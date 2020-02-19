 Росія на засіданні Радбезу ООН звинуватила Україну в саботажі Мінських угод і погрожує зривом "нормандської" зустрічі

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За його словами, відповідальність за кровопролиття на Донбасі несуть український уряд і західні країни, що підтримують Київ.

Небензя звинуватив "західних партнерів", які "підтримали антиконституційний майданівський переворот з його шаленою русофобією і націоналізмом". На думку росіянина, це сприяло конфлікту в Україні.

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Представник РФ заявив, що Мінські домовленості були закріплені у резолюції ООН, але Україна і західні країни їх не виконують. "На хвилю саботажу Мінська налаштовані багато впливових українських чиновників", - зазначив росіянин.

Він звинуватив у загостренні на Донбасі Україну. "Українські військові не залишають спроб зайняти позиції ополченців у сірих зонах, де жодних військових бути не повинно", - заявив Небензя. Також він зазначив, що "не можуть не турбувати спроби підмінити мінську формулу врегулювання іншими форматами".

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Дипломат заявив, що з усіх пунктів Мінських угод Києвом виконуються лише два, і прогрес або його відсутність у дотриманні цього документа стануть для Москви "вирішальним чинником оцінки доцільності чи недоцільності нової зустрічі у нормандському форматі". Також Небензя додав, що допуск українських військових до контролю над кордоном раніше проведення виборів "схід України категорично не сприймає, і з цим необхідно рахуватися".

Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.