фронта и самое многочисленное партизанское движение). 24 октября 1945 года Украина стала, юридически, со основателем ООН, поэтому, юридически, сейчас также должна иметь право вето. Как известно, - цель механизма вето (как и постоянных членов Совета Безопасности) состоит в том, чтобы предотвратить действия ООН против интересов членов-основателей ООН.
За долги России в сумму $50 млрд. экс-акционерам ЮКОСа следует арестовать единственный трубоукладчик РФ, который должен достраивать «Северный поток - 2».
по сути ЗенеЛох пока марионетка