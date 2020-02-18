 Україна не останньою евакуює своїх громадян з Уханя, - МЗС

Про це на брифінгу заявив держсекретар МЗС Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми не останні в цьому списку. З тих відомостей, які є в нашому розпорядженні, наприкінці цього тижня Колумбія планує своїм рейсом евакуювати також своїх громадян", - сказав Заяць.

Чартерний рейс із Києва в Ухань і назад обійдеться державі в 4,5 млн гривень, повідомив перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович.

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"На початку лютого цього року Мінінфраструктури та Кабміном було вжито заходів для виділення коштів на забезпечення здійснення відповідного рейсу... Вартість подібного роду чартеру становить до 4,5 млн грн. Ми були готові зі Sky Up здійснити цей рейс протягом двох тижнів, але вивчали процес щодо ситуації з розміщенням тут наших співгромадян і моніторили епідемічну ситуацію безпосередньо в Ухані", - сказав Абрамович.

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужали вже 12 тис. 842 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.