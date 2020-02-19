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Все про:Росія (26497) Радбез ООН (359) Кислиця (35)

 "Хотят ли русские войны?" - Кислиця в Радбезі ООН процитував вірші Євтушенка

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця нагадав, що Росія постійно закликає Україну вести діалог із представниками "місцевих органів влади" на окупованих територіях, але на ділі призначає туди своїх ставлеників.

Про це дипломат заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наскільки місцевим є нещодавно призначений виконувач обов'язків глави "уряду Донецька" Володимир Пашков?.. Громадянин Росії, який народився в Сибіру, закінчив російське військово-морське училище і донедавна - віцегубернатор Іркутської області Росії", - риторично записав Кислиця.

За його словами, "немає виправдання тому, щоб хтось із Сибіру казав нам, українцям, що робити на нашій території".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада Безпеки ООН у Нью-Йорку обговорює атаку Росії на Донбасі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У цьому зв'язку дипломат нагадав, що свого часу в Іркутській області народився поет Євген Євтушенко, який написав відомі вірші "Хотят ли русские войны?", доповнює УНІАН.

Кислиця процитував вірші Євтушенка: "Хотят ли русские войны... / Спросите вы у тех солдат, / Что под берёзами лежат, И вам ответят их сыны, / Хотят ли русские войны".

Потім дипломат звернувся до постійного представника Росії при ООН Василя Небензі. "І знаєте що, Василю Олексійовичу? Я тут подумав, що відповіддю на питання "чи хочуть росіяни війни?" в умовах сьогоднішньої Росії стане парад 9-го травня на Красній площі, коли ми побачимо, чи винесуть портрети Сталіна його учасники? Того самого Сталіна, якого свого часу було винесено з Мавзолею, але, як видається, не з умів", - заявив Кислиця.

"Але як із спадкоємців Сталіна винести? Написав той же Євтушенко в 1962 році, і продовжив: Пусть мне говорят - успокойся... Спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, мне будет казаться, что Сталин - ещё в мавзолее", - заявив Кислиця.

"Сьогодні, коли в Росії набирає оберти прославлення Сталіна, коли його ім'я обіляється, коли ростуть як гриби пам'ятники цьому диктаторові й убивці, автора геноциду українського народу 1930-х років, я хочу закінчити свій виступ питанням в російському представникові: так чи хочуть росіяни війни?" - сказав Кислиця.

Раніше стало відомо, що новим "главою уряду" на окупованій Росією території Донеччини став колишній віцегубернатор Іркутської області Володимир Пашков. У Кремлі, коментуючи цей факт, заявили, що Пашков очолив "уряд" так званої "ДНР" як "приватна особа" і не делегований Російською Федерацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176547
 
   
 Топ коментарі
 
Молодець Кислиця! Круто втер харю моцкалям!
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выступил приемлимо, ну типа, лучше чем голобородько, но Эстония сказала безповоротно точнее и призвала всех помочь Украине.

(личное мнение)
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a Ви пана Дещицю із паном Кислицею часом не плутаєте ?
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Какая разница? Оба говно
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Молодець Кислиця! Круто втер харю моцкалям!
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100%. Образно, литературно и с цитированием Евтушенко сделал классную "перекруточку". Красава и молодчага! Апплодирую стоя!
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Якщо Ви не в курсі, то Кислиця виступає від імені України!
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РФ, по прикидкам (не только моим) осталось лет 5-7.
Но Украине под ОПГ "Квартал 95" осталось времени только до октября, до выборов в ОРДЛО.
И больше мне нечего сказать.
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на всю Сибирию осталось 17 лямов населения.
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А нам ли не пофиг, кто у них там остался?
Хоть все Сибирь пусть по китайски разговаривает, не все ли нам равно?
После выборов в ОРДЛО Украины не будет, как национального, суверенного государства.
И это факт. И в этом все дело.

