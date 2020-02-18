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 Політика України, За кордоном
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 Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії

Напади з боку підтримуваних Росією сил на Донбасі мають бути засуджені міжнародним співтовариством.

Про це у Twitter написала президент Естонії Керсті Кальюлайд, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішні атаки підтримуваних Росією сил на сході України порушують мінські угоди і мають бути засуджені міжнародним співтовариством. Україна веде активну війну в центрі Європи. Війну цінностей і принципів. Нам потрібно об'єднатися з Україною", - заявила Кальюлайд.

Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії 01

Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

Читайте також: Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, - спікер постійного представництва Ніколенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176514
 
   
 Топ коментарі
 
...хоть один мужик с яйцами среди толпы слюнявых баб и импотентов... Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии - Цензор.НЕТ 2539
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Прибалты раньше других поняли, что не будут рабами у хуйла. Даля Грибаускайте тоже за поддержку спасибо.
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Такое впечатление, то ей Украина болит больше, чем всей зелёной отаре вместе взятой. Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии - Цензор.НЕТ 9165
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...хоть один мужик с яйцами среди толпы слюнявых баб и импотентов... Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии - Цензор.НЕТ 2539
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Прибалты раньше других поняли, что не будут рабами у *****. Даля Грибаускайте тоже за поддержку спасибо.
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Кацапське каяття українці ніколи не приймуть..

"Громадяни Росії, які підтримують дії Володимира Путіна в Україні, повинні пройти шлях покаяння за прикладом німців у ХХ столітті.
Таку думку у своєму блозі висловив відомий російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович, передають Патріоти України.
"Каятися треба нам. Україні нема за що каятися перед нами. Ми - інтервенти і наше покаяння, я сподіваюся, попереду, бо вихід кудись у новий стан може відбутися тільки через покаяння. Німцям трошки пощастило - їх перемогли, їх змусили вступити на шлях покаяння, у них не було вибору, їх ніхто не питав", - пояснив він.
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Краще не покаяння, а холокосту. Потрібні модернізовані газові камери та крематорії. Та гази набагато ефективніші, аніж Циклон-Б.
А далі по накатаній: ешелон за ешелоном з кацапами - у комбінати смерті. Вихід - через труби крематоріїв. Поки не будуть знищені всі 100 з ґаком мільйонів.
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...я особисто сприйму, але лише у такому вигляді, й колорадка тут мені дуже подобається Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії - Цензор.НЕТ 8110

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Согласна. Какой ублю---док, а как костюмчик сидит ! (с)
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кстати, помнится - по приказу Зе!Лоха - в ноябре 2019 года:
ПОД ЗОЛОТЫМ РАЗМИНИРОВАЛИ БОЛЕЕ 14 ГЕКТАРОВ ....
как раз в том месте, где сегодня рашисты наступали..
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я не понял, Президент Украины Госпожа Кальюлайд или поц Зеленский ? Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии - Цензор.НЕТ 9132
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по факту дій у нашу користь - перша
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Видається що Литва в останній час передала естафету Естонії в лідерстві захисту бодай на словах гвалтованої Хублом і Володимиром Олександровичем України.
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президент Эстонии... не Украины!
А для и.о. президента Украины: вислюка оманського - "война окончена, путин хочет мира!"
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Нашу землю руйнують, а цей Сивоха-випивоха продовжує белькотати про якесь примирення.

