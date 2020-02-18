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Все про:обстріл (5972) штурм (39) операція Об'єднаних сил (2062)

 Один загиблий, троє поранених, двоє зазнали бойових уражень, - штаб ООС про наслідки прориву

Окупанти за день 18 разів порушили режим припинення вогню і намагалися штурмувати наші спостережні пости. Позиції захисників України не втрачено.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка, а також із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вчинили 1 обстріл. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - 17 обстрілів.

"Крім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог зробив спробу штурму наших спостережних постів. Унаслідок бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами придушили ворожий вогонь і зупинили диверсійно-розвідувальну групу супротивника. Позиції українських захисників не втрачено", - повідомили в штабі.

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У пресслужбі зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил давали активну вогневу відповідь на всі ворожі обстріли, і противник попросив режим тиші.

"Сьогодні, 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних загинув, троє захисників зазнали поранень і ще двоє - бойових уражень. За даними розвідки, внаслідок бойового зіткнення з боку противника 4 особи загинули і ще 6 зазнали важких поранень", - повідомили в штабі.

Один загиблий, троє поранених, двоє зазнали бойових уражень, - штаб ООС про наслідки прориву 01Один загиблий, троє поранених, двоє зазнали бойових уражень, - штаб ООС про наслідки прориву 02
Один загиблий, троє поранених, двоє зазнали бойових уражень, - штаб ООС про наслідки прориву 03
Один загиблий, троє поранених, двоє зазнали бойових уражень, - штаб ООС про наслідки прориву 04
Один загиблий, троє поранених, двоє зазнали бойових уражень, - штаб ООС про наслідки прориву 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176497
 
 
 Топ коментарі
 
Эта смерть и ранения произошли из-за зебила
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https://www.interfax.ru/world/695858

Этим все сказано. Если террористы передают тело погибшего героя - то позиции были успешно сданы, согласно плану секторального разведения войск.
А эти Зебарыги могут брехать и дальше "Позиции украинских защитников не потеряны"Источник: https://censor.net.ua/n3176497
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Эта смерть и ранения произошли из-за зебила
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важко заперечити. Я їм всім завжди нагадую "73/43%зебілів, ви це забезпечили разом".
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Не получится отмыть ***** и переложить все на ЗЕ, а значит и на Украину. Запомни - главный виновник в войне на Донбассе *****.
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Стосовно того, що "главный виновник в войне на Донбассе *****" - не заперечую.
Але головний винуватець того, що Україна повзе до капітуляції в цій війні - саме ви, 73/43%зебілів, ви це забезпечили разом
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С такими советчиками как вы и врагов не надо. Вы просто ралуетесь любым проблемам Украины. Ни одного совета или предложения, только одно говно и помои.
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Так это типичная вата. Просто местного пошиба, совковые холопы из УССР. Которые только и умеют, что срать в комментах, получая извращенное удовольствие от любых неприятностей. Ибо любая неприятность - возможно им подпитаться своим говном.

Неудивительно, что они построили самое нищее и коррумпированное гос-во в Европе.
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Ольгино хоть нормально твои комменты оплачивает? Человек, который в военное время пытается рассорить житиелей страны друг с другом, работает на врага.

Это азы, ясные даже школьнику.
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наблюдаю время от времени в ФБ за парочкой зебилов..
У них суперактивность началась в марте 2019го, перед вторым туром. Полный набор постов из кремлевских методичек - каждый день по 2-3 поста о "бОрыго, всё украл, торговля на крови..."
К лету активность резко упала, в основном постили о "скоро посОдють Порошенко и уж тогда - ЗАЖИВЕМ (видать передоз у них от слуги урода-4)"..
С ноября - заткнулись.. молчали с месяц, а в декабре начали постить всякую куйню типа замшелых анекдотов о проститутках и "что мы знаем о деньгах?" (видать - Фрейд рулит)))
С нового года - ни слова о Украине, одни анекдоты...
Сегодня у них снова - полная тишина о событиях в Украине - зато куча анекдотов о тех же проститутках и "уже не девочка, ездила в баню 2 раза!"... Один загиблий, троє поранених, двоє зазнали бойових уражень, - штаб ООС про наслідки прориву - Цензор.НЕТ 388
Таки Фрейд рулит))
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А ты знаешь, что произошло на фронте? Нет не знаешь. А почему ноешь тогда?
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зебил, ты узнал себя?)) молодец, догадливый ты, хоть и тупой))
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А есть хоть что-то конструктивное? Как закончить войну на востоке? Не знаешь, мозгов не хватает, только на говно из методичек и годишся.
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Ниче не спутало петяраст кастрированный. Эта смерть и ранения произошли из-за *****. Ты поняло!
Если следовать твоей дебильной логике, то и война на Донбасе произошла из-за Пороха?
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https://www.interfax.ru/world/695858

