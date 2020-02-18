 У НАТО занепокоєні ескалацією на Донбасі і закликають Росію вивести війська з України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску.
"Ми занепокоєні ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на сході України сьогодні вранці. Це підриває Мінські угоди і зусилля з мирного врегулювання конфлікту. НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - повідомила вона.
"Ми як і раніше закликаємо Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і докласти справжніх зусиль щодо виконання Мінських угод", - додала вона.
Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.
У МЗС Естонії вже заявили, що піднімуть питання порушення Російською Федерацією Мінських угод на засіданні Радбезу ООН.
когда ее совсем не ждешь,
и каждый час глядя на Путена,
для Зэли оффигительно хорош."
Её прочность явилась результатом стойкости и мужества наших финских солдат, а никак не результатом крепости."
маршал Карл Густав Маннергейм. Мемуары
а у нас обороной Украины руководят сцыкуны Зеля, Хомчак а до этого котлованщик Муженко... Почувствуйте разницу.
А наша влада свідомо дурить народ обіцянками миру, який в думках фуйла виглядає ВИКЛЮЧНО нашою капітуляціює.
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НАТО бы беспокоилось за расию
кацапы не понимают "обеспокоенностей", "призывов", "уговоров" либо других разговоров, они воспринимают это за слабость, а понимают они только принуждение, давление, силу и санкции.
козлячих выродков невозможно "уговорить" либо "призвать", поэтому с ними нет никакого смысла разговаривать их возможно только "принудить" и "заставить" с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.
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Натовцам нельзя так волноваться, сердце не выдержит.))
А вы упыри готовы воевать ВСЕ ВРЕМЯ наступая, с громадными потерями, по статистике наступающие теряют в 3 раза больше, чем обороняющиеся, и за Украину положить голову?