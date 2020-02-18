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Все про:ОДА (743) копалини (15) копанка (3) Держгеонадр (47) Гончарук_Олексій (689)

 Гончарук вимагає, щоб ОДА до кінця тижня надали інформацію про незаконний видобуток корисних копалин у регіонах

2 тижні тому прем'єр-міністр зажадав, щоб обласна влада надала цю інформацію. Вимогу виконали тільки 3 ОДА, 15 обмежилися відписками, 7 - взагалі нічого не відповіли.

Про це глава уряду написав на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні тому я давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах. На сьогодні це зробили лише три ОДА — Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Сім областей взагалі нічого не подали, решта 15 областей — надали інформацію частково або повністю відсутню інформацію щодо координат цих об’єктів", — написав Гончарук.

Прем'єр-міністр наполягає на тому, що до кінця тижня в уряду і керівництва Держгеонадр має бути вся інформація від усіх областей.

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"Уряд ліквідовує тіньові ринки і корупційні схеми в різних галузях — обіг деревини, гральний бізнес, забудовники, АЗС. Усі органи держави мають розглядати це як комплексну стратегію. Ті, хто думають, що це тимчасові заходи для "галочки" – дуже помиляються. Без документів працювати ніхто не буде. Це — нова реальність. Без жодних виключень", — додав Гончарук.

Гончарук вимагає, щоб ОДА до кінця тижня надали інформацію про незаконний видобуток корисних копалин у регіонах 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176528
 
 
 Топ коментарі
 
Ой ржу не могу......
Добыча невозможна без крыши местных СБУ, прокуратуры, ментов и чиновников!
И они же должны подавать список?
Я даже не представляю сколько они запросят что бы их поддельники в этот список не попали!!!
Золотая мечта - откат за откатом!
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Ты придурок украинцев с рашка ватой не сравнивай!!!
Мы смертями патриотов доказали что мы не овцы!!!
Как турнули яныка и порохню так и зеля след пойдет!!!!
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реинкарнация бендера-задунайского требует...
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Ой ржу не могу......
Добыча невозможна без крыши местных СБУ, прокуратуры, ментов и чиновников!
И они же должны подавать список?
Я даже не представляю сколько они запросят что бы их поддельники в этот список не попали!!!
Золотая мечта - откат за откатом!
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Ничего, ***** тоже с этого начинал. Посмеетесь лет через десять па стройках зеленизма.
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Ты придурок украинцев с рашка ватой не сравнивай!!!
Мы смертями патриотов доказали что мы не овцы!!!
Как турнули яныка и порохню так и зеля след пойдет!!!!
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А кто тебе диб-лу это сказал?
Может я мертвый или вообще изначально бессмерный!
Не пиши мне тупое существо из Ольгино!
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Еще только среда, а ты уже набрался. Истинно русская душа из страны подонков.
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А видобування газу на захоплених росією родовищах Кабмін не цікавить?
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в киеве резко активизировались похитители самокатов и шуб
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ага,
подъезжают тока сзади, тихо и бес пыли, но с детским кремом
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Срочно отчитаться о том, кто сколько крадет и берет взяток за незаконную добычу. В бюджете дыра, будем латать )))
Как там было? Когда вы говорите, Алексей Валерьевич, такое впечатление, что вы бредите )))
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Представляю,как головы болят у Донецкой и Запорожской администраций! Ребятки построили трассу Мариуполь-Запорожье. Именно- построили, правда- в тех же пределах, не расширив, ни на сантиметр. Я по ней неплохо погонять уже успел. Так вот какой головняк в обоих ОГА: они не знают- как сообщить Гончаруку, что сфизжены строителями сотни тысяч кубов лесополос! Как корова языком слизала! Я- отвечаю за каждое своё слово! Они(лесополосы)- просто испарились, а были весьма плотные! Многолетние. То, что турки-строители- тут не при делах- это и младенцу понятно. При делах- иные строители! Вполне вероятно- из самого Кабмина. Ну и шо.... стучать в Кабмин- на сам Кабмин??? Гончарук требует, чтобы ОГА до конца недели предоставили информацию о незаконной добыче полезных ископаемых в регионах - Цензор.НЕТ 4968
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Проще, создать базу законных!
Все остальные считать незаконными.
Выделить телефон доверия для граждан ...
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Виходить, голови адміністрацій яких призначав ВАЗ, послали НХ Гончарука?! А звернутись напряму до людей ч-з ФБ чи інші ресурси не додумався?! Йому б розповіли, хто, де й що видобуває та хто кришує! Хоча, все одно це нічим не завершиться!
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Татышо! Ой. Да конешно-конешно! и в трёх экземплярах граждан ты наш начальник! Уже послали гонца геодезиста с геологом и даже археологом. Уже ушла депеша....! лови сохатый.
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Этот гламурик-премьер совсем дурак???...Эти ОГА живут с теневого дохода и поборов с незаконных добычей.Кто же сам будет вырывать кусок изо рта?Почему этот премьер-веселун поручает такое дело не специалистам,получающим за такую работу очень серьёзные зарплаты,а самим тем.у кого "рыло в пуху"?Это что-насмешка или уже издевательство над обществом,требующим навести порядок в пиратских добычах и причинении вреда экономике и экологии.для чего тогда следственные службы и карательные органы?..И вообще,зачем Украине такой причудливый премьер???
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Минеральную воду Лужанская Качают главврачи санаториев из браконьерских скважин и фуры уходят за наличку
Ни один глава области этого не скажет, бо он человек временный, а местные князьки- мафиози вечные
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этот тупица даже не понимает, что губернатор на себя стучать не будет... всё что незаконно выявили менты, всё остальное законно.
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Я боюсь, что если побороть теневой бизнес, в Украине не останется бизнеса. Они ведь в тень уходят не просто так.
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Надайте йому інформацію! Воно уже вирішило проблему видобутку бурштину, ********** вже сидить, золото рюкзаков видобуває згідно закону.........., басаєвські нафтозаводи вже не працюють..., ліс-кругляк не вивозиться... Краще б на самокаті все об'їхав!
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