P.S. Полагаю, что у "бубочки" в офисе календарь висит, на котором он дни вычеркивает до октябрьских выборов, как до дембеля. Только бы дожить, только бы дотянуть, а там, "по состоянию здоровья" сдать вахту Портнову - и в Герцлию, есть баклаву.
Только дело в том, что не допустит ВСУ ни Портнова, ни Авакова, война будет.
Вот в чем дело.
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Жду не дождусь, как вы ужом на сковородке будете извиваться в конце этого года, вереща, что дескать ещё годок, и всё. Даю 99%, что Зе и команда останутся при власти. 1% оставляю на форс-мажор.
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Ты ничего не понял, ждун.
Если Украина сохранит свою территориальную целость, то только благодаря подписи США под Будапешским меморандумом. Но и в этом случае, поскольку 73% показали всему миру, что они - половозрелые лохи, то жить эти 73% будут, как в Африке, никаких инвестиций для "улучшения жизни народа" больше в Украину не будет.
Но если выборы октябрьские в ОРДЛО таки состоятся, то Украины, как суверенного государства, больше не будет. А будет ли главой "новомалоросского" округа "бубочка" или Портнов - мне фиолетово.
Бывай, уголовник.
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Еще раз написать, третий?
Украина, как национальное государство, закончится после октябрьских выборов в октябре.
Если ВСУ этого не допустит, то "бубочка" закончится вместе с его бандой.
Если ВСУ это допустит, то судьба "новомалорусского" округа меня не интересует.

А теперь пошел вон, уголовник.
Вам, уголвникам, осиновый кол только и поможет.
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Да уже сейчас пошёл откат - КАКИЕ-ТО ЦУКИ В КИЕВЕ НА САМЫХ КОНЦЕРТНЫХ ПЛОЩАДКАХ ( дворец Украина и Октябрьский) пустили КАЦАПОВ под 8 марта!!!

Хотелось бы узнать кто организовывает ЖТИ гастроли
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Еще раз, умишко то у вас слабый (мало того, что вы уголовники, но еще и дураки): мне пофиг, кто будет главой "новомалоросского" округа РФ, "бубочка" или "зюбочка", Украины, как суверенного национального государства, после октябрьских выборов в ОРДЛО больше не будет.
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У меня с уголовниками разговор короткий: сли уголовник не сидит в тюрьме, то от него огораживаются. Как от РФ.
Так что иди, уголовник, по стрелочке, в свое чумное уголовное болото "Хотят ли русские войны?" - Кислица в Совбезе ООН процитировал стихи Евтушенко - Цензор.НЕТ 7459
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выступил приемлимо, ну типа, лучше чем голобородько, но Эстония сказала безповоротно точнее и призвала всех помочь Украине.

(личное мнение)
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Вы бы лучше, это повторили, еще для всего зеленого кодла! Особенно для припизидента янелоха оманского, арахамии, сивохи и тд! Которые ставят под угрозу суверенитет страны Украины!
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Говномётчик, когда Зе хоть что-то говорил в оправдание деяний Сталина или Пуйла?

Чем вами перечисленные "ставят под угрозу суверенитет страны Украины"?
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Ты шо, с Луны свалился? Как пример, Арахамия хочет дать воду в Крым. Вот тебе торговля суверенитетом.
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Говнометчик, это у нас припизидент янелох оманский с его новыми зелеными лицами, что не день, такие перла выдает, что наверное само ***** в шоке и радуется, это же нужно, такая находка за тридцать лет в Украине, вылезло в президенты и привело стадо коллаборантов!
Каждый Божий день ставят под угрозу! Начиная от отвода войск,продажи стратегических важных объектов, перемирии зеленом, где выполняют все хотелки *****!
Молчу уже, что он постоянно выступает без символов Украины, о его поздравлениях, а *какая разница*, про продажу собак, чтобы заплатить платежки, за молчание про Крым, крымских татар, про перлы об извинениях украинцев перед непонятными жителями донбасса, о подаче воды в Крым, о рынке земли во время войны и т.д!
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Кислица мощно мокнул угрофинов, аплодирую!
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Московская Орда это и есть война,.московиты всё время притворяются что милые,а сами обычные убийцы,.насильники и воры,они умело входят в доверие своих соседей,а потом в спину вонзают нож,но вначале к соседям засылают подсадной народ типа МАЯЧКИ,как только маячки сигнализируют.тут вся московская Орда лезет к соседям грабить .убивать и забирать в рабство
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Спросите вы у сатаны, хотят ли русские войны?
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Хотят ли русские войны...
Спросите вы у тех ребят,
Что под Дебальцево лежат,
И вам ответят из тишины,
А не пошли бы на *уй вы?!
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Пассаж про "кгававага" Сталина и цитирование шабесгоя и типа диссидента Евтушенко - глупое, примитивное и бессмысленное, уводящие думающих существ от главного вопроса: а кто рулит Украиной сегодня? Нх мне ваша рюзия с вашим мавзолеем?
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Propagandonskuju pesnju - opravdanie citirivat nelzja! U RABOV imperii boyare sprashivat ne budut hotjat li ono zhit, oni rodolis chot obespechivat gospod imperii vsemi resursami, prezde vsego ot ograblenia provimcij i kolonij!
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Так он же перекрутил смысл слов Евтушенко на противоположный. Нормальный приём!
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совершенно неудачный! "русские" хотят войны и все это знают, да и вообще это пушечное мясо для ымперских войн!
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- Хотят ли русские войны? -
Вопили дети сатаны.
"Они - хотят..." - донёсся шёпот
Убитых ими из земли.
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Хотят ли русские войны...
Спросите вы у тех ребят,
Что под Дебальцево лежат,
И вам ответят из тишины,
А не пошли бы на *уй вы?!
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ідіот, навіщо цитувати совкову пропаганду "хотять ли русские войньі"? Типа руські пацифісти, а насправді совок був мілітаристом., де економіка працювала на ВПК, гонку озброєнь. Краще б Жиріка процитував, як він хоче скинути бомбу на Київ, там справжня суть кацапізма. Є інша пісня: "нам нужна одна пабеда, одна на всех, мьі за ценой не постоим..". Це ближче до реалізму розуміння кацапізму.
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Так он же перекрyтил смысл слов Евтyшенко на противоположный. Нормальный приём.
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"спросите вы у тишины, хотят ли русские войны, и вам ответит тишина: где русские всегда война."(с)
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Хотят ли рyсские войны...
Спросите вы y тех ребят,
Что под Дебальцево лежат,
И вам ответят из тишины,
А не пошли бы на *yй вы?!
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________ХОТЯТ?____ПОЛУЧАТ____ПО ПОЛНОЙ !__________

Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами гниды гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские", ****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!
*
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___НЕ ЩАСТЫТЬ? ТАК "НЕ@УЙ ШАСТАТЬ!" ВАМ КАЦАПАМ, ___
+
Ехал кацап Ваня воевать, от хохлов их же Крым, Донбасс спасать.
Заодно свои ух набить карманы, завоевать чужие страны,
Тырить там добро чужое, передавать хрусталь, бабло конвоем.
Холодильники, машины, ну и вволю жрать бэндэров витамины.
Жизнь - халява, и в основе - Слава фюреру )(уйлу Вове!!!
А когда придёт домой, то, конечно же, он великий, он герой!!!
Лишь собрался он в кацапию домой - приключился геморрой.
Сел посрать после заката, бл\дь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "БЛА -ЧУДЕСА!!!" И сразу взлетел на небеса.
В общем, увезли его в кацапию Ростов, подальше - там, где нет хохлов.
Закопали груз - 200 под табло: "неопознанный кацап герой )(уйло".
А домой письмо прислали, вы держитесь - Ваньку волки, мол, сожрали.
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Прогрессивное мировое человечество, пора вам бронижилеты и каски для ваших наблюдателей на "демокраических" октябрьских выборах в ОРДЛО заказывать, а не то ненароком отрикошетит им, когда "достойный" представитель одной банды партии пристрелит на избирательном участке "достойного" представителя другой банды партии.
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"Хотят-ли, "русские" войны?",
Спросите вы у Сатаны...
И вам ответит Сатана:
"Россия есть сама ВОЙНА...".
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Прям как у нас с Карабахом. Уже 30 лет. Пока Рашка не сдохнет, покоя соседям не будет. Ибо именно эта мразь стоит за ВСЕМИ сепарами в бывшем Совке...
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Дипломатам треба ретельніше готуватися до спілкування з кацапами.
Наприклад перекласти англійською ось цей вірш і цитувати його в Радбезі ООН...

Хотят ли русские войны?
Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах что лежат.

Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.

Спроси у бравых тех ребят
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.

Спроси у Польши и Литвы -
Им о России снятся сны.
Спроси у пражской у весны,
Хотят ли русские войны?

Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».

Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.

Есть что сказать и белорусу ,
Тому, чьи предки из литвин,
Какою жуткою ценою
Им «братство» подарил москвин.

Когда Суворова орда
Палила села, города...
Спроси, спроси у Куропат -
Там непокорные лежат.

Спроси - что Украине «братской»,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?

Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.

Спроси у бравых тех ребят
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.

Спроси у Польши и Литвы -
Им о России снятся сны.
Спроси у пражской у весны,
Хотят ли русские войны?

Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».

Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.

