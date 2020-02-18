 МЗС просить ОБСЄ розповісти міжнародній спільноті про спробу російського наступу на Донбасі

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі зустрівся з головою @OSCE_SMM Х.Чевіком. Закликав #ОБСЄ невідкладно поінформувати міжнародну спільноту про спробу російського наступу в районі Золотого", - повідомив Боднар.

На зустрічі дипломат підкреслив, що збройні формування РФ використовували заборонену зброю.

Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.