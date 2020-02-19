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 Росія продовжує стратегію ескалації військових дій на Донбасі, - Кислиця в Радбезі ООН

За останні 2 місяці війська Російської Федерації обстріляли позиції ЗСУ понад 400 разів. 13 захисників України загинули від початку року, майже 60 були поранені.

Про це заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Напад, здійснений сьогодні, в день п'ятої річниці трагедії в Дебальцевому, є особливо цинічним, - скакав він. - Українські збройні сили дали адекватну відповідь на цей напад, здійснений російськими окупаційними силами із застосуванням забороненої Мінськом зброї, реалізуючи право України на самозахист".

За словами Кислиці, керівництво України підтвердило, що наша прихильність до припинення війни та дотримання досягнутих домовленостей залишається непорушною - як і наша рішучість відбити будь-які акти збройної агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія на засіданні Радбезу ООН звинуватила Україну в саботажі Мінських угод і погрожує зривом "нормандської" зустрічі

Попри домовленості, досягнуті в Парижі в грудні минулого року, лідерами України, Росії, Франції та Німеччини, за останні два місяці позиції України були обстріляні понад 400 разів, зазначив Кислиця. Від початку цього року 13 українських військовослужбовців загинули та майже 60 були поранені.

"Чи може хтось назвати це замороженим конфліктом? – сказав він - Чи, можливо, конфліктом низької інтенсивності? Це війна. Єдина тривала війна в Європі. Повномасштабна війна, яку ведуть російські війська та її найманці".

Саме тому моніторинг Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, як і раніше, обмежений щодо пересування, а також позбавлений належного доступу до російсько-українського кордону, додав Кислиця.

Також читайте: США на Радбезі ООН закликали РФ вивести війська з Донбасу та окупованого Криму і дотримуватися Мінських угод

Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176545
 
 
 Топ коментарі
 
АРАХАМИЯ ПРО БОЙ ПОД ЗОЛОТЫМ: НЕИЗВЕСТНО, КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ И КТО НАСТУПАЛ

Занавес...
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нy что любители сопли, ведь зеля обещало мир, как только так сразy, он ведь говорил, что это Порошенко ведет войнy и для мира нyжно только прекратить стрелять.
агрессор не понимает yстyпок, вернее он принимает их как слабость, в итоге имеем погибших, на которых слyгам наплевать.
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Кислиця на своєму місці! Поки! Не те що недоумки, які рашистську підерацію і не згадують!
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Почему так не уверенно? Почему прямо в рыло им не тыкать? Всем давно понятно, что наша страна изначально никогда не хотела войны! Не уж то скажут, что ЗЕ кто то сегодня подставил?
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Кислиця на своєму місці! Поки! Не те що недоумки, які рашистську підерацію і не згадують!
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да, Кислиця відповідає зебільній команді. Повністю. Таке ж саме чмо зебільне.
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Как будто при Порошенко ВСУ во время обстрелов шли в бой до самого Ростова. Точно так же как и сейчас созывали сходняк ООН, который постоянно заканчивался ни о чём. Посидели, потрещали, пошли по домам.
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А ты не путай факты, порох долго лохматил и окучивал идиотов евросоюза, а ЗЕ пришел и сделал откат по всем фронтам (в буквальном смысле) При порохе был один маленький нюанс, он не попускал свою страну, он ее возносил и всем трубил про рашинских террористов. Чувствуешь разницу, между тем, что бы быть в дерьме, но не потеряв гордости и чести, и снова оказать еще глубже в дерьме, только еще с потерей чести и достоинства.
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а, що ж вони можуть сказати,все й так видно

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АРАХАМИЯ ПРО БОЙ ПОД ЗОЛОТЫМ: НЕИЗВЕСТНО, КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ И КТО НАСТУПАЛ

Занавес...
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До речі, в передачі Вересня і Орловської на Прямому в ефір по мобільнику вийшов один з учасників сьогоднішнього бою і сказав, що їх ВОП почали обстрілювати десь о 5-30 ранку (сусідній - раніше), і що лише о шостій з хвилинами їм дозволили відповідати зі штатної зброї... А наша арта - та взагалі заговорила о восьмій.
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нy что любители сопли, ведь зеля обещало мир, как только так сразy, он ведь говорил, что это Порошенко ведет войнy и для мира нyжно только прекратить стрелять.
агрессор не понимает yстyпок, вернее он принимает их как слабость, в итоге имеем погибших, на которых слyгам наплевать.
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Вообще то у Зеленского другие планы. Присоединить ОРДЛО и продать кому нибудь на рынке земли. Больше земли - больше денег.
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Здасть в аренду Ізраїлю
А ті переселять туди Палєстіну.
Як такий бізнес - план?
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Прошу прощения, маленький вопросик:
Бубочка все ещё видит в глазах Уйла "мир" или уже признал, что то были его наркоманские галлюцинации?

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Я не особо верю в то, что ЗЕ круглый даун и свято верит во все что ему налепил *****. Сперва боинг после НГ, теперь это, тут все начинает складываться в картинку. ***** долго топил пороха, сделав так, что его возненавидел его же народ, а теперь та же история ждет и ЗЕ.
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