Есть что сказать и белорусу ,
Тому, чьи предки из литвин,
Какою жуткою ценою
Им братство подарил москвин.

Когда Суворова орда
Палила села, города...
Спроси, спроси у Куропат -
Там непокорные лежат.

Спроси - что Украине «братской»,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян
Как миру их учил Иван...

Миролюбив солдат-Иван:
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.

Спроси у вдов, детей Чечни, -
Хотят ли русские войны?
И кто он, русский «миротворец» -
Тебе ответит гордый горец.

Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет Хотят ли русские войны?
Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах что лежат.

Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.

Спроси у бравых тех ребят
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.

Спроси у Польши и Литвы -
Им о России снятся сны.
Спроси у пражской у весны, -
Хотят ли русские войны?

Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».

Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.

Есть что сказать и белорусу ,
Тому, чьи предки из литвин,
Какою жуткою ценою
Им братство подарил москвин.

Когда Суворова орда
Палила села, города...
Спроси, спроси у Куропат-
Там непокорные лежат.

Спроси - что Украине «братской»,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян, -
Как миру их учил Иван...

Миролюбив солдат-Иван:
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.

Спроси у вдов, детей Чечни, -
Хотят ли русские войны?
И кто он, русский «миротворец» -
Тебе ответит гордый горец.

Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет - «НЕТ!»?
Как миру их учил Иван...

Миролюбив солдат-Иван:
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.

Спроси у вдов, детей Чечни -
Хотят ли русские войны?
И кто он, русский «миротворец» -
Тебе ответит гордый горец.

Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет - «НЕТ!»?
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Русские паРаши.? Что за бред ! Немножко из прошлой истории кацапорылых москалей. И почему цитата тут руських дух тут Русью пахнет совершенно не относится к козломордым кацапам, которые тоже крепко пахнут но козлом. А вот почему лапотного монголо - угро - финна ужасного москаля прозвали кацапом. Тут всё дело в внешнем виде этого козломордого лапотника. А так как эти москали - лапти раньше никогда в жизни не брились и и даже не мылись так они своим ужасным вонючим запахом и козлиной вшивой бородой очень напоминали цапа - козла. А сплошь ужасных грязных и поголовно заразных баб кацапок трудно даже описать. Вот из за этого все славяне - русичи: Украинцы, Белорусы, Поляки...и др прозвали по славянски ужасных козломордых москалей, кацапами как - цап. Но ужасные москали - кацапы захотели скрыть это и совсем недавно в 18 веке коварно придумали для себя новое название россияне ( по гречески русичи) Видно они полностью ******** и на всю голову как ужасные татаро -угро-финны эти лапотные москали -кацапы могут быть славянами, русичами, русскими полный абсурд ? И вот теперь такая лапотная нечисть лезет с оккупационной войной на славянские украинские земли Крыма и Донбасса ! А в результате оккупационные фашистские лапотные орды получат достойный отпор многомиллионного украинского народа и не солоно хлебавши и теряя свои обоссаные лапти и портки шибко сбегут в свою ужасную фашистскую ********* в лапотную паРашу, И это только те из козломордых фашистов захватчиков кто успеет уцелеть
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россия по сути агрессор! И только понимая это можно от нее откараскаться. Да, наверняка с потерями территорий, жертвами, как ни прискорбно. А что сейчас нет этого ? А то, что предлагает нынешняя власть - это прямой путь к потере Украины, как независимого государства. "Хотят ли русские войны?" - Кислица в Совбезе ООН процитировал стихи Евтушенко - Цензор.НЕТ 8431
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В той аудитории, этот спич могли понять всего несколько человек. Это он кому говорил???? Это же ООН, а не ток-шоу!!!!! Это уровень нашей дипломатии!
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Арахамия усомнился в том, кто первым начал кровавый бой на Донбассе-
Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в разгар полемики с оппонентами в кулуарах Верховной Рады заявил, что у него нет достоверной информации, кто именно начал наступление близ Золотого 18 февраля. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие", - сказал он. Видео с его заявлением появилось в сети -https://www.obozrevatel.com/politics/aahamiya-usomnilsya-v-tom-kto-pervyim-nachal-krovavyij-boj-na-donbasse-video.ht
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Осуждай
ложь, пока она не стала правдой!
КИСЛИЦЕ- РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!
УКРАЇНІ - СЛАВА !!!
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вопрос риторический с очевидным ответом в их АКТИВНЫХ действиях
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