 Скасування адвокатської монополії в разі відкриття ринку землі загострить проблему захисту прав громадян, - експерт Ходаківська

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала Українським Новинам.
"На превеликий жаль, громадяни України, з огляду на їхні фінансові можливості, не можуть стати повноцінними покупцями землі. А умови для цього не створені. Звичайно ж, це є порушенням прав громадян України. При цьому, лобіюються інтереси великого іноземного капіталу. Виходить так, що для іноземних інвесторів ми готові створювати умови, а інтересами і потребами українського товаровиробника, української громадянина можемо пожертвувати", - зазначила експерт.
Вона додала, що законопроєкт про ринок землі містить низку проблемних і ризикових норм, які зачіпають права громадян.
"Якщо будуть виникати якісь спірні моменти, які вирішуються в судовому порядку, а адвокат не може відстоювати та захищати інтереси громадянина України, то це ще більше загострить проблему", - сказала вона.
Ходаківська наголосила, що в такому контексті влада сама себе перехитрила, граючи в порушення законів і влаштовуючи "базарні торги".
Як повідомляли Українські Новини, народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") не впевнений, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про скасування адвокатської монополії в судах.
Заплатить позивач адвокату - і буде в нього адвокат. Не заплатить - суддя допомагатиме, (щоб не прогорів на термінології. на строках, тощо) як і раніше було.
Она или дура, или считает дураками всех остальных. Каким образом отмена МОНОПОЛИИ не позволит адвокату отстаивать и защищать интересы гражданина Украины? Отменяя монополию - адвокатам никоим образом не запрещают защищать кого-то - наоборот - у гражданина появляется больше возможностей для защиты - например - привлечь знакомого юриста, не имеющего адвокатской лицензии, что существенно увеличивает предложение на рынке для гражданина.