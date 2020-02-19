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 Росія на засіданні Радбезу ООН звинуватила Україну в саботажі Мінських угод і погрожує зривом "нормандської" зустрічі

На думку Росії, українські військові спробували зайняти позиції в "сірих зонах", "де жодних військових бути не повинно".

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За його словами, відповідальність за кровопролиття на Донбасі несуть український уряд і західні країни, що підтримують Київ.

Небензя звинуватив "західних партнерів", які "підтримали антиконституційний майданівський переворот з його шаленою русофобією і націоналізмом". На думку росіянина, це сприяло конфлікту в Україні.

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Представник РФ заявив, що Мінські домовленості були закріплені у резолюції ООН, але Україна і західні країни їх не виконують. "На хвилю саботажу Мінська налаштовані багато впливових українських чиновників", - зазначив росіянин.

Він звинуватив у загостренні на Донбасі Україну. "Українські військові не залишають спроб зайняти позиції ополченців у сірих зонах, де жодних військових бути не повинно", - заявив Небензя. Також він зазначив, що "не можуть не турбувати спроби підмінити мінську формулу врегулювання іншими форматами".

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Дипломат заявив, що з усіх пунктів Мінських угод Києвом виконуються лише два, і прогрес або його відсутність у дотриманні цього документа стануть для Москви "вирішальним чинником оцінки доцільності чи недоцільності нової зустрічі у нормандському форматі". Також Небензя додав, що допуск українських військових до контролю над кордоном раніше проведення виборів "схід України категорично не сприймає, і з цим необхідно рахуватися".

Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176544
 
 
 Топ коментарі
 
Смотрел заседание. Рф там в х.. не ставят.
Особенно понравилось выступление США, Германии и Англии.
Все сказали по делу.
Представитель РФ как был быдлом, так им и остался.
Но самое интересное будет завтра, когда слова Арахамии о том, что неизвестно кто на кого сегодня напал, будут цитировать в московии все сми.
Жду, когда его судить будут. Слов не хватает культурных....
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Ну оборзели, в конец уже. Пора кончать с ними, по большому счету, это попросту затягивание неизбежного. Пора бы целым миром проучить гребануб рашу!!
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твари кацапские. Просто твари!!!!!
да даже если бы и хотели занять! это наша земля!!!!
чтоб вы выздыхали, с*ки
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От минских соглашений нужно было отказаться ещё в 2018 году. Но барыга выбрал тогда договрняки, позор, и конечно войну. Шмаркля идёт проторенной тропой позора и войны проложенной барыгой. Чем раньше мы откажемся от минских договорняков тем лучше нам и понятнее всему миру. Ведь этими договоняками мы ввели в заблуждение весь мир, и разочаровали наших союзников прибалтов, поляков, канадцев и американцев.
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откуда рашка знает про серые зоны, ведь их там нет, и почему она имеет наглость указывать Украине, что ей делать на своей земле...
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