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Все про:Буковина (254) хабар (2920) застава (254) Іван Мунтян (1)

 Глава Чернівецької облради Мунтян, якого підозрюють у хабарництві, вніс за себе 10 млн гривень застави

За даними слідства, Іван Мунтян вимагав 400 тисяч доларів США за те, щоб передати підприємцю в оренду оздоровчий комплекс.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Заставу було внесено у вівторок, 18 лютого, повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Водночас, вчора (17 лютого) Іван Мунтян подав апеляцію на рішення про запобіжний захід. Її мають розглянути 20 лютого.

Рішення про запобіжний захід Мунтяну ВАКС виніс 13 лютого. Крім сплати застави, він повинен не відлучатися з м.Чернівці без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваними у справі і зі свідками; здати на зберігання паспорти і носити електронний браслет.

За даними слідства, в липні минулого року Мунтян вимагав у підприємця $400 тис. за передачу в оренду оздоровчого комплексу. З серпня по жовтень 2019 року він отримав від бізнесмена $180 тис., що було задокументовано правоохоронцями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд визначив запобіжний захід голові Чернівецької облради Мунтяну, підозрюваному у хабарництві, у формі грошової застави 10 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176521
 
 
 Топ коментарі
 
Вот мне интересно, почему у нас за украденную курицу больше дают срок, чем за сотни тысяч долларов и за курицу никто не разрешит давать залог? Какие сатанисты написали такие законы? Те что в Раде? Значит Украиной управляет сатана.
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сволочная воровидая гнида, мундян гребанный
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НАБУ должна заняться выяснением происхождения этих 10 миллионов. Официально ли они получены, уплачены ли с них все налоги и тд и если нет - открыть дело и по этому поводу тоже.
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Вот мне интересно, почему у нас за украденную курицу больше дают срок, чем за сотни тысяч долларов и за курицу никто не разрешит давать залог? Какие сатанисты написали такие законы? Те что в Раде? Значит Украиной управляет сатана.
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он не крал ни курицу, ни деньги, просто он попросил и ему согласились дать...., такие мунтяны всегда будут, они для этого и идут во власть..., надо менять условия, например, конкурс на аренду, конечно...., а люди всегда будут выбирать мунтянов....
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Не клевещите на Сатану. Эти законы писали воры. Когда дело дойдет до реальных посадок, то тюрьмы вообще превратятся в курорты.
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Сатана писал законы, потому что эти законы плодят преступления, амнистия убийц плодит преступления, малые сроки убийцам плодят убийц. Все украинские законы пишут сатанисты под диктовку сатаны.
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Нормальный откат... Спиндил 100 млн., вернул 10... и всё нормально, на свободе... Кради себе и дальше.
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сволочная воровидая гнида, мундян гребанный
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НАБУ должна заняться выяснением происхождения этих 10 миллионов. Официально ли они получены, уплачены ли с них все налоги и тд и если нет - открыть дело и по этому поводу тоже.
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Не смешите...
Угу, займётся НАБУ ворами, ждите... Ворон ворону око не выклюет.
Никто ничем заниматься не будет... Как воровали так и дальше будут воровать.
Ни одного высокопоставленного вора и коррупционера не посадили и не посадят никогда.
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ну да. Вон у нас цельний президент непонятно за какие деньги по оманам гулял. И шо?
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Сейчас украинские суды защищают не закон и не украинских граждан! Сейчас суды защищают тех, у кого больше денег!

Кто больше украл - тот и прав!
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10 млн. грн.
В Китае давно бы пристрелили паскуду, вместе с родственниками-подельниками.
И главное ОТКУДА у него 10 млн.грн !!! СРАЗУ !!!
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Копилку с детства копил, на обедах с детства экономил...
😁
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как по мне, если госчиновник (!!!) готов дать такой залог, его уже можно расстреливать.
Ни я, и никто из моей семьи такую сумму даже визуально представить не можем.
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Суд - это такое место, где у закона можно купить столько справедливости, на сколько тебе хватит денег!
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И где же этот армян взял такие деньги, неужели "честно" заработанные, непосильным трудом??? Глава Черновицкого облсовета Мунтян, которого подозревают во взяточничестве, внес за себя 10 млн гривен залога - Цензор.НЕТ 1433
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И глазом не моргнул. Глава Черновицкого облсовета Мунтян, которого подозревают во взяточничестве, внес за себя 10 млн гривен залога - Цензор.НЕТ 1054 Так что удивляться тому, что в Закарпатье местные бандюки отстреливаются от приезжих, которым тоже бы хотелось сесть на потоки, не стоит. И что характерно, все патриоты.
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