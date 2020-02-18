 Четверо однокласників потрапили в лікарню на Харківщині з вірусним гепатитом А, - обласний лабораторний центр

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ.

"За період з 24 січня по 17 лютого серед учнів 5 класу окружної опорної установи "Борівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Борівської районної ради", що в смт Борова, зареєстровано 4 випадки гострого вірусного гепатиту А", - сказано в повідомленні.

Станом на 18 лютого у всіх хворих діагноз підтверджено лабораторно. Дітей госпіталізовано. Один із них перебуває в обласній інфекційній лікарні в Харкові, решта - в інфекційному відділенні районної лікарні.

Стан дітей задовільний.

Епідеміологи встановлюють причини спалаху і можливі фактори передачі інфекції в навчальному закладі і за місцями проживання школярів.

Зазначається, що вірусний гепатит А - гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції і переважно ураженням печінки. Джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими формами захворювання. Інкубаційний період триває 7-50 днів (в середньому 15-45 днів).

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