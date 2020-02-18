 Глава Чернівецької облради Мунтян, якого підозрюють у хабарництві, вніс за себе 10 млн гривень застави

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Заставу було внесено у вівторок, 18 лютого, повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Водночас, вчора (17 лютого) Іван Мунтян подав апеляцію на рішення про запобіжний захід. Її мають розглянути 20 лютого.

Рішення про запобіжний захід Мунтяну ВАКС виніс 13 лютого. Крім сплати застави, він повинен не відлучатися з м.Чернівці без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваними у справі і зі свідками; здати на зберігання паспорти і носити електронний браслет.

За даними слідства, в липні минулого року Мунтян вимагав у підприємця $400 тис. за передачу в оренду оздоровчого комплексу. З серпня по жовтень 2019 року він отримав від бізнесмена $180 тис., що було задокументовано правоохоронцями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд визначив запобіжний захід голові Чернівецької облради Мунтяну, підозрюваному у хабарництві, у формі грошової застави 10 млн грн