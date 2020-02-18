 Спроба наступу терористів під Золотим буде розглянута комітетом Ради з нацбезпеки 19 лютого, - Верещук

"Завтра... відбудеться засідання комітету національної безпеки та оборони, відкрите засідання, куди запрошую і пресу, і колег із фракцій, які можуть прийти і поставити запитання міністру оборони, який буде присутній, а також представникам Генерального штабу і представникам РНБО", - сказала Верещук в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, з перших вуст представників Міністерства оборони України, Генштабу, Ради національної безпеки та оборони можна буде дізнатися, що насправді було, як це могло статися, "якщо це було в районі розведення і постраждали наші опорні пункти".
Як повідомлялося, внаслідок розпочатого у вівторок вранці бойового зіткнення після атаки бойовиками позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (Луганська область) загинув один український військовий, трьох поранено, у двох контузія.
ПОД ЗОЛОТЫМ РАЗМИНИРОВАЛИ БОЛЕЕ 14 ГЕКТАРОВ ....
как раз в том месте, где сегодня рашисты наступали..
И где чуть ли не каждый день - обстрелы, ранения и гибель бойцов ВСУ.
Да и встреча в Омане с патрушевым - из той же оперы..
Оказывается что наши Воины сами себя убили и ранили !
Что б вы здохли, суки ЗЕльоные !!!
МАРТИН БРЕСТ.
Езжайте куда нибудь, отдыхайте....
Мясо на передовой ваши жопы прикроет.....
Вы придурки должны были СРАЗУ собраться после поступления информации от наступлении. Ночь бы посидели не растаяли!
шоубиз он такой...красочный и впечатляющий... зомбирующий
Вот только нужно на такие вещи отвечать градами и продолжением ползучего наступления, а не заседаниями СНБО и попытками получить мир с теми кто на херу его вертел и только хочет снятия санкций.
Приходите завтра, я сегодня занята.
(Из песни)
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@RRoman2019К прочтению обязательно! Андрей Рымарук объяснил на пальцах: Що сьогодні трапилось і чому росіяни нагло пішли в атаку.