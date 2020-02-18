EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Події
  2677  42
Матеріали за темою:
Все про:Бориспіль (311) Китай (431) евакуація (184) SkyUp (22) COVID-19 (61)

 Літак, на якому українців евакуюють з Уханя, розділять на кілька частин, - директор SkyUp Airlines Хайнацький

Виліт борту за українцями заплановано на 2:50 19 лютого. Екіпаж прибуде в аеропорт Бориспіль через кілька годин.

Про це повідомив на брифінгу генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines Євген Хайнацький, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз проводиться технічне обслуговування літака і йде його підготовка до вильоту. Екіпаж і супроводжуючий персонал прибуде в аеропорт через кілька годин, розповів Хайнацький.

За його словами, фахівці вжили додаткових заходів безпеки для екіпажу і всієї команди судна, яке полетить за українцями. Він підкреслив, що дії розроблено, щоб мінімізувати спілкування екіпажу з пасажирами.

Читайте також: Україна не останньою евакуює своїх громадян з Уханя, - МЗС

"Тобто, літак буде розділено на кілька частин. Це рейсовий літак, який завжди виконує всі регулярні та чартерні рейси, тобто, комфорт для пасажирів буде забезпечено. Надаватиметься харчування. Якщо буде питання, де ми його беремо, все харчування ми беремо тут в аеропорту "Бориспіль" на всі ділянки", - сказав Євген Хайнацький.

За його словами, жодних додаткових послуг в Ухані для літака з України не передбачено. "Тому компанія SkyUP спільно з міністерствами вважає, що цей рейс буде безпечним як для громадян, так і для команди, яка буде на борту", - підсумував Хайнацький.

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176534
 
 
 Топ коментарі
 
Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей. И полетит он в Ухань по частям. Класный директор SkyUp Airlines, настоящий проффессионал.
 показати весь коментар
 
Немного текст по-дебильному написан (с)
 показати весь коментар
 
1. Самолёт, после прилёта - на части.
2. Стюардесс - тоже на берёзы. На части.
3. Пилотов - на части. Полтора землекопа.
4. Бетонку. после посадки - залейте свинцом. Не, ну а шо. Опыт есть. Чернобыльские могилки.
5-е...10-е...
11. Директор SkyUp Airlines Хайнацкий и редакторы Цензора.... Разделите свои мозги на части и не трахайте население Украины частями.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей. И полетит он в Ухань по частям. Класный директор SkyUp Airlines, настоящий проффессионал.
 показати весь коментар
 
 
Ах, если бы
ах, если бы
не жизнь была б , а песня бы...
 показати весь коментар
 
 
Малось на увазі, що салон літака. Ну не знають в редакціїї такого слова. Салон. То ото таке і понаписували.
 показати весь коментар
 
 
Я теж охмуїв, коли прочитав. Хоча майже одразу зрозумів, що мається на увазі салон...
Але так, у перші пару секунд заголівок викликав пердімонокль.
 показати весь коментар
 
 
Щось на "Васю" тут "ощерились, "захрестили" коментар... Хоча він без матюків і навіть простої лайки, і адресований саме мені...
 показати весь коментар
 
 
Та ежику понятно что салон. Абидна, что директор авиакомпании таких "словей" не знает. Впрочем, директор возможно как раз сказал правильно, а словей таких не знает тупая курица в редакции "Цензора".
 показати весь коментар
 
 
Самолет разделят на несколько частей... Літак, на якому українців евакуюють з Уханя, розділять на кілька частин, - директор SkyUp Airlines Хайнацький - Цензор.НЕТ 5322

Літак, на якому українців евакуюють з Уханя, розділять на кілька частин, - директор SkyUp Airlines Хайнацький - Цензор.НЕТ 7839
 показати весь коментар
 
Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей, - директор SkyUp Airlines Хайнацкий
И каждая часть самолета полетит отдельно!
 показати весь коментар
 
 
Какое ведро? Это пассажирский лайнер.
 показати весь коментар
 
там не совсем позорище: сработали достаточно оперативно.
 показати весь коментар
 
Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей

__________________________________________________________
Зловеще.....
 показати весь коментар
 
 
ну...так как бы профи... и не могут по-другому...
 показати весь коментар
 
 
Это цитаты Хайнацкого, он немного Йода в душе. Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей, - директор SkyUp Airlines Хайнацкий - Цензор.НЕТ 370
 показати весь коментар
 
Частей разделят на несколько самолет, украинцев из Ухани эвакуировать на котором будут.

Літак, на якому українців евакуюють з Уханя, розділять на кілька частин, - директор SkyUp Airlines Хайнацький - Цензор.НЕТ 2693
 показати весь коментар
 
Во Зебуины чудят.... А не проще бы было обратится в Японию,США и т.д. т.е. в те страны которые способны за наши деньги провести диагностику, карантин и если понадобится лечение наших граждан, чем везти их в Украину и подвергать опасности миллионы граждан !! Потому что у нас ни условий ни опыта борьбы с такими вирусами нет (да и вообще у нас никуя нет !!!)!?
 показати весь коментар
 
 
21 век а люди не научились правильно излагать свои мысли и писать
 показати весь коментар
 
 
была бы ты на их месте, по другому закудахтала бы.
 показати весь коментар
 
 
модер, я так бачу, що тебе неможливо навчити правильно писати "з Уханя"?
де-яких вчити - тільки псувати
 показати весь коментар
 
Надеюсь ,самолет делить на части в воздухе не будут.
 показати весь коментар
 
 
(Редактору, если он у вас есть)
Ухань - не Рязань: родительный падеж - (из) Уханя, а не Ухани. Українською - теж "Уханя", а не "Уханю", як ви часто пишете в українській версії сайту.
 показати весь коментар
 
 
я по молодости тоже наивно писал "редакторам"...
это просто бесполезно... у них задача минимальными усилиями рубить максимально бабло...
 показати весь коментар
 
 
А презідєнт, і єго адміністрація, будут встрєчать самолєт в Аеропорту?
Крайнєє відєо...
 показати весь коментар
 
 
Цензор, как всегда - грамотеи сплошные. Самолет будут делить на части или салон на отдельные секции?
 показати весь коментар
 
 
Вижу не только у меня одной привычка сначала писать коммент, а потом читать, что пишут другие комментаторы: насчет разделения на части много замечаний🙂
 показати весь коментар
 
 
Може Рада вже прийняла Закон про легалізацію каннабіса?
То ми тут перші узнали про це, по косвєнним?
 показати весь коментар
 
 
Пропоную заголівок наступної новини:
Прилетевших из Уханя граждан Украины расчленят на фрагменты

(і лише потім у тексті написати, що маються на увазі невеликі групи-фрагменти для карантину)
 показати весь коментар
 
 
1. Самолёт, после прилёта - на части.
2. Стюардесс - тоже на берёзы. На части.
3. Пилотов - на части. Полтора землекопа.
4. Бетонку. после посадки - залейте свинцом. Не, ну а шо. Опыт есть. Чернобыльские могилки.
5-е...10-е...
11. Директор SkyUp Airlines Хайнацкий и редакторы Цензора.... Разделите свои мозги на части и не трахайте население Украины частями.
 показати весь коментар
 
 
після такої новини я б передумав летіти...навіть з уханя
 показати весь коментар
 
 
короче, хана нам. Если они не догадаются сделать макс. уровень защиты, можно тушить свечи. А судя по тому, что место до сих пор не найдено, и обсуждаются какие-то санатории с общей канализацией, даже не знаю, что делать и куда бежать.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору