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Все про:адвокат (720) захист (33) монополія (25)

 Скасування адвокатської монополії в разі відкриття ринку землі загострить проблему захисту прав громадян, - експерт Ходаківська

Доктор економічних наук Ольга Ходаківська вбачає зв'язок між законопроєктами про ринок землі та скасуванням адвокатської монополії і вважає, що в разі їхнього ухвалення права громадян зазнають утиску.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала Українським Новинам.

"На превеликий жаль, громадяни України, з огляду на їхні фінансові можливості, не можуть стати повноцінними покупцями землі. А умови для цього не створені. Звичайно ж, це є порушенням прав громадян України. При цьому, лобіюються інтереси великого іноземного капіталу. Виходить так, що для іноземних інвесторів ми готові створювати умови, а інтересами і потребами українського товаровиробника, української громадянина можемо пожертвувати", - зазначила експерт.

Вона додала, що законопроєкт про ринок землі містить низку проблемних і ризикових норм, які зачіпають права громадян.

"Якщо будуть виникати якісь спірні моменти, які вирішуються в судовому порядку, а адвокат не може відстоювати та захищати інтереси громадянина України, то це ще більше загострить проблему", - сказала вона.

Ходаківська наголосила, що в такому контексті влада сама себе перехитрила, граючи в порушення законів і влаштовуючи "базарні торги".

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") не впевнений, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про скасування адвокатської монополії в судах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176536
 
 
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Монополия ни когда не приводит ни к чему хорошему.
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Відбулися зміни у Конституції щодо відміни адвокатської монополії? Чи все це поки що розмови ні про що?
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цікаво, скільки їй адвокати відслюнявили?
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Що вона свистить "Если будут возникать какие-то спорные моменты, которые разрешаются в судебном порядке, а адвокат не сможет отстаивать и защищать интересы гражданина Украины"???
Заплатить позивач адвокату - і буде в нього адвокат. Не заплатить - суддя допомагатиме, (щоб не прогорів на термінології. на строках, тощо) як і раніше було.
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да сколько можно слышать этот бред???? адвокатура к кормушкам рвется! адвокат - юрист, юрист - адвокат! ну, разве что уголовку, как есть оставить адвокатам.
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Да вам то какая разница? Карманы адвокатов опустеют. Вот, что вас волнует.
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"Если будут возникать какие-то спорные моменты, которые разрешаются в судебном порядке, а адвокат не сможет отстаивать и защищать интересы гражданина Украины"

Она или дура, или считает дураками всех остальных. Каким образом отмена МОНОПОЛИИ не позволит адвокату отстаивать и защищать интересы гражданина Украины? Отменяя монополию - адвокатам никоим образом не запрещают защищать кого-то - наоборот - у гражданина появляется больше возможностей для защиты - например - привлечь знакомого юриста, не имеющего адвокатской лицензии, что существенно увеличивает предложение на рынке для гражданина.
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