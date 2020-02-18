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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1278) пам'ять (664) Дебальцеве (111)

 Пам'ятну акцію з нагоди операції під Дебальцевим 2015 року провели в Дніпрі

У Дніпрі у вівторок ввечері на Алеї пам'яті відбулася акція вшанування пам'яті українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве. Захід відбувся з ініціативи громадськості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Учасники акції - громадські активісти, волонтери, священники, рідні загиблих на Донбасі бійців - запалили лампадки та свічки і разом виконали гімн України.

Загиблих у Дебальцевому бійців згадали поіменно.

"Зараз триває російсько-українська війна. Маємо згадати наших загиблих друзів, синів, дочок поіменно, так, як їх називали за життя. Цим самим ми засвідчимо, що їх не забуто, ми запалимо світло пам'яті. Це ті герої, яких варто пам'ятати", - сказав Дмитро Поворотний.

Священники ПЦУ відслужили панахиду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176527
 
   
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Побув би ти на їхньому місці. 2500 вояків, що вирвалися із котла Хубло міняв би ще років 20.
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***** с кацапами я так понял у тебя вообще не при чем?
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Точное количество погибших и раненых с обеих сторон до сих пор достоверно неизвестно. Согласно данным Генштаба, с 15 января по 18 февраля 110 военнослужащих погибли, 270 ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести. А за все время обороны Дебальцевского района погибло 136 и ранено 331 военнослужащих, 30 процентов техники уничтожено противником или выведено из строя силами подразделений АТО. Потери противника в период с 24 января по 19 февраля - до 870 человек личного состава, до 50 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, до 110 единиц бронетанкового вооружения и техники и до 24 единиц автомобильной техники.
https://fakty.ua/295969-na-debalcevo-protivnik-brosal-bolshie-sily-i-nes-kolossalnye-poteri---polkovnik-vsu
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