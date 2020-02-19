EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Події
  2068  13
Матеріали за темою:
Все про:Китай (431) евакуація (193) ДСНС (2287) COVID-19 (61)

 З аеропорту евакуйованих із Китаю українців відвезуть співробітники ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій здійснить транспортування евакуйованих громадян до місця обсервації. Її співробітники залишаться там на 14 днів разом з вивезеними з Китаю українцями.

Про це заявив на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Василь Сніцар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"ДСНС готова до проведення заходів з транспортування евакуйованих громадян із санітарної стоянки аеропорту прибуття до місця проведення обсервації. Всі заходи сплановані, відпрацьовані алгоритми, всі готові до роботи", - сказав він.

Він повідомив, що для транспортування передбачено 7 автобусів, по два водії на кожну машину.

"З них 5 основних, два резервні, також машини супроводження, спеціальні машини, машини спеціальної хімічної обробки, хімічна лабораторія, машина безпеки дорожнього руху, спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, оперативна група", - розповів Сніцар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Тернопільщини протестують проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю людей. ВIДЕО

За його словами, співробітників ДСНС, які керуватимуть автобусами, забезпечать спеціальним одягом, вони також перебуватимуть у місці обсервації упродовж 14 днів, за ними буде встановлене таке саме медичне спостереження, як і за усіма іншими евакуйованими.

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

Читайте також: Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що для розміщення евакуйованих із Китаю українців підготували 4 об'єкти. Але де розташовуються ці об'єкти, повідомити відмовилася з міркувань безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176546
 
 
 Топ коментарі
 
Беня коломойский свой самолет не дал.
Стремно...
Опять нагнули скай ап, который тот же бениамин весь прошлый год пытался обанкротить и летать запретить...
 показати весь коментар
 
Так Бубочка знов збрехав шо сам відвезе? Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 6890
 показати весь коментар
 
предлагаю всех разместить в офисе президента, пyсть проявит заботy о гражданах на деле.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Беня коломойский свой самолет не дал.
Стремно...
Опять нагнули скай ап, который тот же бениамин весь прошлый год пытался обанкротить и летать запретить...
 показати весь коментар
 
 
Пізно бЄні пити боржомі Уханьський,все підчистить Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 5773 Діти до пожару ********* бавитися з вогнем Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 935
 показати весь коментар
 
Так Бубочка знов збрехав шо сам відвезе? Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 6890
 показати весь коментар
 
 
предлагаю всех разместить в офисе президента, пyсть проявит заботy о гражданах на деле.
 показати весь коментар
 
 
а Бубачка буде евокуйованим "цьом-цьом" робити, як це він любить ? Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 8539
 показати весь коментар
 
 
Неодмінна умова! Обов"язкова він й його бойова подруга!!! Вона,ж,перша й лЄді Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 6081
 показати весь коментар
 
Хай розміщують в Межигірї,Яник заперечувати не буде
 показати весь коментар
 
Звідки такі нелюдські нахили.Знищувати з Києва Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 2830 Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 1008
 показати весь коментар
 
Неала баба клопоту ,- видрала волосся. Зе похоронна команда незаспокоїться доки незнищить навіть тарганів, про летючих мишей й змій ,вже,нейдеться Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 1117 Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 1117
 показати весь коментар
 
У Дефекта Зе загальний вивих мозку - відсутній, навіть,інстинкт самозбереження Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 2163 Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС - Цензор.НЕТ 8161
 показати весь коментар
 
А бубочка с Ермаком не будут встречать? Как же так?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору