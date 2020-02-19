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Все про:Китай (431) евакуація (184) Зоряна Скалецька (75) COVID-19 (61)

 "З міркувань безпеки": Скалецька відмовилася говорити, куди відвезуть евакуйованих з Уханя українців

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька відмовилася відповідати на запитання про те, де розмістять евакуйованих з охопленого спалахом коронавірусу китайського Уханя українців.

Відповідне запитання Скалецькій на брифінгу поставили журналісти, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ відповіла, що загалом підготовлено 4 місця, в яких можуть розмістити евакуйованих громадян. Скільки з них зрештою використають, поки невідомо. Це залежатиме від кількості евакуйованих людей, сказала Скалецька.

При цьому вона "з міркувань безпеки" відмовилася говорити, що це за місця і де вони розташовані. Відомо лише, що їх охоронятиме Нацгвардія.

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Також Скалецька відмовилася говорити, в якому саме аеропорту приземлиться літак з евакуйованими з Уханя.

"Україна, український уряд, українська влада своїх громадян у біді, в небезпеці не залишає. Ми повністю працюємо і готові забрати, евакуювати українських громадян в Україну. Ми діємо згідно з інструкцією, затвердженою оперативним штабом уряду", - наголосила очільниця МОЗ.

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176541
 
 
 Топ коментарі
 
А чому не повезти в Конча Заспу,або в інше подібне місце?
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сейчас бы постить гиперлупного проходимца.
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Это станет сразу ясно,как только их выгрузят на какую-либо территорию.Зачем только врать.Хотя,эта власть хуже татарина.
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А чому не повезти в Конча Заспу,або в інше подібне місце?
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Можна в новий офіс земонобільшості - у них же все готово - відокремлена споруда, паркан, майданчик для гелікоптерів є... "Из соображений безопасности": Скалецкая отказалась говорить, куда отвезут эвакуированных из Ухани украинцев - Цензор.НЕТ 136
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А якже "публічність", "прозорість", "взаємодія з громадськістю" тощо. Зелені наче завжди декларували себе модерними суперлібералами.
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почти как во времена совка. Все тайно. И могу поспорить, это будет западная Украина. Может, это была даже идея путина. Уничтожить быстро, массово и эффективно.
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Там громадськість добре зорганізована - не ризикнуть. Взагалі потрібно підходяще місце - ізольоване, із закритим водогоном, з розвиненою поряд медичною інфраструктурою тощо. Санаторій на Тернопільщині міг запропонувати лише недоумок.
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правильно делает...

а то не доедут.... - радостные соотечественники не дадут...
НО вообще то встретил инфу, что в Киев..., сначала хотели во Львовскую область, но отменили потом....- местные бучу подняли когда узнали..
Так что Киев - встречай...
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Їх зустрінуть, а потім короновірус привезуть вам.
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Вы серьёзно считаете, что можно строить концепцию защиты от вируса на принципе недопущения в страну ни одного носителя?
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Я такого не писав. Приведіть таке моє висловлювання. Якщо не знайдете цього, то видаляйте свою брехню.
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я задал вопрос. где здесь может быть "брехня"?
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В тому, що я такого не говорив. Тому обидва ваших брехливих коментаря у спамі.
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понятно. когда сказать нечего истерим. ну перебздели же некоторые из-за несчастного вируса.
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Ще раз. Тоді дали назву закону. Інформація є публічною і підлягає оприлюдненню. Закон широко відомий і постійно використовується. Тому розмову з тобою припиняю.
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уже тыкать начали. нервишки ни к чёрту.
а бред изволите нести крутейший: я должен искать статью закона которой нет!
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на вопросы в приличном обществе принято отвечать, а не истерить.
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у меня маленький городок - вдали от главных дорог...
и свой дом с хозяйством...
могу закрыть ворота и пол.года жить автономно...
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почему?
легко.. - можно и год..., если только какая нибудь голодная банда с Киева не возьмет крепость штурмом..
своя скважина, генератор, курочки несутся, хлеб пекется, фрукты и овощи растут...
оружие в сейфе...., подвал сухой..
Все готово к Армагедону... "З міркувань безпеки": Скалецька відмовилася говорити, куди відвезуть евакуйованих з Уханя українців - Цензор.НЕТ 8353
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Тому, що хата з краю довго не протримається.
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а далі що?
навколо 98 відсотків,що вижило- і ти,без імунітету(ймовірність,що ліки вже знайдуть,досить низька)
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Настало время зеленых предателей страны, зеленой пошести.
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Тобто Скалецька не поважає право українців знати місце розміщення хворих людей.
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Не розумію по італійські. Будь ласка пишіть українською.
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у него номер есть?

а есть закон, охраняющий частную жизнь...Статья 182 УК Украины
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Є. Заходите і шукаєте.Вас в ГУГЛі не забанили, а інформація не є закритою.
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З розрахунку, що вам нижче дали назву закону, то саме ви злилися і брешете.
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Просто у спам, бо продовжуєте брехати.
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всё, на что способны? может поспать лучше, чем позориться?
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рішення влади має бути прозорим,якщо щось починають приховувати це викликає зворотню реакцію,американці відразу повідомили що громадян відправляють на військові бази штатів Каліфорнія й Техас на 14-денний карантин - незалежно від результатів перевірки на коронавірус.
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у нас не Америка. не знал? у нас концентрация зе- и де- билов выше критической.
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Таво. Це так, як ти голосував у другому турі. Твій голос пішов за Зе. Тепер не бреши.
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Так изволили перебздеть, что последние мозги отшибло? Или давно старческим маразмом страдаИтИ?
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Доступ до публічної інформації?(мета Закону забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень)
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информация о здоровье относится к частной жизни
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Це інформація про дислокацію хворих, а не про здоров'я.
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да... да... да... каждый имеет право знать, куда идти бить "прокажённых". не стыдно такой бред нести!"
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пока что вы пургу несёте в стиле кацатроллей. то видите враньё, где его в принципе быть не может, то губки поджимаете как 16-летняя гимназистка. мужиком надо быть.
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Так. Я саме про цей досить відомий закон.
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А шо Рошен від коронавіруса не допомагає?))
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мне помогает. я бессмертен и непобедим. а чё?
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Так, вже почитала. Я раніше здогадувалась, але він добре маскувався. "З міркувань безпеки": Скалецька відмовилася говорити, куди відвезуть евакуйованих з Уханя українців - Цензор.НЕТ 6154
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У всіх консервів закінчується термін придатності. Потім вони гучно вибухають чи просто прямо зараз бухають.🤔
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шЮтка юмора. тебе мандраж тоже мозги частично отключил?
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...шЮтку из 95-го квартала подогнали, походу? "З міркувань безпеки": Скалецька відмовилася говорити, куди відвезуть евакуйованих з Уханя українців - Цензор.НЕТ 6973
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Заникають десь подалі від себе, а Брехун обіцяв привезти в Кончу Заспу. Лічно.
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самые безопасные места в стране это оп, верховна рада, хатынкові комплексы местечковой бідлоти etc.
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Отказалась. При этом-даже количество она не знает. Странно! А я- знаю. И все, на Цензоре этот секрет Полишинеля- знают! А тётя-министр- не знает. Забрехалась тётя. У меня даже сомнения возникли: а всё ли благополучно? А то ведь- встретят... в ближайший лесок... а там уже и ров выкопан... ну и- фсё. С этих брехунов- станется! "Из соображений безопасности": Скалецкая отказалась говорить, куда отвезут эвакуированных из Ухани украинцев - Цензор.НЕТ 869
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Богатые ездящие по миру, это не граждане Украины, это паразиты общества на теле Украины, к тому же являются переносчиками смертельных болезней в Украину.
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как не хочется признаться самому себе, что ты рекордно перебздел!
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Видимо ты один из этих паразитов общества.
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ссыкунец ты. ещё и брехунец. впрочем "честный трус" - это что-то из области фантастики...
за зю голосовал?
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Уважаемый лещенко, Вы всю ленту загадили своим интеллектом! Это вы, кацапы, голосуете за зю! Наша вата голосовала за зе!
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На вопросик ответь. Ответишь - не кацап. Не ответишь - завали хлебало.
Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
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Тому, що на городі бузина, а в Києві дядько!
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Сьогодні від нього багато флуду,образ і брехні.
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Аж мені соромно, що спілкувався з таким тупим !
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логика железная: на тестике обосрался ты, но тупой я.
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заваливай хлебало. можешь мне кинуть тестик на знание украинского. сумлеваюсь, правда, что ты способен на честность, но... риск - благородное дело.
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А що значить перебздів? Ви бачили відосікі з китаю? В інеті всяких різних повно. І поо о як мруть на вулиці і пол озброєних в хімзахисті лікарів чи хто вони там...і про оо як китайці занижують цифри...голівуд рядом не валявся. Але по впшому причин для паніки нема бо через сезонний грип мруть в 10 разів більше. Тільки такого лютого трешу через грип я не пргадую...
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"Перебздел", деточка, значит "потерял контроль над собственным страхом". Синоним "впал в мандраж". Верить левым роликам не спешу. Я, деточка, уже не молодой, знаете ли, и кое-чего видел. Перебздело очень много народу. И на этом очень хорошо косят бабло...
Здесь вопрос мировоззренческий. Я не хочу жить в обществе, которое готово уничтожить, каждого неудачно кашлянувшего. Перебздевшие либо так сильно перебздели, что уже готовы, либо просто "любители ГУЛАГа".
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Как грицца лучше перебздеть чем недобздеть. А ежели не молодой ижо так тем более, поговаривают именно таких и косит. Вобщем будьте здоровьі
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товаріщ пролєтарій..нє завідуй!
меньше пей,больше думай головой,- ти подешь!
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Классное руководство страны, которое скрывает от людей информацию.
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как во времена совка, комуняк и Горбачева, когда 2 недели скрывали от всего мира правду о Чернобыле, а Щербицкий даже вывел детей через 5 дней на Крещатик на парад.
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И чем бы она занималась, если бы не коронавирус в Китае?
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Розказувала б про те, якого горя натворила Супрун .
Може й тут, під якимсь ніком.
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куда куда? мы же фашисты.... в Освенцим конечно же
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Надо будет отследить этот рейс по Флайтрадару, и высока вероятность, что борт посадят в аэропорту "Антонов", и всю шайку-лейку разместят в Гостомеле "З міркувань безпеки": Скалецька відмовилася говорити, куди відвезуть евакуйованих з Уханя українців - Цензор.НЕТ 6286
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У всіх випадках буде відомо де їх розмістять, тому цю інформацію неможливо закрити.
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А зебіли вважали , що у вас від них таємниць немає.
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