 США на Радбезі ООН закликали РФ вивести війська з Донбасу та окупованого Криму і дотримуватися Мінських угод

"Росія має завершити цей конфлікт виведенням своїх військ зі Східної України і Криму. І ми закликаємо Росію негайно імплементувати свої гарантії з безпеки відповідно до Мінських угод, оскільки сторони можуть просунутися вперед із політичними заходами щодо Мінських угод, лише коли існує безпека на землі", - сказала в.о. заступника представника США при ООН посол Черіт Норман Шале під час засідання в Нью-Йорку у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також наголосила, що США закликають Росію виконувати заходи, викладені на нещодавньому саміті лідерів "нормандської четвірки" в Парижі, негайно стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту, включно з відкриттям нових цивільних пунктів пропуску, розведення військових сил у районах з найбільшою гуманітарною значимістю і імплементацію заходів підтримки припинення вогню.

Посол зазначила, що Вашингтон продовжує підтримувати Мінські угоди і процес у "нормандському форматі".

"США підкреслюють нашу однозначну позицію щодо України. Ми не визнаємо і не будемо визнавати так звану анексію Криму Кремлем. Наші санкції проти Росії залишаться чинними, поки Україна не поверне контроль над своєю територією", - наголосила в.о. заступника представника США при ООН.

Як повідомлялося, засідання Ради Безпеки ООН було ініційовано делегацією Росії для обговорення виконання Мінських угод. У четвер, 20 лютого, з ініціативи України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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