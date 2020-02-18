 МЗС просить ОБСЄ розповісти міжнародній спільноті про спробу російського наступу на Донбасі

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі зустрівся з головою @OSCE_SMM Х.Чевіком. Закликав #ОБСЄ невідкладно поінформувати міжнародну спільноту про спробу російського наступу в районі Золотого", - повідомив Боднар.
На зустрічі дипломат підкреслив, що збройні формування РФ використовували заборонену зброю.
Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.
и сразу рашка вспетушилась - заслушать надоть бы отчет Украины о выполнении Минска
случайно включил авакова...он соловьем поет про совместные патрули и про "все на доверие" и совесть и ответственность орков... переключился... ибо этот гипноз слушать невозможно... скоро чесаться начну!!!)))
Живем в сказке!
....о тактике мелких порезов. Мол, когда человек совершает ряд мелких, не значащих ничего, казалось бы, ошибок, через определенное время он "умирает". Потому что накапливающийся негатив в определенный момент становится раной. Чаще всего - смертельной.
Когда я смотрю на новую украинскую власть, на ее подковерные козни, на потуги что-то переделить под одеялом, на решения, которые не смертельны, но эмоционально чувствительны, на желание под видом благоденствия и хороших намерений выстелить себе дорогу в будущее, я всерьез задумываюсь об адекватности этой власти. Потому что она все больше напоминает не оздоравливающийся организм, а тело, на котором выступают новые порезы и новые раны. Создание прецедентов, непродуманность решений, попытка спрятаться от публичности, маленькая ложь, ложь прикрывающая предыдущую ложь, полуправда - все это и увязывается в тактику мелких порезов....
Что написано в будапештском меморандуме? Скоро начну Лаврова цитировать полным текстом!
Реакція на черговий потужний #обстріл російськими окупантами.
"На фронте началось не просто обострение ситуации, с обстрелами и прочим, противник пошел в наступление. По информации, которая поступает от местных жителей, это именно наступление, которое ведет все то, что усиленно завозилось на оккупированную территорию РФ, пока те, кто называет себя "властью", что-то там трындели о мире, "разведении" и прочем", - пише Анти-Колорадос у своєму блозі, передають Патріоти України.
Как-то так я это вижу. Естественно, со стороны, это всё, кроме брезгливой усмешки так называемого мирового сообщества , больше ничего не вызовет.
Так что ОБСЕ в очередной раз выразит озабоченность и призовет обе стороны к "сдержанности".