 "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький

Про це лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький розповів на своєму YouTube-каналі.

За словами політика, сьогоднішній обстріл українських позицій – спланована Росією наступальна операція, що стала можливою завдяки розведенню військ в районі Золотого. Він додав, що попри застереження військових, на цьому розведенні наполіг саме президент Володимир Зеленський.

"Це була локальна наступальна операція з завданням захопити декілька передових позицій української армії. Як мені відомо, ці позиції, на жаль, були захоплені сьогодні вранці. Це було зроблено на тій самій ділянці, яку Зеленський виставляє головним успіхом своєї стратегії миру, а насправді – капітуляції. Наступальна операція російських військ була проведена на ділянці Золотого. Це ті позиції, на які Україна розводилась у жовтні 2019 року", – пояснив політик та екскомандир добровольчого полку "Азов".

Білецький заявив, що після політичного провалу в Золотому, що обернувся людськими жертвами, пораненими та черговою втратою територій, чинна влада має остаточно відмовитися від ідеї розведення військ і розробити нову стратегію. Він також розкритикував ініціативу радника секретаря РНБО Сергія Сивохи про запуск так званої національної платформи примирення та єдності.

"Нормальна влада нормальної країни повинна була б заявити: ми припиняємо розведення військ. Ми розуміємо, що ця історія зайшла в глухий кут. Замість цього вони анонсують на завтра запуск Сивохінської платформи національного примирення та єдності. У самій цій назві є величезна брехня і пастка. Ми воюємо з Російською Федерацію і Путіним. В Україні немає національного конфлікту", – сказав Білецький.

Варто зауважити, що згодом після опублікованого відеозвернення Білецького стало відомо про скасування запуску платформи примирення. Він мав відбутися 19 лютого.