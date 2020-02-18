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Все про:геноцид (99) голодомор (224) історія (710) США (6284)

 18 лютого виповнилося 68 років від дня народження американця Джеймса Мейса, який першим на Заході підняв питання визнання Голодомору геноцидом українського народу

Американський дослідник української історії Джеймс Ернест Мейс народився 18 лютого 1952 року в штаті Оклахома.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме він на міжнародному рівні підняв питання визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Вперше теми голодомору в Україні 1930-х років він торкнувся в рамках написання докторської дисертації, хоча вона називалася "Комунізм і дилеми національного визволення: національний комунізм у радянській Україні. 1918-1933", розповідається в матеріалі Володимира Бойка для Дня.

Гарвардський університет видав його дисертацію англійською мовою як монографію (1983 р).

Майже відразу після захисту дисертації він отримує запрошення від відомого українського історика Омеляна Пріцака взяти участь у науковому проєкті в Гарвардському університеті. Результатом стала знаменита монографія "Жнива скорботи", вперше видана в 1986 році. У 1984 році група американських бізнесменів українського походження запропонувала Мейсу приєднатися до іншого проєкту - "Усна історія українського голоду 1932-1933 рр."

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Того ж року після безпрецедентної за розмахом і організацією кампанії української діаспори Конгрес США схвалив виділення коштів на створення та дворічну діяльність тимчасової Комісії президента та Конгресу США з вивчення причин і наслідків голоду в Україні 1932-1933 рр. Мейс став виконавчим директором. Результатом стало видання в середині 1988-го трьох томів свідчень очевидців Голодомору та одного тому висновків.

"Подану роботу Конгрес визнав успішною, тому продовжив діяльність Комісії ще на два роки, щоб завершити збір матеріалів та їхню розшифровку.

Тоді вперше на офіційному рівні прозвучало: голод 1932-1933 рр. був штучним, його організував тодішній політичний режим з метою геноциду українського народу", - сказано в матеріалі.

З 1993 року вчений жив в Україні. Працював у Національній академії наук, викладав. Помер у 2004 році. Похований за власним бажанням на Байковому кладовищі в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176535
 
   
 Топ коментарі
 
Джеймс Мейс був кращим українцем ніж багато громадян України, які оббріхували події Голодомору.
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перед таким Человеком можно шляпу снять.
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перед таким Человеком можно шляпу снять.
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Родился в 1952 году, и знал, что такое голодомор в Украине. Высшая раса - американец.
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Ну тыжэ не родился на солнце ,- но наверника знаешь , что оно горячее ?
.
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Джеймс Мейс був кращим українцем ніж багато громадян України, які оббріхували події Голодомору.
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Є такі люди, що і зараз **********, але не варто їх називати українцями.
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Мабуть так, але це дуже болюча тема поділу українців. Так ми можемо прийти до занепаду всієї нації. Краще треба одних переконувати, а інших переслідувати за невизнання Голодомору.
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Молодец мужик, заслуживает уважения. Только вот прожил совсем немного...
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Слава Великому Українцю Мейсу! А чи назвуть когось великим з усіх чільників Держави, велике питання!
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Чотири тома причин і наслідків голодомору в Укаїні. Які вам докази ще треба? Ті, хто його так і не визнав?
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Чи є у нас в Україні вулиця його імені? Він на це заслужив - справжня людина.
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Не тільки За насміхався з Голодомору. Особисто я чув від громадян України, що не треба піднімати цю тему, бо вона дратує росію. Тепер я розумію, що то були сепари та майбутні СН.
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Вулиці Мейса в Києві, Львові, Броварах - мало, можливо іще десь є?
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Зеленський - справжній голуб, куди його не заносило, всюди паскудив.
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Так йому кулю в очі, а він буде казати, що то - голуб миру.
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Израиль не голосует в ООН за признание Голодомора 1932-33 годов, а сам имеет наглость обращаться к Украине, чтобі украинский борт забрал их граждан из Уханя. Как их после єтого обзівать ? Вопрос риторический.
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Неправда. Первым был Рафаэль Лемкин, который разработал понятие геноцида для ООН. В качестве примеров приводил 3: Армянский в Турции, Голодомор в Украине, Холокост.
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Зеленський це звичайне чмо, що дорвалося до великих грошей... Через століття про цього недоумка будуть згадувати як про звичайну зелену недолугу шмарклю...
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