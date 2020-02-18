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 Політика України
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Все про:Зеленський (4554) Білецький (125) Національний корпус (229) Золоте (171)

 "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький

Розведення військ у районі Золотого, на якому так наполягав Зеленський, дозволило Росії захопити декілька передових позицій української армії. Чинній владі час зрозуміти, що історія з розведенням військ зайшла у глухий кут та призводить до людських жертв. Замість цього Володимир Зеленський і Сергій Сивохо мріють про якесь "єднання" і "примирення" з ворогом.

Про це лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький розповів на своєму YouTube-каналі.

За словами політика, сьогоднішній обстріл українських позицій – спланована Росією наступальна операція, що стала можливою завдяки розведенню військ в районі Золотого. Він додав, що попри застереження військових, на цьому розведенні наполіг саме президент Володимир Зеленський.

"Це була локальна наступальна операція з завданням захопити декілька передових позицій української армії. Як мені відомо, ці позиції, на жаль, були захоплені сьогодні вранці. Це було зроблено на тій самій ділянці, яку Зеленський виставляє головним успіхом своєї стратегії миру, а насправді – капітуляції. Наступальна операція російських військ була проведена на ділянці Золотого. Це ті позиції, на які Україна розводилась у жовтні 2019 року", – пояснив політик та екскомандир добровольчого полку "Азов".

Білецький заявив, що після політичного провалу в Золотому, що обернувся людськими жертвами, пораненими та черговою втратою територій, чинна влада має остаточно відмовитися від ідеї розведення військ і розробити нову стратегію. Він також розкритикував ініціативу радника секретаря РНБО Сергія Сивохи про запуск так званої національної платформи примирення та єдності.

"Нормальна влада нормальної країни повинна була б заявити: ми припиняємо розведення військ. Ми розуміємо, що ця історія зайшла в глухий кут. Замість цього вони анонсують на завтра запуск Сивохінської платформи національного примирення та єдності. У самій цій назві є величезна брехня і пастка. Ми воюємо з Російською Федерацію і Путіним. В Україні немає національного конфлікту", – сказав Білецький.

Варто зауважити, що згодом після опублікованого відеозвернення Білецького стало відомо про скасування запуску платформи примирення. Він мав відбутися 19 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176505
 
   
 Топ коментарі
 
да и ты алень не понимаеш что "зробив це разом"
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А ви його свиньками закидайте. Розовимі. Как ви умєєтє.
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"На Донбассе с каждым днем становится все больше граждан России, скоро они начнут попадать под обстрелы. Поэтому, Украине будут вламывать, тут без вариантов",- считает журналист "Комсомольской Правды" Дмитрий Стешин. Не для того ускоренно раздаются российские паспорта, чтоб потом кого-то куда-то реинтегрировать. Наш президент ведет себя как наивное дите
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Бла-бла-бла, бла-бла-бла. "Хто замовив Гандзюк"? "Свинарчуків ********!". Что, эти темы больше не актуальны, патриёт?
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Зелёное недоразвитое танцует на тех же граблях, что и Барыга. Слышим те же слова, видим тем же дела и тот же печальный результат. Причина одна, что один трус и торгаш, что другой. Что один еврей, что другой. Что у одного ни чести, ни совести, ни Родины, чтоту другого....
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Ты не сравнивай президента, которым можно гордиться и клоуна, который случайно в этом кресле очутился благодаря идиотизму народа.
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"их политика - это полный разрыв с политикой Порошенко, когда у Украины была полная поддержка в Европе. В нормандской группе против Путина тогда играло трое, а сейчас они уже играют против Зеленского. В чем проблема? Недостаточная профессиональность команды Зеленского?
- В окружении Зеленского есть люди, которые настроены на дружбу с Россией. Они определяют политику. В самом Зеленском я даже не хочу разбираться, какая разница - он сознательно предатель или просто слабый человек." Пионтковский
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може це ти не розумієш, що ти використаний кондом! і твоя думка НІКОГО не ібе! бєлий фождь, млять!
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Этот безмозглый зелёный баран вообще ничего не понимает. Как может кухарка править страной. Уже проходили это.
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ну дик абьясні єму о"бєєєлий вошдь"!!!

ПРОСИМ.... ПРОСИМ.... "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 9464
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