"Це було нелегко - ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Ще раз: не скасувати, а перенести! Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно", - Сивохо.
Йому кулю в очі, а він буде казати, що то - голуб миру.
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Нет никакого мирового сообщества . И никакого международного права тоже . Это миф для дебилов , который тщательно пропагандировали либералы .
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Ну так и главнокомандующего в Украине, по факту, нет. Есть какое-то потерпевшее чмо, в голове которого война уже закончилась.
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А у бубочки Зелёной кишка тока или боиться потревожить ху..ла?
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Честь и Хвала , Тем кто за пределами Украины обороняет и защищает от Произвола и преступления по Отношении к Украинцам. Но Внутренние враги сильны и Коварны , - Но Участь их предрешена и все со временем выйдет на Свет.
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Активная война... Во придумала.... Зеля ж ясно сказал - эта правакация. На пути мира, всеобщего разоружения и развода войск.
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Такое впечатление, то ей Украина болит больше, чем всей зелёной отаре вместе взятой. Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии - Цензор.НЕТ 9165
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"Це ще треба розібратись хто стріляв і звідки", - заявив голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія.
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Всё просто.Кто натерпелся исторически от лаптей,тому объяснения не нужны подлости страны-тварюги.С первого дня были понятны реальные союзники Украины.....это страны Балтии и Польша.А в мире ещё Канада,США и Бриты. Остальные озабоченность и полит.вода . Хорошо хоть Порох первым сроком укатал этих жирных еврокотиков, типа олландов и земанов, на санкции.
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венгры с чехами (и словаками) тоже хлебнули, но они как-то не особо рьяно...
мало хлебнули?
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всем пох - макрон с жилетами воюет (ему куйло советы дает), меркель о пенсии обьявила, британия в брэксите, трамп импичмента сдыхался у него предвыборная на носу
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Слава Богу хоч президент Естонії це зробила. Бо клоун мовчить, наклавши з переляку в штани .
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Подивився так званий брифінг влади... Президенту Естонії в пору закликати світове товариство захистити Україну від ЗЕленого стада.
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На тебе зачекались, потворо ! А хор олександрова вже помінальну ораторію готує.
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Зеленский и его команда получили предельно четкий ответ и на предложение о совместном с боевиками патрулировании границы, и на заявление о закончившейся в голове войне, и на запуск еще одним бывшим кавээщиком "платформы примирения". В Кремле дают Банковой четко понять, что это все полумеры, и от Зе-команды ждут именно капитуляции, включающей прямые переговоры с марионетками РФ в оккупированных Донецке и Луганске. В противном случае никакого мира Зеленский не получит.
Так что у Киева, как и раньше, остается две опции: либо сдача, либо повышение ставок и завершение примиренческой риторики в отношении Москвы.
Зеленский заявил, что, мол, "провокации бывают", но с курса на прекращение войны он не свернет. Хотя Москва атакой на Донбассе и "мюнхенским планом" доказала, что компромиссы - это из области фантастики.
К сожалению, пока Киев так и не собрался созвать экстренное заседание СБ ООН. В отличие от России, которая сделала это еще 13 февраля, чтобы именно на 18 февраля, то есть в день атаки под Золотым, обсудить выполнение "Минска". Сегодня россияне как инициаторы заседания публично заявят, что это Украина нарушила договоренности, не желая выполнять условия "Минска" и пытаясь его обойти, а "ополченцы" лишь отстаивали свои права.
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И что европейское сообщество должно сделать? Голосовать за нормального президента в Украине вместо 73.22% ?
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а хто нармальний, пєтя?! така сама мерзота, ще й барижна!
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Шмаркля не называет войну, российской агрессией... Как угодно, только не так...
А лидеры других стран, не боятся называть вещи своими именами и даже обращаются к миру за помощью для Украины!!!
Когда же закончится этот грёбаный стыд?! Когда?!
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Когда бубачка начнет вещать "Астанавитесь" из Ростова.
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Шановне панство! З огляду на турборежим пропоную не чекати аж до пізньої весни.
І з сьогоднішнього дня оголосити перехід до другої фази.
Тобто визнання, що голосував за Зе - прирівнювати вже до згвалтування цапа. Фаза кози вже закінчилася. Вподобайка, якщо підтримуєте ініціативу.

Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии - Цензор.НЕТ 8120
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Тепер в тренді - не цапа, а віслюка. А завершальна стадія - що ВІСЛЮК ТЕБЕ. І ніхто не заперечить.
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Президент Естонії хвилюється за Україну,"президенту" України ***** на все.Нада пірістать стріляти..
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коли погляд промовляє замість слів "от же ж бісова ху...доба!"

Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії - Цензор.НЕТ 3231
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В станах Балтии все хорошо с президентами , а у нас одни ворюги . малоросы .украинофобы . барыги и зеки .
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эстония спасет украину, когда горячие эстонские парни пойдут мужественно штурмовать прилавки расейских супермаркетов, шобы показать, шо союзнический долг превыше всего
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Молодец. И даже броневелик Бубочке подарила! Чтоб он не бздел, что его завалят и стал хоть немного похож на Голобородька.
Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії - Цензор.НЕТ 711
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Какие женщины все таки в Прибалтике не женщины а душа А давайте выберем на следующих выборах Далю Грибаускайте а потом уже Кальюланд жаль имени нигде нет как то не комфортно так называть человека с большой буквы
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що влада України разом зі своїми громадянами евакуює з китайського міста Уханя громадян РФ.
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Держави Прибалтики та США прямо називають винуватцем агресії підерацію! І тільки гундявий квартальщик розповідає про цинічну провокацію бойовиків та окупантів, і ні слова про ху@лостан! То хто він, "миротворець" на кістках загиблих за Україну, чи нечисть?!
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