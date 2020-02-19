 "З міркувань безпеки": Скалецька відмовилася говорити, куди відвезуть евакуйованих з Уханя українців

Відповідне запитання Скалецькій на брифінгу поставили журналісти, інформує Цензор.НЕТ.
Глава МОЗ відповіла, що загалом підготовлено 4 місця, в яких можуть розмістити евакуйованих громадян. Скільки з них зрештою використають, поки невідомо. Це залежатиме від кількості евакуйованих людей, сказала Скалецька.
При цьому вона "з міркувань безпеки" відмовилася говорити, що це за місця і де вони розташовані. Відомо лише, що їх охоронятиме Нацгвардія.
Також Скалецька відмовилася говорити, в якому саме аеропорту приземлиться літак з евакуйованими з Уханя.
"Україна, український уряд, українська влада своїх громадян у біді, в небезпеці не залишає. Ми повністю працюємо і готові забрати, евакуювати українських громадян в Україну. Ми діємо згідно з інструкцією, затвердженою оперативним штабом уряду", - наголосила очільниця МОЗ.
Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.
За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.
а то не доедут.... - радостные соотечественники не дадут...
НО вообще то встретил инфу, что в Киев..., сначала хотели во Львовскую область, но отменили потом....- местные бучу подняли когда узнали..
Так что Киев - встречай...
а бред изволите нести крутейший: я должен искать статью закона которой нет!
и свой дом с хозяйством...
могу закрыть ворота и пол.года жить автономно...
легко.. - можно и год..., если только какая нибудь голодная банда с Киева не возьмет крепость штурмом..
своя скважина, генератор, курочки несутся, хлеб пекется, фрукты и овощи растут...
оружие в сейфе...., подвал сухой..
Все готово к Армагедону...
навколо 98 відсотків,що вижило- і ти,без імунітету(ймовірність,що ліки вже знайдуть,досить низька)
а есть закон, охраняющий частную жизнь...Статья 182 УК Украины
за зю голосовал?
Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
Здесь вопрос мировоззренческий. Я не хочу жить в обществе, которое готово уничтожить, каждого неудачно кашлянувшего. Перебздевшие либо так сильно перебздели, что уже готовы, либо просто "любители ГУЛАГа".
меньше пей,больше думай головой,- ти подешь!
Може й тут, під якимсь ніком.