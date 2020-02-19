 "Хотят ли русские войны?" - Кислиця в Радбезі ООН процитував вірші Євтушенка

Про це дипломат заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Наскільки місцевим є нещодавно призначений виконувач обов'язків глави "уряду Донецька" Володимир Пашков?.. Громадянин Росії, який народився в Сибіру, закінчив російське військово-морське училище і донедавна - віцегубернатор Іркутської області Росії", - риторично записав Кислиця.
За його словами, "немає виправдання тому, щоб хтось із Сибіру казав нам, українцям, що робити на нашій території".
У цьому зв'язку дипломат нагадав, що свого часу в Іркутській області народився поет Євген Євтушенко, який написав відомі вірші "Хотят ли русские войны?", доповнює УНІАН.
Кислиця процитував вірші Євтушенка: "Хотят ли русские войны... / Спросите вы у тех солдат, / Что под берёзами лежат, И вам ответят их сыны, / Хотят ли русские войны".
Потім дипломат звернувся до постійного представника Росії при ООН Василя Небензі. "І знаєте що, Василю Олексійовичу? Я тут подумав, що відповіддю на питання "чи хочуть росіяни війни?" в умовах сьогоднішньої Росії стане парад 9-го травня на Красній площі, коли ми побачимо, чи винесуть портрети Сталіна його учасники? Того самого Сталіна, якого свого часу було винесено з Мавзолею, але, як видається, не з умів", - заявив Кислиця.
"Але як із спадкоємців Сталіна винести? Написав той же Євтушенко в 1962 році, і продовжив: Пусть мне говорят - успокойся... Спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, мне будет казаться, что Сталин - ещё в мавзолее", - заявив Кислиця.
"Сьогодні, коли в Росії набирає оберти прославлення Сталіна, коли його ім'я обіляється, коли ростуть як гриби пам'ятники цьому диктаторові й убивці, автора геноциду українського народу 1930-х років, я хочу закінчити свій виступ питанням в російському представникові: так чи хочуть росіяни війни?" - сказав Кислиця.
Раніше стало відомо, що новим "главою уряду" на окупованій Росією території Донеччини став колишній віцегубернатор Іркутської області Володимир Пашков. У Кремлі, коментуючи цей факт, заявили, що Пашков очолив "уряд" так званої "ДНР" як "приватна особа" і не делегований Російською Федерацією.
Но Украине под ОПГ "Квартал 95" осталось времени только до октября, до выборов в ОРДЛО.
И больше мне нечего сказать.
Хоть все Сибирь пусть по китайски разговаривает, не все ли нам равно?
После выборов в ОРДЛО Украины не будет, как национального, суверенного государства.
И это факт. И в этом все дело.
P.S. Полагаю, что у "бубочки" в офисе календарь висит, на котором он дни вычеркивает до октябрьских выборов, как до дембеля. Только бы дожить, только бы дотянуть, а там, "по состоянию здоровья" сдать вахту Портнову - и в Герцлию, есть баклаву.
Только дело в том, что не допустит ВСУ ни Портнова, ни Авакова, война будет.
Вот в чем дело.
Если Украина сохранит свою территориальную целость, то только благодаря подписи США под Будапешским меморандумом. Но и в этом случае, поскольку 73% показали всему миру, что они - половозрелые лохи, то жить эти 73% будут, как в Африке, никаких инвестиций для "улучшения жизни народа" больше в Украину не будет.
Но если выборы октябрьские в ОРДЛО таки состоятся, то Украины, как суверенного государства, больше не будет. А будет ли главой "новомалоросского" округа "бубочка" или Портнов - мне фиолетово.
Бывай, уголовник.
Украина, как национальное государство, закончится после октябрьских выборов в октябре.
Если ВСУ этого не допустит, то "бубочка" закончится вместе с его бандой.
Если ВСУ это допустит, то судьба "новомалорусского" округа меня не интересует.
А теперь пошел вон, уголовник.
Вам, уголвникам, осиновый кол только и поможет.
Хотелось бы узнать кто организовывает ЖТИ гастроли
Так что иди, уголовник, по стрелочке, в свое чумное уголовное болото
(личное мнение)
Чем вами перечисленные "ставят под угрозу суверенитет страны Украины"?
Каждый Божий день ставят под угрозу! Начиная от отвода войск,продажи стратегических важных объектов, перемирии зеленом, где выполняют все хотелки *****!
Молчу уже, что он постоянно выступает без символов Украины, о его поздравлениях, а *какая разница*, про продажу собак, чтобы заплатить платежки, за молчание про Крым, крымских татар, про перлы об извинениях украинцев перед непонятными жителями донбасса, о подаче воды в Крым, о рынке земли во время войны и т.д!
