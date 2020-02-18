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 Політика України
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Все про:Золотов (4) Верещук (51)

 Спроба наступу терористів під Золотим буде розглянута комітетом Ради з нацбезпеки 19 лютого, - Верещук

Наступ незаконних збройних формувань на позиції Збройних сил України у вівторок стане предметом розгляду на парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу, повідомила член комітету Ірина Верещук (фракція "Слуга народу")

"Завтра... відбудеться засідання комітету національної безпеки та оборони, відкрите засідання, куди запрошую і пресу, і колег із фракцій, які можуть прийти і поставити запитання міністру оборони, який буде присутній, а також представникам Генерального штабу і представникам РНБО", - сказала Верещук в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, з перших вуст представників Міністерства оборони України, Генштабу, Ради національної безпеки та оборони можна буде дізнатися, що насправді було, як це могло статися, "якщо це було в районі розведення і постраждали наші опорні пункти".

Читайте також: Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, - спікер постійного представництва Ніколенко

Як повідомлялося, внаслідок розпочатого у вівторок вранці бойового зіткнення після атаки бойовиками позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (Луганська область) загинув один український військовий, трьох поранено, у двох контузія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176518
 
 
 Топ коментарі
 
Чипполино Абрахамия сказал, что еще нужно разобраться кто открыл стрельбу.
Оказывается что наши Воины сами себя убили и ранили !

Что б вы здохли, суки ЗЕльоные !!! Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 3217
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...билеты почем будут на комитет? Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 2373
Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 8603
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кстати, помнится - по приказу Зе!Лоха - в ноябре 2019 года:
ПОД ЗОЛОТЫМ РАЗМИНИРОВАЛИ БОЛЕЕ 14 ГЕКТАРОВ ....
как раз в том месте, где сегодня рашисты наступали..
И где чуть ли не каждый день - обстрелы, ранения и гибель бойцов ВСУ.

Да и встреча в Омане с патрушевым - из той же оперы..
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Спроба деморалізації ЗСУ, знищення бойового потенціалу армії - одне із головних завдань Президента УКраїни з поставлених перед Зєйлом його Шефом хублом.
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Ну а посцяв би сцикло в баночку, ми були б уже в ЄС.
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в ЕС вряд ли, но в такой жопе не были бы точно
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шо там рассматривать???, вот если бы вы ответку с ольхи завигачили и не смогли посчитать кацапских 200-это было б дело....
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не будет никакой ольхи. Ракетную программу зебили прикрили.
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Зеля из наркотического передоза вывести не могут .
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сьогоднішньому нападові на українських військових він посвятив аж 40 секунд брифінгу.
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Резиночки на "красных носах" растянулись...
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Чипполино Абрахамия сказал, что еще нужно разобраться кто открыл стрельбу.
Оказывается что наши Воины сами себя убили и ранили !

Что б вы здохли, суки ЗЕльоные !!! Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 3217
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...он "нивкугсе"? Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 183

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нехай новини подивиться там відео зрунованих будинків сьогодні від прямих попадань снарядів, що трапилось? Дебільне питання.
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а гаварили - любовь нельзя измерить... а у Бирюкова вышло...
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Та да! -два жирных дебила Юзик и Сивоха нарадять! Лучше им не собираться совсем!
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Спроби наступу треба люто присікати в корні і люто захищати державу, а не розглядати постфактум на Раді національної безпеки. Ну зберуться, розглянуть, і що далі?
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А че спешить.....
Езжайте куда нибудь, отдыхайте....
Мясо на передовой ваши жопы прикроет.....
Вы придурки должны были СРАЗУ собраться после поступления информации от наступлении. Ночь бы посидели не растаяли!
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презентация....надо ж софиты расставить и камеры выставить...тексты подготовить...
шоубиз он такой...красочный и впечатляющий... зомбирующий
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Очень нравится карикатура , - Сидят депутаты а посредине лежит Тетрадь а на ней вписан завтрашний вопрос и они эту тетрадь внимательно Рассматривают.
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призидент там ни прчем,он хател дружбы с путиным и он лично сам видил, как у путина покатилась слеза от миротворчества в Украине и по всей планете Земля, включая Сирию. Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 191
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и шо, им запретят наступать?в очереди остаюца еще аккупанты, наемники и патрыоты
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Рассматривать дело не хитрое, а делать когда будут? А то последнее время развелось софистики с полемикой до безобразия много,а воз и ныне там.
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РНБО у нас же з цих самих сформована? Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 3680
Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 4258
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Ця курка Верещук на "Прямому" репетувала, що ЄС виступив з цього приводу з "подачі" МЗС України... Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 528
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І шо далі а далі славимо найкращого в всесвіті *********** Бубоньку І ШО пані Верещук а яка гарна хфамілія мабуть від верещать
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Сивоха и гончарук с розумковым ну, ну.
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Все просто, ход рассчитан на то чтобы 73% не получили мир, а остальные получили зраду - поднять договороспособность, и это хорошо, по крайней мере это значит что они не получили что хотели, типа 12 шагов.
Вот только нужно на такие вещи отвечать градами и продолжением ползучего наступления, а не заседаниями СНБО и попытками получить мир с теми кто на херу его вертел и только хочет снятия санкций.
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Ойц! Наша мєсная слуга каломойского наріду, машка захарова завєрєщала!) Інтєрєсно... она і бухає так само, як їі расєйська двійничка?!)))
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Надо не рассматривать , а предположить невероятное - а вдруг и правда в Украине идет война ?А положение дел плачевное - за 6 лет ничего не поменялось . Вместо превентивных ударов , уничтожения огневых точек практикуется все та-же несогласованность , пустые переговоры с верхами ( как бы чего не вышло ) и запоздалая ответка не по артиллерии а по передовым позициям . Если сепары когда-то решатся на серьезное наступление , то за первые часы они смогут значительно продвинуться . А вместо противодействия этому соблюдаются какие-то договоры с теми , кто никогда их не выполняет .
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Да-да, русский))))- реально вам таки наваляли там. Проблема в другом и мы ее решим.
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Вот если бы эту Верещук, взять как следует за ее верещук и послушать, что она по настоящему запоет. Вот это было бы интересно. А так, все это - мягкий шанкр, как говорил один музыкант
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Війна почекає до ранку, не заважайте слугам відпочивати.
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Шо тут рассматривать? Отступайте дальше, на правый берег Днепра. Там, может быть, русская арта не добьет....
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русский, а когда твой фюрер сдохнет, ты рыдать будешь?
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русмартышка, а кто у вас самый русский - *****, шойга или рамзанка дыров?
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Приходите завтра,
Приходите завтра, я сегодня занята.
(Из песни)
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Президент Один Спамс



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Вбивство український військових, обстріли з важкой арти - провокація
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Уничтожать русского оккупанта на свой земле и освобождать от него свою территорию - долг каждого Гражданина Украины.
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На гейпараде 9 мая дида на палке понесешь, руснявое?
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Теперь понятно о чем договаривались россияне с Моникой в Омане.
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Роман Рябчук
@RRoman2019К прочтению обязательно! Андрей Рымарук объяснил на пальцах: Що сьогодні трапилось і чому росіяни нагло пішли в атаку.
Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 2570
Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 1375
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перша Слуганазвала провокаторів терористами хоча б, які терористи - то все клієнти з платформи Сівохи , яку він сьогодні хотів з ними презентувати. Але "платформа" раптом повезла техніку пуляти по українській армії ...
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"если это было в районе разведения..." значить - лоха розвели!
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