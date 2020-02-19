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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (6288) Радбез ООН (359)

 США на Радбезі ООН закликали РФ вивести війська з Донбасу та окупованого Криму і дотримуватися Мінських угод

США на засіданні Ради Безпеки ООН закликали Росію вивести свої сили зі Східної України і Криму, а також дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до Мінської угоди і заходів, ухвалених лідерами "нормандської четвірки" в Парижі.

"Росія має завершити цей конфлікт виведенням своїх військ зі Східної України і Криму. І ми закликаємо Росію негайно імплементувати свої гарантії з безпеки відповідно до Мінських угод, оскільки сторони можуть просунутися вперед із політичними заходами щодо Мінських угод, лише коли існує безпека на землі", - сказала в.о. заступника представника США при ООН посол Черіт Норман Шале під час засідання в Нью-Йорку у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також наголосила, що США закликають Росію виконувати заходи, викладені на нещодавньому саміті лідерів "нормандської четвірки" в Парижі, негайно стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту, включно з відкриттям нових цивільних пунктів пропуску, розведення військових сил у районах з найбільшою гуманітарною значимістю і імплементацію заходів підтримки припинення вогню.

Посол зазначила, що Вашингтон продовжує підтримувати Мінські угоди і процес у "нормандському форматі".

"США підкреслюють нашу однозначну позицію щодо України. Ми не визнаємо і не будемо визнавати так звану анексію Криму Кремлем. Наші санкції проти Росії залишаться чинними, поки Україна не поверне контроль над своєю територією", - наголосила в.о. заступника представника США при ООН.

Як повідомлялося, засідання Ради Безпеки ООН було ініційовано делегацією Росії для обговорення виконання Мінських угод. У четвер, 20 лютого, з ініціативи України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада Безпеки ООН у Нью-Йорку обговорює атаку Росії на Донбасі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176543
 
 
 Топ коментарі
 
Бла,бла,бла.Треба гнати росіянію з ООН,а не розмовляти зі спонсорами тероризму,та агресорами.
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Российские нео-фашисты имеют право вето в ООН. Это писец господа!
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Говорити та закликати росію треба, але розуміння з боку росії ми не дочекаємося.
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ця небензя брехлива... Господи, якби його лисиною та по тейблу...
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Моника Зеленски ещё тупые Януковича, и говорит , что русских колонизаторов на Донбасе нет .
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Бла,бла,бла.Треба гнати росіянію з ООН,а не розмовляти зі спонсорами тероризму,та агресорами.
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а ты посмотри в рыбьи глазки ***** и рассмотри там мир.
как кое-кто yвидел.
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А їм це ло лампочки. Підуть звідти і всьо.
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Кротик, а твой любимый зеля ну так не хочет гнати рашефашистів з ООН, і так жеж воно ******** цьоматись зі спонсорами тероризму!)
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эти призывы к раше из разных мест, напоминают мну систематически печатуваемые в прессе "призывы цк кпсс и политбюро к (очередному совкопразднику)". всё здравомыслящее население прикалывалось над ними, понимая весь их маразм.
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помню. их ещё такими особыми голосами провозглашали...
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вот есть одна предмета, после всех призивов приходит полезные санкции, очень полезные.
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но чем дальше, тем полезных санкций со стороны европы всё меньше (
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уточняй: через 73843%зебілів санкції знімаються. Он, уже в ПАРЄ надали право голосу...
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пока ещё не отменили санкции, но не уверен что не отменят, после заявлении вашего президента, хотя ещё сегодня у нас говорят о русской агресии, хотя зеля стараеться убеждать в обратном, в местном конфликте
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Под знаменем марксизма-ленинизма - вперед, к новым победам коммунизма! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают.)
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*да здра кп$$ - ум,честь и совесть нашей эпохи*,- это вообще мракобесие,ни слова правды,твари лживые и подлые
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Говорити та закликати росію треба, але розуміння з боку росії ми не дочекаємося.
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Це нагадує сто перше китайське попередження.
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когда сопля даст водy в Крым, отведет войка до Днепра и бyдyт рекy патрyлировать вместе с ихтамнетами, тогда и настyпит мир, как он и обещал, хотя не yверен на счет Днепра.
вот тогда штаты и Европа плюyнт на это дело, если вас так yстраивает, то так и живите.
нy что любители фильмы "Слyга народа" вы ведь за это голосовали, да?
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Российские нео-фашисты имеют право вето в ООН. Это писец господа!
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импотентный ООН, провалился бы пропадом со своей пустопорожней трепней
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как это все надоело, это дежавю-шапито
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Поки кацапстан буде в радбезі ООН, до тих пір у світі буде дестабілізація, хаос, локальні війни, тощо. Але ж як ту гидоту звідтіля викурить..!? Потрібна повна перезагрузка радбезу з новим вибором стран- учасників. Другого виходу немає.
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