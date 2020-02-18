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Все про:місцеві вибори (150) Слуга народу (661)

 "Слуги народу" визначилися з нардепами-кураторами місцевих виборів в областях, - ЗМІ (оновлено)

"Уповноважені" для підготовки партії до виборів будуть призначені в кожному регіоні. Вони займуться широким спектром питань - від допомоги в підборі кандидатів до відповідальності за підсумковий результат. Офіційно партія про них повідомляти не планує.

Про це виданню LB.ua повідомили кілька джерел у партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, кінцевий список нардепів-кураторів затверджується президентом.

"Ця ідея виникла з того, що за шість місяців (до виборів, - ред.) є місцеві еліти, які спілкуються з депутатами. Іноді дуже вже тісно. Для того, щоб ми були впевнені, що там немає подвійного дна, то такими "уповноваженими" стануть люди, які не мають прямого стосунку до регіонів. Є кілька винятків - Харків і Чернігів, де будуть представники старої "ЗеКоманди". Вони отримають мандат провести з усіма переговори, оцінити ситуацію без усіх цих друзів, кумів, щоб перезавантажити - за потреби - керівництво обласних організацій і підібрати потім кандидатів. Вони потім пройдуть незалежний фільтр", - запевнило джерело в партії.

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За словами одного зі співрозмовників, такі неофіційні "уповноважені" повинні поговорити з представниками всіх місцевих еліт і "ЗеКоманди", щоб визначити майбутніх кандидатів на місцеві вибори і потім представити їх президенту і партії на затвердження.

Так, згідно з актуальним зараз розподілом, планується, що куратором Києва від "Слуги народу" стане Олександр Корнієнко, Миколаївської області - лідер фракції "СН" Давид Арахамія. Нардепа Павла Сушка закріплено за Харківською областю, парламентарія Павла Халімона - за Чернігівською, нардепа Олександра Сову - за Одеською.

Передбачається, що "уповноваженим" у Херсонській області повинен стати Олександр Дубінський. Сам він, однак, коментувати це LB.ua не захотів, закликавши "почекати день-два", оскільки "поки що немає остаточної ясності".

Куратором у Кіровоградській області передбачувано стане Микита Потураєв, у Вінницькій - Аліна Загоруйко, у Черкаській - Олександр Завітневич. 

При цьому партія не планує офіційно повідомляти про "уповноважених" і повний список тримає в секреті.

Нагадаємо, що місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176500
 
 
 Топ коментарі
 
мандаты, кураторы... это мафия какая-то
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А назад його в маму ріму можна засунути?
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кураторы... это по-простому - смотрящие))) и не хер умничать! ))))
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Чё там у Авакова это сетки, админресурс или что там у самого честного мента присматривающего за самыми честными выборами.
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что поют кацапские губернаторы своим внутренним рабам знаете? а вы,внешние, так сладко слушали про каркаркарррупцию
Губернатор Костромской области Ситников: «А что страшнее самой коррупции, знаете? Борьба с коррупцией».
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мандаты, кураторы... это мафия какая-то
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бандформирование ЗЕ на сходняке назначило смотрящих за "правильное" голосование, деньги на это будут украдены из бюджета.
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ЗЄпліснява хоче закріпитися на постійній основі як колись їх братушки ригоанали.
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Слуги народа каккого точно не Украины, может Обетованного, тогда хоть смысл в действиях понятен
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3 раненых, 1 погибший. Эстония отстаивает интересы Украины выражая протест против нарушения Россией минских соглашений. Правящая партия решает как идти на местные выбора. И читается это всё в годовщину начала активной фазы расстрелов майдана и годовщину Дебальцево. Я точно живу в Украине? Сказал бы мне кто-то это год назад, в жизни не поверил бы.
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Це як, Президент депутатами управляє? Це робота депутатів забезпечити вибори місцеві зеленими слугами?
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Це Зеля використовує по повній адміністративний ресурс для захоплення влади в Україні
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живуть собі якимись виборами, рейтингами... і кожного дня зашквар... дивні люде...
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Сраку вы получите, а не победу на местных выборах, уроды клоунские.
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Тепер можуть і морду набити за те,що зелений. "Слуги народу" визначилися з нардепами-кураторами місцевих виборів в областях, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9573
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