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 Україна не останньою евакуює своїх громадян з Ухані, - МЗС

Евакуацію своїх громадян з охопленого спалахом коронавірусу міста провели 14 держав. Наприкінці цього тижня запланована евакуація громадян Колумбії.

Про це на брифінгу заявив держсекретар МЗС Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми не останні в цьому списку. З тих відомостей, які є в нашому розпорядженні, наприкінці цього тижня Колумбія планує своїм рейсом евакуювати також своїх громадян", - сказав Заяць.

Чартерний рейс із Києва в Ухань і назад обійдеться державі в 4,5 млн гривень, повідомив перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович.

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"На початку лютого цього року Мінінфраструктури та Кабміном було вжито заходів для виділення коштів на забезпечення здійснення відповідного рейсу... Вартість подібного роду чартеру становить до 4,5 млн грн. Ми були готові зі Sky Up здійснити цей рейс протягом двох тижнів, але вивчали процес щодо ситуації з розміщенням тут наших співгромадян і моніторили епідемічну ситуацію безпосередньо в Ухані", - сказав Абрамович.

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужали вже 12 тис. 842 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176516
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по колличеству новостей "про евакуацию" у зебилов на єтой неделе была запланировано пиар-акция "бубочка спасает украинских деток из Уханя". Вот только кацапы на Донбассе поднасрали
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призюденту лично встретить и пожать всем руки... Украина не последней эвакуирует своих граждан из Ухани, - МИД - Цензор.НЕТ 7441
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не-не..обнять и облобызать! (так как-то...надежнее)
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А между тем, там уже даже главврач супер пупер больницы умер от вируса. А пытаются нам рассказать что всё идёт на спад
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при чем он не имел "прямого" контакта с больными (т.е он занимался только админимтрированием...менеджментом.... а не самим лечением)
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прям рекордсмены Вместо того чтобы спасать граждан эти долбодятлы говорят что они не последние П@здец Ребята пора что то делать с безумцами у власти это обращение к 73 % лишь бы не Порох Есть принцип самосохранения подумайте зебилы Украина не последней эвакуирует своих граждан из Ухани, - МИД - Цензор.НЕТ 8549
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Взагалі нема їх чого звідти вивозити, вони туди самі поїхали,а не на якомусь завданні від України.
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Вот не х@ я себе т.е. бубонная чума накроет Испанию тебя нахрен вывозить сам поехал вот и подыхай На здоровье Вам не болеть И не долго мучится Украина не последней эвакуирует своих граждан из Ухани, - МИД - Цензор.НЕТ 6153
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Налякав прям, вам ось бубочка упоротий вже її везе, так що ти перший здихай!
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ах падла о себе беспокоишся а все пусть помирают Бог все видит в то числе и моральных уродов типа тебя и твоего наркомана бубочки
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Ну да, при Порохе и Шкиряке, такого не було))))
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А что Так радуетесь , что не последние, Что привыкли быть Всегда последними.
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Вымрем на неделю раньше Колумбии. Обгоним на финише.
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Судя по колличеству новостей "про евакуацию" у зебилов на єтой неделе была запланировано пиар-акция "бубочка спасает украинских деток из Уханя". Вот только кацапы на Донбассе поднасрали
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У зебила Радуцкого (доктор куйИмвжопу) есть целая клиника. Вот туда бы и поселить людей на карантин. А у еще одного зебила Пальчевского лаборатория. Вот его специалисты могли бы анализы брать. А еще есть знатный зебил Комаровский, ну просто гений медицины и он смог бы организовать наблюдение на высшем уровне)) Ну так зебилы собираются что-то делать, а не трындеть как обычно? А, зебильня?

Автор, прости, не удержался )))
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Комаровський не може!-він на гастролях в Росії!
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Это же каким надо быть моральным уродом, чтобы ехать в страну, которая убила 15 тысяч твоих сограждан и активно продолжает это делать, украла историю твоего народа?
Слов нет. Таких муденей, как Комаровский, надо лишать гражданства Украины!
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Ладно, дарю))) Даже лайк поставлю. Ведь это уже цитата, и самолайком не считается Украина не последней эвакуирует своих граждан из Ухани, - МИД - Цензор.НЕТ 7148
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Зебильная власть теперь на Колумбию ориентируется. Колумбия, прости меня. Ничего против тебя не имею.
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Это правда. Последними из Уханя эвакуируют китайцев...
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Вот что я вам скажу:

"Возле города Пекина

Ходят-бродят ху..венбины.... !!!!!!!"

и так будет продолжаться еще тысячи лет.....
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Ми зовсім не такі не компетентні як ви про нас кажете!
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Правительство шимпанЗЕ:
"Самолет готов прибыть за украинцами в Китай 19 февраля, а в стране есть места для двухнедельной обсервации прибывших", - премьер-зебил Гончарук

"Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали", - зебил-министр ОЗ Скалецкая

Зробили їх разом. Тьфу, мля...
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уже вибрали, - в Тернополе будут тащить єто все через пол Украини к бандьорам.
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пока доедут успеют обоссать вдоль дороги и заразить пол страны
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РuŦyƛA-С@PrytSLU 47 мин

Львівський аеропорт підтвердив, що літак, на якому повернуть українців з Уханю приземлиться саме у них. Боїнг компанії "SkyUP " сяде у Львові вранці 20 лютого. У списках для евакуації - півсотні наших співвітчизників та три десятки іноземців. Були вкиди, що їх в санаторій Шкло
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Честь вам і хвала. Уроди. Да й Боже щоб ваші рідні там були і ви так їх рятували.
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Нам уже наголосовали Зечуму. Скоро не будет разницы, где опаснее, в Украине или в Ухане. Вирус - он такой, схарчит всех.
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Зачем же, ведь это очень и очень, да, да, но нет!»©
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Знаменитого певца Федора Шаляпина КГБэшные мудрецы отравили ядом 12 апреля 1938 года.Состав яда установить не удалось.Но точно не Новичок
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Все работники привстали,
Рыбу кушать перестали.
Кто-то мне на кресло указал,
Садись!
И сказал, что тётя Хая,
Прилетает из Шанхая.
Сруль за ней поехал на вокзал. В дверь с трудом себя пихая,
Завалилась тётя Хая.
Сруль, поддавший, падал на паркет.
Все работники присели
Друг на друга поглядели,
Я чихнул и начал свой привет. Ша! - Сказала тётя Хая -
Я в коробке из Шанхая
Привезла для вас большой сюрприз.
Мы в коробку поглядели
И на месте обалдели -
Там китайцы делали стриптиз.
И пели по-китайски...
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Коронавирус начал свой путь 17 октября 2019 года.Даже известна та лаборатория откуда вылезло это дерьмо.
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там и эвакуировать уже не кого, зоран и шкиряк так и не пришли на помощь
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