 Гончарук вимагає, щоб ОДА до кінця тижня надали інформацію про незаконний видобуток корисних копалин у регіонах

Про це глава уряду написав на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Два тижні тому я давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах. На сьогодні це зробили лише три ОДА — Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Сім областей взагалі нічого не подали, решта 15 областей — надали інформацію частково або повністю відсутню інформацію щодо координат цих об’єктів", — написав Гончарук.
Прем'єр-міністр наполягає на тому, що до кінця тижня в уряду і керівництва Держгеонадр має бути вся інформація від усіх областей.
"Уряд ліквідовує тіньові ринки і корупційні схеми в різних галузях — обіг деревини, гральний бізнес, забудовники, АЗС. Усі органи держави мають розглядати це як комплексну стратегію. Ті, хто думають, що це тимчасові заходи для "галочки" – дуже помиляються. Без документів працювати ніхто не буде. Це — нова реальність. Без жодних виключень", — додав Гончарук.
Добыча невозможна без крыши местных СБУ, прокуратуры, ментов и чиновников!
И они же должны подавать список?
Я даже не представляю сколько они запросят что бы их поддельники в этот список не попали!!!
Золотая мечта - откат за откатом!
Мы смертями патриотов доказали что мы не овцы!!!
Как турнули яныка и порохню так и зеля след пойдет!!!!
Может я мертвый или вообще изначально бессмерный!
Не пиши мне тупое существо из Ольгино!
Арахамія про загострення на Донбасі: Немає достовірної інформації, хто конкретно наступав
подъезжают тока сзади, тихо и бес пыли, но с детским кремом
Как там было? Когда вы говорите, Алексей Валерьевич, такое впечатление, что вы бредите )))
Все остальные считать незаконными.
Выделить телефон доверия для граждан ...
Ни один глава области этого не скажет, бо он человек временный, а местные князьки- мафиози вечные