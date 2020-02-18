 Україна не останньою евакуює своїх громадян з Уханя, - МЗС

Про це на брифінгу заявив держсекретар МЗС Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми не останні в цьому списку. З тих відомостей, які є в нашому розпорядженні, наприкінці цього тижня Колумбія планує своїм рейсом евакуювати також своїх громадян", - сказав Заяць.
Чартерний рейс із Києва в Ухань і назад обійдеться державі в 4,5 млн гривень, повідомив перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович.
"На початку лютого цього року Мінінфраструктури та Кабміном було вжито заходів для виділення коштів на забезпечення здійснення відповідного рейсу... Вартість подібного роду чартеру становить до 4,5 млн грн. Ми були готові зі Sky Up здійснити цей рейс протягом двох тижнів, але вивчали процес щодо ситуації з розміщенням тут наших співгромадян і моніторили епідемічну ситуацію безпосередньо в Ухані", - сказав Абрамович.
Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.
За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.
За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужали вже 12 тис. 842 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.
Смени уже методичку, только идиоты продолжают твердить, что Зе - наркоман. Всё, выборы закончились, и вы на них пролетели. Ваша клевета с наркоманом не прошла и не пройдёт. Меняйте методичку, а то глупо смотритесь, повторяя чушь, над которой уже давно никто даже не смеётся, а просто крутит "в вашу сторону" палец у виска.
Смени методичку: помимо "лишь бы не попаредник", была и позиция "из двух зол выбираю меньшее", да и другие основания для выбора кандидатa были у людей.
Автор, прости, не удержался )))
Слов нет. Таких муденей, как Комаровский, надо лишать гражданства Украины!
"Возле города Пекина
Ходят-бродят ху..венбины.... !!!!!!!"
и так будет продолжаться еще тысячи лет.....
"Самолет готов прибыть за украинцами в Китай 19 февраля, а в стране есть места для двухнедельной обсервации прибывших", - премьер-зебил Гончарук
"Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали", - зебил-министр ОЗ Скалецкая
Зробили їх разом. Тьфу, мля...
РuŦyƛA-С@PrytSLU 47 мин
Львівський аеропорт підтвердив, що літак, на якому повернуть українців з Уханю приземлиться саме у них. Боїнг компанії "SkyUP " сяде у Львові вранці 20 лютого. У списках для евакуації - півсотні наших співвітчизників та три десятки іноземців. Були вкиди, що їх в санаторій Шкло
Рыбу кушать перестали.
Кто-то мне на кресло указал,
Садись!
И сказал, что тётя Хая,
Прилетает из Шанхая.
Сруль за ней поехал на вокзал. В дверь с трудом себя пихая,
Завалилась тётя Хая.
Сруль, поддавший, падал на паркет.
Все работники присели
Друг на друга поглядели,
Я чихнул и начал свой привет. Ша! - Сказала тётя Хая -
Я в коробке из Шанхая
Привезла для вас большой сюрприз.
Мы в коробку поглядели
И на месте обалдели -
Там китайцы делали стриптиз.
И пели по-китайски...