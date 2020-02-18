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Все про:Кременчуг (47) Нацполіція (9028) вбивство (2067)

 Чоловіка застрелили в центрі Кременчука, - Нацполіція

У Кременчуці Полтавської області біля зупинки громадського транспорту невідомий стріляв у чоловіка. Від поранень той помер у лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба обласної поліції.

Інцидент стався близько 15:00 18 лютого в одному з найжвавіших місць міста - в районі зупинки "Водоканал".

На місці події встановлено, що між декількома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого один із них дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив в опонента.

Від поранення чоловік, 1986 року народження, помер у лікарні.

Всіх учасників конфлікту, зокрема стрільця, затримано поліцією.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176533
 
 
 Топ коментарі
 
Сивоха с Зеленским постарался наплодил мирную Украину сепарами...
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Вот и настало времечко. Помню в лихие конца 80-х начале 90-х прошлого столетия такими заголовками пестрели все областные и районные газеты каждый день. Вот мы и возвращаемся до такого после 20 мая 2019 года, с чем смартфончиков и поздравляем.
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Если Цензор закинет темку про Порошенко вся эта ЗЕшобла мгновенно всплывёт со своими стандартными высерами. Прост темки не кошерные для ЗЕбилов..побьед то у кловуна никаких нету, сильно не повыступаешь.
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Сивоха с Зеленским постарался наплодил мирную Украину сепарами...
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Вот и настало времечко. Помню в лихие конца 80-х начале 90-х прошлого столетия такими заголовками пестрели все областные и районные газеты каждый день. Вот мы и возвращаемся до такого после 20 мая 2019 года, с чем смартфончиков и поздравляем.
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Да ну травмат. Такие конфликты каждый день случаются - были есть и будут. Просто попал неудачно - или в глаз или шею.
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Запомни парень, если из травмата или даже из рогатки стреляют в голову, значит хотят убить.
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так ЗЕ гопота в чистом виде, и работает он на рыгов. Не даром овощ всплыл и хвалил его. Все тайное рано или поздно становится явным.
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а сколько лет не можем прекратить воевать с самым надёжным торговым партнёром? то то же, отсюда и результат
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Если Цензор закинет темку про Порошенко вся эта ЗЕшобла мгновенно всплывёт со своими стандартными высерами. Прост темки не кошерные для ЗЕбилов..побьед то у кловуна никаких нету, сильно не повыступаешь.
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Не всплывет.На дшях была инфа что ботоферму накрыло СБУ. Немного поредело на Цензоре ботов ,сразу заметно. Мужчину застрелили в центре Кременчуга, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3801
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...может, днюху празднует? 14 лет - веха в жизни Мужчину застрелили в центре Кременчуга, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1437 Мужчину застрелили в центре Кременчуга, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1516
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Он ему, по идее- в глаз влупил. Идиот. Ситуация, на видео, вовсе не выглядела критической.
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Да..Те падло спеціально цілилось в шию та обличчя.
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Да вообще непонятно, с чего он вдруг стрелял.
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Если сверху на Кременчуг посмотреть, то Водоканал будет почти в центре.
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Водоканал это нагорная часть города. В стороне от центра.
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Опять напишут - иностранец
Введитеуде визы с постсовковыми странами
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Ну вот, никак не укладывается в голове, за умышленное убийство, статья от семи лет, за наркоту, или ещё за что-то, дают больший срок, чем за убийство. Не пора ли ужесточить эту статью, а то так и смотри, чтоб не перебили половину народа, а то из-за этой статьи напрашивается вывод, что жизнь человека - не стоит и ломаного гроша.
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А разве нет?Уставшие от войны диванные 73 процентные тому подтверждение.
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Пожизненное, вообще-то, за неимением расстрела.
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між іншим, замовника, а також виконавців вбивства мера Кременчука Бабаєва досі не знайшли... Тому що не можна вважати винуватими тих, кого пресують наподобі Антоненка і Кузьменко в справі Шеремета.
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на видео обое, один из которих стрелял - чурки,
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