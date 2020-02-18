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 Політика України
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Все про:Боднар (46) МЗС (2041) ОБСЄ (2430) Чевік Ясар Халіт (10)

 МЗС просить ОБСЄ розповісти міжнародній спільноті про спробу російського наступу на Донбасі

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар зустрівся з головою СММ ОБСЄ в Україні Халітом Чевіком.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі зустрівся з головою @OSCE_SMM Х.Чевіком. Закликав #ОБСЄ невідкладно поінформувати міжнародну спільноту про спробу російського наступу в районі Золотого", - повідомив Боднар.

На зустрічі дипломат підкреслив, що збройні формування РФ використовували заборонену зброю.

Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

МЗС просить ОБСЄ розповісти міжнародній спільноті про спробу російського наступу на Донбасі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176509
 
 
 Топ коментарі
 
Прибалты созывают... именно по этому поводу..
и сразу рашка вспетушилась - заслушать надоть бы отчет Украины о выполнении Минска
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Шмаркля ничего нам не должна... ОБСЕ ничего не видит.... Нарид ничего не хочет....
Живем в сказке!
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Нашли кого просить - ОБСЕ. Там кацапов больше грязи.
МИД просит ОБСЕ рассказать международному сообществу о попытке российского наступления на Донбассе - Цензор.НЕТ 2791
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А самим рассказать...что религия не позволяет? Созвать совбез оон к примеру...
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Прибалты созывают... именно по этому поводу..
и сразу рашка вспетушилась - заслушать надоть бы отчет Украины о выполнении Минска
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Заглянув сьогодні, на сайт "Кримський бандерівець"...Не читав його тижнів зо два... Та й, взагалі, почитую тільки зрідка. Колись, років три-чотири тому, кожен день було коментарів на дві-три сторінки... Тепер, щоб "натягнуть", хоча-б, на сторінку, "КБ" напихає туди фотографії і картини кримських пейзажів... А все з одної причини - "КБ", стараннями "господаря", перетворився в закриту "секту", в якій неможливе "інакомислення"... "Нема бога, крім бога, і КБ пророк його...". Щось "не так", і "сектанти" накидаються купою на "дисидента"... В свій час і я "нюхнув кабаки" цієї... Перебрався на "Цензор"... Наче свіжого повітря дихнув... (Хоча тут і "смердежу" вистачає, так хоч запахи різноманітні, а не смердить затлістю і пліснявою...). Коли нормальні люди зрозуміли, що "тут ловить нема чого", пішли... "Сектанти почали "собачиться" між собою... Деяким остогидло, і вони пішли теж...От так і ********* добрі справи...
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А где ж план "Б", о котором трындели, если вдруг (!) враг полезет в зоне разведения ?
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ой...какой там план Б...они еще тот план не весть скурили )))
случайно включил авакова...он соловьем поет про совместные патрули и про "все на доверие" и совесть и ответственность орков... переключился... ибо этот гипноз слушать невозможно... скоро чесаться начну!!!)))
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План "Б" говорить, что это не в зоне разведения и всё ок, смотри план "Зе".
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Мендель говорит, что этот контент не соответствует СММ стратегии его страницы в ФБ, а других ведь источников информации нет. Они там не то, что не имеют разведку, интернет не читают. Если никто им не расскажет то, о чём знают все, они не узнают. Нужно выделить 50 лямов баксов из бюджета на пост в твитере и раскрутку аккаунта. Там может Трамп прочитает...
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Шмаркля ничего нам не должна... ОБСЕ ничего не видит.... Нарид ничего не хочет....
Живем в сказке!
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не-не... в сериале...голобородька должен победить... хеппи как бы энд ждут...
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Кто то здесь писал, что у нынешней власти тактика миллиона порезов - похоже на правду, Украина истекает кровью в прямом и переносном смысле...
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///это из "фонда понравившихся цитат" )))
....о тактике мелких порезов. Мол, когда человек совершает ряд мелких, не значащих ничего, казалось бы, ошибок, через определенное время он "умирает". Потому что накапливающийся негатив в определенный момент становится раной. Чаще всего - смертельной.
Когда я смотрю на новую украинскую власть, на ее подковерные козни, на потуги что-то переделить под одеялом, на решения, которые не смертельны, но эмоционально чувствительны, на желание под видом благоденствия и хороших намерений выстелить себе дорогу в будущее, я всерьез задумываюсь об адекватности этой власти. Потому что она все больше напоминает не оздоравливающийся организм, а тело, на котором выступают новые порезы и новые раны. Создание прецедентов, непродуманность решений, попытка спрятаться от публичности, маленькая ложь, ложь прикрывающая предыдущую ложь, полуправда - все это и увязывается в тактику мелких порезов....
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єто то ОБСЕ где упоротого кацапа избрали вице-президентом? Те расскажут, ога...
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Лучше говорить о том чего у нас нет. Например про короновирус ! 🙈 🙉 🙊
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и шо?теперь обсе разорваться?бо мокши лагидно просят заткнуться.
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Нашли кого просить - ОБСЕ. Там кацапов больше грязи.
МИД просит ОБСЕ рассказать международному сообществу о попытке российского наступления на Донбассе - Цензор.НЕТ 2791
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Що значить «просить»!?!?!? Це їхній обов'язок!
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МИД просит ОБСЕ рассказать международному сообществу

Что написано в будапештском меморандуме? Скоро начну Лаврова цитировать полным текстом!
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Сьогодні вже чітко було показано, що всі ці "розведення" - були в кращому випадку, трагічною помилкою, в середньому - злочинною недбалістю, замішаною на некомпетентності і безглуздості, а в гіршому - зрадою.

"На фронте началось не просто обострение ситуации, с обстрелами и прочим, противник пошел в наступление. По информации, которая поступает от местных жителей, это именно наступление, которое ведет все то, что усиленно завозилось на оккупированную территорию РФ, пока те, кто называет себя "властью", что-то там трындели о мире, "разведении" и прочем", - пише Анти-Колорадос у своєму блозі, передають Патріоти України.
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Памажите, спасите, хулиганы напали! Расскажите всем! Срочно! Молния!
Как-то так я это вижу. Естественно, со стороны, это всё, кроме брезгливой усмешки так называемого мирового сообщества , больше ничего не вызовет.
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На колени Моника перед ****** становится, как и обещало
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И начинать надо рассказ с апреля прошлого...
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80 кадровых офицеров разведки РФ из миссии ОБСЕ все вам расскажут.
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просить шарагу проплаченную куйлом васе равно ,что просить крота увидеть солнце..рашист запретил"слугам" самим созывать совбез ООН
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Так ОБСЕ этого наступления "не заметило", вот если бы украинское...
Так что ОБСЕ в очередной раз выразит озабоченность и призовет обе стороны к "сдержанности".
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Ссукки сами не могут нихрена,на *** вас народ выбирал безмозглых.Короче, выбирали зебилы -дебилов
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буря в ширинке шаровар
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