Спросите вы у тех ребят,
Что под Дебальцево лежат,
И вам ответят из тишины,
А не пошли бы на *уй вы?!
Вопили дети сатаны.
"Они - хотят..." - донёсся шёпот
Убитых ими из земли.
Спросите вы у тех ребят,
Что под Дебальцево лежат,
И вам ответят из тишины,
А не пошли бы на *уй вы?!
Спросите вы y тех ребят,
Что под Дебальцево лежат,
И вам ответят из тишины,
А не пошли бы на *yй вы?!
╬
Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами гниды гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские", ****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!
*
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Ехал кацап Ваня воевать, от хохлов их же Крым, Донбасс спасать.
Заодно свои ух набить карманы, завоевать чужие страны,
Тырить там добро чужое, передавать хрусталь, бабло конвоем.
Холодильники, машины, ну и вволю жрать бэндэров витамины.
Жизнь - халява, и в основе - Слава фюреру )(уйлу Вове!!!
А когда придёт домой, то, конечно же, он великий, он герой!!!
Лишь собрался он в кацапию домой - приключился геморрой.
Сел посрать после заката, бл\дь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "БЛА -ЧУДЕСА!!!" И сразу взлетел на небеса.
В общем, увезли его в кацапию Ростов, подальше - там, где нет хохлов.
Закопали груз - 200 под табло: "неопознанный кацап герой )(уйло".
А домой письмо прислали, вы держитесь - Ваньку волки, мол, сожрали.
бандыпартии пристрелит на избирательном участке "достойного" представителя другой бандыпартии.
Спросите вы у Сатаны...
И вам ответит Сатана:
"Россия есть сама ВОЙНА...".
Наприклад перекласти англійською ось цей вірш і цитувати його в Радбезі ООН...
Хотят ли русские войны?
Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах что лежат.
Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.
Спроси у бравых тех ребят
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.
Спроси у Польши и Литвы -
Им о России снятся сны.
Спроси у пражской у весны,
Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».
Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.
Есть что сказать и белорусу ,
Тому, чьи предки из литвин,
Какою жуткою ценою
Им «братство» подарил москвин.
Когда Суворова орда
Палила села, города...
Спроси, спроси у Куропат -
Там непокорные лежат.
Спроси - что Украине «братской»,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.
Спроси у бравых тех ребят
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.
Спроси у Польши и Литвы -
Им о России снятся сны.
Спроси у пражской у весны,
Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».
Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.
Есть что сказать и белорусу ,
Тому, чьи предки из литвин,
Какою жуткою ценою
Им братство подарил москвин.
Когда Суворова орда
Палила села, города...
Спроси, спроси у Куропат -
Там непокорные лежат.
Спроси - что Украине «братской»,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян
Как миру их учил Иван...
Миролюбив солдат-Иван:
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.
Спроси у вдов, детей Чечни, -
Хотят ли русские войны?
И кто он, русский «миротворец» -
Тебе ответит гордый горец.
Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет Хотят ли русские войны?
Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах что лежат.
Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.
Спроси у бравых тех ребят
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.
Спроси у Польши и Литвы -
Им о России снятся сны.
Спроси у пражской у весны, -
Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».
Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.
Есть что сказать и белорусу ,
Тому, чьи предки из литвин,
Какою жуткою ценою
Им братство подарил москвин.
Когда Суворова орда
Палила села, города...
Спроси, спроси у Куропат-
Там непокорные лежат.
Спроси - что Украине «братской»,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян, -
Как миру их учил Иван...
Миролюбив солдат-Иван:
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.
Спроси у вдов, детей Чечни, -
Хотят ли русские войны?
И кто он, русский «миротворец» -
Тебе ответит гордый горец.
Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет - «НЕТ!»?
Как миру их учил Иван...
Миролюбив солдат-Иван:
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.
Спроси у вдов, детей Чечни -
Хотят ли русские войны?
И кто он, русский «миротворец» -
Тебе ответит гордый горец.
Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет - «НЕТ!»?
Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в разгар полемики с оппонентами в кулуарах Верховной Рады заявил, что у него нет достоверной информации, кто именно начал наступление близ Золотого 18 февраля. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие", - сказал он. Видео с его заявлением появилось в сети -https://www.obozrevatel.com/politics/aahamiya-usomnilsya-v-tom-kto-pervyim-nachal-krovavyij-boj-na-donbasse-video.ht
ложь, пока она не стала правдой!
КИСЛИЦЕ- РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!
УКРАЇНІ - СЛАВА !!!