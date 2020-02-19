 Росія продовжує стратегію ескалації військових дій на Донбасі, - Кислиця в Радбезі ООН

Про це заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Напад, здійснений сьогодні, в день п'ятої річниці трагедії в Дебальцевому, є особливо цинічним, - скакав він. - Українські збройні сили дали адекватну відповідь на цей напад, здійснений російськими окупаційними силами із застосуванням забороненої Мінськом зброї, реалізуючи право України на самозахист".

За словами Кислиці, керівництво України підтвердило, що наша прихильність до припинення війни та дотримання досягнутих домовленостей залишається непорушною - як і наша рішучість відбити будь-які акти збройної агресії.

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Попри домовленості, досягнуті в Парижі в грудні минулого року, лідерами України, Росії, Франції та Німеччини, за останні два місяці позиції України були обстріляні понад 400 разів, зазначив Кислиця. Від початку цього року 13 українських військовослужбовців загинули та майже 60 були поранені.

"Чи може хтось назвати це замороженим конфліктом? – сказав він - Чи, можливо, конфліктом низької інтенсивності? Це війна. Єдина тривала війна в Європі. Повномасштабна війна, яку ведуть російські війська та її найманці".

Саме тому моніторинг Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, як і раніше, обмежений щодо пересування, а також позбавлений належного доступу до російсько-українського кордону, додав Кислиця.

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Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.