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 Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць

Україна евакуює з китайського міста Ухань у провінції Хубей громадян Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської республіки, Еквадору та Іспанії.

Про це повідомив держсекретар МЗС України Андрій Заяць, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Серед іноземців, уряди яких звернулися до України про надання допомоги в евакуації - це громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської республіки, Еквадору та Іспанії", - повідомив Заяць.

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Українська сторона евакуює своїх 49 громадян і до 25 іноземців.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

20 лютого з Уханя евакуюватимуть українців, проте місце їх розміщення на карантин поки не визначено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176510
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по последним виборам у украинцев напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Че ж не воспользоваться.
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Та тихо ша , ніхто ж не зна коли нарешті той аіроплан полетить до того Уханя, бо вже мабуть п,ята дата стартапа була , тут жж такій цірк що вони можуть і на Пасху зарядти цей політ , а якщо піднапружнюються то й на Різдво
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для чего вообще вывозить, в китае больше возможностей, если что, а у нас скалецкая с детсада и ни куя бабла
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Откуда там больше возможностей? Аппаратов искуственной вентиляции легких там тоже ограниченное количество, а заболевших под 100 тысяч.
К тому же никто из эвакуируемых не болен.
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Как сказал Зеля на пресс конференции, там же во сновном дети 90го года рождения как их не забрать...
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- это граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской республики, Эквадора и Испании Источник: https://censor.net.ua/n3176510
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У меня чуйка, после прочтения комментов, что одних иностранцев и вывезем. Куда поселим- понятия не имею, но- куда-то определят.
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Не правда ли странно, что одна из лучших медицин мира Израиль, очень богатая Норвегия (хоть целый городок может склепать для больного, хоть больницу в 10 этажей) просит Украину принять потенциальных больных. Что же своих граждан не эвакуируют? Неужели послать 1 самолет так дорого для Норвегии? Израиля?
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Пусть не болен, зато вирусоноситель.

Наиболее опасным источником возбудителя считают переболевших пациентов, которые сохраняют вирусоносительство в течение не менее двух месяцев. При этом в организме вирус сохраняется в присутствии антител, образуя латентную инфекцию.
Под влиянием благоприятных условий вирус может легко активизироваться и длительное время выделяться во внешнюю среду.
Поэтому вспышки гриппа довольно часто наблюдаются после воздействия на человека стрессов.
Одним из факторов распространения болезни может быть пасожиро перевозки больного, особенно еще до появления первых симптомов заболевания.
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вирус быстро инактивируется уже при температуре 56 ° С и под воздействием ультрафиолетового облучения. Солнечный свет убивает возбудителя в течение 2-3 суток. При комнатной температуре вирус гриппа сохраняет вирулентность до 70 дней, на инфицированном перьях - до 20 дней, в охлажденных фекалиях и трупах - до 80-100 дней.
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Я снова- в самом безопасном месте! У меня тут ультрафиолет всё сжирает! А вот с охлажденными фекалиями- явный напряг! Одни высохшие наблюдал.
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а Израиль-вполне сам может вывезти, или это в шабат будет?
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мой ребенок которому 15 лет и видел фильм Война Z - сказал что надо готовиться к Апокалипсису ...Но в Украине министерство Социальной политики заинтересовалось новім видом короновируса ...занавес
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Не, ребята, вот щас самое время выразить этим странам свою озабоченность...
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Украина становится мировым лидером по спасению человечества! Прямо Ноев ковчег! Девять стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из Ухани, - госсекретарь МИД Заяц - Цензор.НЕТ 4722
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аремно немає смайла з пальцем у скроні!!!! Дуже невистачає,останнім роком
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А фейспалм? Тут багато "смайлів" бракує.
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Лаптерогое, а НА роССии, в сибири
, коронавирус контролируем?
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Как бы не доигрались со своим спасением!
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Цікаво, а ці країни, потім, компенують нам витрати на лікування наших громадян?
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Вони забули сказати,чи забиратимуть,чи нашим еоштом Кремація
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Київ буде хабом для перевалки іноземних громадян з Уханя?
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Дык мля, вопрос лёгкий - лиимон евро за билет и в литак украинский с красной ковровой дорожкой...
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Літак після транпортування Спалити Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 5109
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Никто не хотел рисковать жизнью своих граждан, как вдруг появились укролохи!
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Штаты, Германия и Франция в очереди
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Им в падлу за 1 человеком самолёт отправить
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смотрите скоро на экранах украины остросюжетный фильм карона украинской ымперии
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А президент, міністри, депутати будуть зустрічати, у Борисполі, борт з Китаю? Вимагаю також провести прескоференцію, за участі всіх перерахованих осіб, з евакуйованими, де всіх привітати рукостисканням, можна із поцілунками.
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Поселить где-то то такое, а окна откроют для проветривания ветер и разнесет заразу!
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«Украина эвакуирует из китайского города Ухань в провинции Хубэй граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской республики, Эквадора и Испании.
Источник: https://censor.net.ua/n3176510»
А що, у ціх країнах, відсутня авіація?
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"А що, у ціх країнах, відсутня авіація?"- швидше у них ідіоти перевелися! Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 8376
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Хорошо. Но в обмен на помощь в эвакуации граждан РФ с Донбасса и Крыма. Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 2649 Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 1085
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А вот рашку ни одна страна не просила своих граждан вывозить.

Их эвакуация это : военно - транспортный самолет, ведро в центре трюма вместо туалета, замороженные пирожки на перекус и карантин в Тюмени Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 9368
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Они там вообще ополоумели что ли??? Нам бы своих 49 (!!!) вернуть да разместить! Так еще этот "довесок"??? "Спасители мира", млять! У нас что, уже готовы боксы по стандартам продвинутой мировой медицины? Если глава "ЦОЗ" вещает, что "решение, где разместят, еще не принято"! В "санаториях" где-то "под Киевом" (СТОЛИЦЕЙ) или Львовом???
Каждая страна заботится о СВОЕЙ безопасности и безопасности СВОИХ граждан! О СВОИХ нацинтересах! Что-то не очень-то нам спешат помогать в войне в расеей! Вся поджали булки и боятся за нас вступиться, чтобы самим не втянуться в войну! Даже те, кто подписал Будапештский меморандум и вроде как ДОЛЖЕН! Не пора бы и нам наконец начать заботиться О СЕБЕ, а не свозить домой заразу со всего Китая??? ГНИДЫ!!! Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 287
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Обязательно пошлите туда Руслан. Там многа иноср@нного люду поместится. Штабелями. Полкитая к нам сюда, в Украину, можна свести! Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 1709 Нет слов!
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"Среди иностранцев, правительства которых обратились к Украине о предоставлении помощи в эвакуации - это граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской республики, Эквадора и Испании", - сообщил Заяць.

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Вот и отправьте их всех в Израиль вместе с нашими... Даю гарантию, что у 90% наших прабабушка говорила на идиш )))
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