 "Укрзалізниця" призначила 16 поїздів до 8 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

Додаткові поїзди з Києва призначено в напрямках: Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Ковель, Жмеринка, Вінниця, Одеса, Кривий Ріг, Покровськ, Харків. Крім того, додаткові поїзди призначено за напрямками Черкаси - Львів, Київ - Харків, Харків - Запоріжжя.

Зокрема, призначено такі додаткові поїзди:

- № 181/182 Київ - Львів, який відправляється зі Львова 6 і 9 березня, з Києва 7 та 10 березня;

- № 755/756 Київ - Львів, який відправляється зі Львова 6 і 9 березня, з Києва 7 та 10 березня;

- № 235/236 Київ - Ужгород, який відправляється з Києва 5, 8 і 10 березня, з Ужгорода 6 і 9 березня;

- № 239/207 Київ - Ужгород, який відправляється з Києва 6 і 8 березня, а з Ужгорода 7 і 9 березня;

- № 219/220 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправляється з Києва і Чернівців 7 і 9 березня;

- № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправляється з Києва 6 березня, з Чернівців 9 березня;

- № 267/268 Київ - Ковель, з Києва курсуватиме 6 і 10 березня, з Ковеля - 5 і 9 березня;

- № 201/202 Київ - Жмеринка, який відправляється зі Жмеринки 6 березня, з Києва 10 березня;

- № 233/234 Київ - Вінниця, який з Києва та Вінниці курсуватиме 9 березня;

- № 209/210 Київ - Одеса, який відправляється з Одеси 5 березня, з Києва - 10 березня;

- № 215/216 Київ - Кривий Ріг, який відправляється з Кривого Рогу 6 березня, з Києва 10 березня;

- № 205/206 Покровськ - Харків, який з Покровська і Харкова курсуватиме 6 і 9 березня;

- № 242/241 Одеса - Дніпро, який відправляється з Одеси 5, 7 і 9 березня, з Дніпра 6, 8 і 10 березня;

- № 154 Кривий Ріг - Одеса, який відправляється з Кривого Рогу 6, 8 і 10 березня. З Одеси 7 і 9 березня;

- № 204/203 Львів - Дніпро, який відправляється зі Львова 6, 8 і 10 березня, з Дніпра 5, 7 і 9 березня;

- № 168/168 Львів - Одеса, який курсуватиме в обох напрямках 7 і 9 березня.

Паралельно з цим, як повідомляється, вивчають попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках.

"Укрзалізниця" закликає всіх охочих скористатися тривалими вихідними з 7 по 9 березня і подорожувати Україною залізничним транспортом", - зазначили в компанії.