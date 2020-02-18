 Пам'ятну акцію з нагоди операції під Дебальцевим 2015 року провели в Дніпрі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Учасники акції - громадські активісти, волонтери, священники, рідні загиблих на Донбасі бійців - запалили лампадки та свічки і разом виконали гімн України.

Загиблих у Дебальцевому бійців згадали поіменно.

"Зараз триває російсько-українська війна. Маємо згадати наших загиблих друзів, синів, дочок поіменно, так, як їх називали за життя. Цим самим ми засвідчимо, що їх не забуто, ми запалимо світло пам'яті. Це ті герої, яких варто пам'ятати", - сказав Дмитро Поворотний.

Священники ПЦУ відслужили панахиду.

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