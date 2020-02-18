 Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць

Про це повідомив держсекретар МЗС України Андрій Заяць, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Серед іноземців, уряди яких звернулися до України про надання допомоги в евакуації - це громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської республіки, Еквадору та Іспанії", - повідомив Заяць.
Українська сторона евакуює своїх 49 громадян і до 25 іноземців.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.
20 лютого з Уханя евакуюватимуть українців, проте місце їх розміщення на карантин поки не визначено.
К тому же никто из эвакуируемых не болен.
Наиболее опасным источником возбудителя считают переболевших пациентов, которые сохраняют вирусоносительство в течение не менее двух месяцев. При этом в организме вирус сохраняется в присутствии антител, образуя латентную инфекцию.
Под влиянием благоприятных условий вирус может легко активизироваться и длительное время выделяться во внешнюю среду.
Поэтому вспышки гриппа довольно часто наблюдаются после воздействия на человека стрессов.
Одним из факторов распространения болезни может быть пасожиро перевозки больного, особенно еще до появления первых симптомов заболевания.
, коронавирус контролируем?
Источник: https://censor.net.ua/n3176510»
А що, у ціх країнах, відсутня авіація?
Их эвакуация это : военно - транспортный самолет, ведро в центре трюма вместо туалета, замороженные пирожки на перекус и карантин в Тюмени
Каждая страна заботится о СВОЕЙ безопасности и безопасности СВОИХ граждан! О СВОИХ нацинтересах! Что-то не очень-то нам спешат помогать в войне в расеей! Вся поджали булки и боятся за нас вступиться, чтобы самим не втянуться в войну! Даже те, кто подписал Будапештский меморандум и вроде как ДОЛЖЕН! Не пора бы и нам наконец начать заботиться О СЕБЕ, а не свозить домой заразу со всего Китая??? ГНИДЫ!!!
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Вот и отправьте их всех в Израиль вместе с нашими... Даю гарантию, что у 90% наших прабабушка говорила на идиш )))