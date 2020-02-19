 З аеропорту евакуйованих із Китаю українців відвезуть співробітники ДСНС

Про це заявив на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Василь Сніцар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"ДСНС готова до проведення заходів з транспортування евакуйованих громадян із санітарної стоянки аеропорту прибуття до місця проведення обсервації. Всі заходи сплановані, відпрацьовані алгоритми, всі готові до роботи", - сказав він.

Він повідомив, що для транспортування передбачено 7 автобусів, по два водії на кожну машину.

"З них 5 основних, два резервні, також машини супроводження, спеціальні машини, машини спеціальної хімічної обробки, хімічна лабораторія, машина безпеки дорожнього руху, спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, оперативна група", - розповів Сніцар.

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За його словами, співробітників ДСНС, які керуватимуть автобусами, забезпечать спеціальним одягом, вони також перебуватимуть у місці обсервації упродовж 14 днів, за ними буде встановлене таке саме медичне спостереження, як і за усіма іншими евакуйованими.

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

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Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що для розміщення евакуйованих із Китаю українців підготували 4 об'єкти. Але де розташовуються ці об'єкти, повідомити відмовилася з міркувань безпеки.