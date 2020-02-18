 Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць

Про це повідомив держсекретар МЗС України Андрій Заяць, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Серед іноземців, уряди яких звернулися до України про надання допомоги в евакуації - це громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської республіки, Еквадору та Іспанії", - повідомив Заяць.

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Українська сторона евакуює своїх 49 громадян і до 25 іноземців.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

20 лютого з Уханя евакуюватимуть українців, проте місце їх розміщення на карантин поки не визначено.