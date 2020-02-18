 Літак, на якому українців евакуюють з Уханя, розділять на кілька частин, - директор SkyUp Airlines Хайнацький

Про це повідомив на брифінгу генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines Євген Хайнацький, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз проводиться технічне обслуговування літака і йде його підготовка до вильоту. Екіпаж і супроводжуючий персонал прибуде в аеропорт через кілька годин, розповів Хайнацький.
За його словами, фахівці вжили додаткових заходів безпеки для екіпажу і всієї команди судна, яке полетить за українцями. Він підкреслив, що дії розроблено, щоб мінімізувати спілкування екіпажу з пасажирами.
"Тобто, літак буде розділено на кілька частин. Це рейсовий літак, який завжди виконує всі регулярні та чартерні рейси, тобто, комфорт для пасажирів буде забезпечено. Надаватиметься харчування. Якщо буде питання, де ми його беремо, все харчування ми беремо тут в аеропорту "Бориспіль" на всі ділянки", - сказав Євген Хайнацький.
За його словами, жодних додаткових послуг в Ухані для літака з України не передбачено. "Тому компанія SkyUP спільно з міністерствами вважає, що цей рейс буде безпечним як для громадян, так і для команди, яка буде на борту", - підсумував Хайнацький.
Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.
За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.
ах, если бы
не жизнь была б , а песня бы...
Але так, у перші пару секунд заголівок викликав пердімонокль.
И каждая часть самолета полетит отдельно!
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Зловеще.....
де-яких вчити - тільки псувати
Ухань - не Рязань: родительный падеж - (из) Уханя, а не Ухани. Українською - теж "Уханя", а не "Уханю", як ви часто пишете в українській версії сайту.
это просто бесполезно... у них задача минимальными усилиями рубить максимально бабло...
Крайнєє відєо...
То ми тут перші узнали про це, по косвєнним?
Прилетевших из Уханя граждан Украины расчленят на фрагменты
(і лише потім у тексті написати, що маються на увазі невеликі групи-фрагменти для карантину)
2. Стюардесс - тоже на берёзы. На части.
3. Пилотов - на части. Полтора землекопа.
4. Бетонку. после посадки - залейте свинцом. Не, ну а шо. Опыт есть. Чернобыльские могилки.
5-е...10-е...
11. Директор SkyUp Airlines Хайнацкий и редакторы Цензора.... Разделите свои мозги на части и не трахайте население Украины частями.