Этим все сказано. Если террористы передают тело погибшего героя - то позиции были успешно сданы, согласно плану секторального разведения войск.
А эти Зебарыги могут брехать и дальше "Позиции украинских защитников не потеряны"Источник: https://censor.net.ua/n3176497
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как там у 95 квартала - "позиции не потеряны, а немного отодвинуты"...
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Интересно, Зеленский и Ермак собираются патрулировать нашу госграницу с теми боевиками, что напали на нас под Золотым, или есть какие-то «более миролюбивые»? Один погибший, двое раненых, трое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва - Цензор.НЕТ 7922
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они им как цирковым медведям: кое-что выбьют, кое-что переломают, кое-что отрежут.... Один погибший, двое раненых, трое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва - Цензор.НЕТ 5784 точнее, они так надеютсИ.....
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Богдан уже патрулирует границу Сейшелов. Остальные его дружбаны присоединятся к нему сразу, как только распродадут украинские черноземы.
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Надо только перестать стрелять. Никакого закона о земле, эти брехуны сдают нашу родину за копейки!!!
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Одужання пораненим захисникам.
Цірство Небесне полеглому воїну.. Невимовні співчуття близьким та рідним...
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Ксения, но почему так?
Первый пост - всё нормально и правильно сказано!
И вдруг, тебя понесло!
Или при Пете такого не было?
Что с вами нафиг происходит?
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Зеля прищеплює військовим комплекс меншовартості та хлопчиків для биття.
Армія в нас на задньому плані, оборонятись, вести наступ їм заборонено.
Вони жертви зараз.
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Хуже тебя сказал только Бирюков!!!
Ты хоть понимаешь, что ты сейчас унизила наших воинов?
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тобі, зебілу, не дано зрозуміти різниці. Бо для вас - "чтобнебьіловойньі", "надоперестатьстрелять".
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Зеля сдал территорию, за которую погибали мужики 5 лет
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Так а он же ббрешет что не сдали, его надо гнать за брехню.
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З кождою годиною кількість вбитих і скаліченних - ЗМЕНШУЄТЬСЯ, наранок буде один
легкопораненний в голову - ЯНЕЛОХМНЕСОРАКДВААА
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А в чем разница между ранением и поражением? Раньше всегда писали про ранения, а теперь вот какие то поражения придумали...
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якщо в тебе лопнуть барабанні перетинки, це шо - поранення, чи, все ж таки, бойове ураження?
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поражение или контузия,гугли
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я здогадувався, що ти - касап-провокатор. На тобі, тут - спалився. Що часу не вистачило з проксі вийьт?
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Как били по Украинцах , - мы Выдели , а как полетела Ответка Нет.Может после убийства Наших Военных , - генералитет зубы заговаривает , что бы сосед наш вековой не розозлился.
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Проснись уже. Твой Президент - Моника Потерпевший Янелох.
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Первоначально сообщалось о четырех погибших утром. потом о двух и в полдень дошло до одного.. а если бы его тело к сепарам не попало то сказали бы вообще как обычно что потерь нет.
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испокон веков, украинский Генштаб это сборище лузеров, воров и сцыкунов...
Только отступать умеют, больше ничего... Что Муженко ранее, что Хомчак сейчас. Эти сцыкуны изначально не способны, по определению, защитить украинскую территорию и украинский народ...
Потому что в Генштабе сидят не за заслуги перед Украиной а лишь за усердное вылизование задницы главнокомандующего
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Вы сравнили палец с ху....м. Отступать, вести арьергардный бой, пожалуй самое сложное боевое действие. И надо сказать, не смотря на все промахи, Муженко в этом плане оказался гораааздо компетентнее лузера Хомчака, который бросил войска под Иловайском и сейчас та же картина. Проблема нач. штаба в том, что он трусоват и подловат, выйди и скажи что потеряли позиции, по приказу гавнокомандующего. нет лепит горбатого. Хотя есть смягчающие обстоятельства - нет у новой власти твердой политической позиции, это обусловлено тем, что к власти приклеились люди не имеющие необходимых знаний ни в управлении, ни в политике, у которых отсутствуют какие-либо ценностные принципы. В такой обстановке военным очень трудно.
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Розвідка ще вчора попереджувала про обстріли, але сцикунець їм не повірив, а повірив ***** і його глазам наполнєними міром.
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Давно не верю в официальную статистику.... Главный военнокомандующий сказал - мирный план идет понемногу... Что идет?! гробы и 300ые?!..нет слов, парней жалко(
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Это провокации? Этот ублюдодный клоун не понимает что нас нагло убивают? и на....й бубочка
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Народний депутат VІІІ скликання, ветеран АТО/ООС Ігор Лапін у етері Еспресо.TV. "Вечора з Мирославою Барчук" прокоментував інформацію про втрати ООС, озвучені на брифінгу по результатах РНБО: "Йде приховування кількості загиблих"

На запитання Мирослави Барчук, що, на думку Лапіна, треба робити владі у зв'язку з обстрілами та як він їх сприймає, той відповів: "В нас іде підміна понять. В нас спланована бойова операція російських сил називається командою президента "провокацією". "В нас іде сьогодні приховування кількості загиблих і поранених", - додав ексдепутат.
Він зазначив, що Хомчак розповів про одного вбитого у 72-ій бригаді, однак нічого не сказав про 93-ю.
"Там все нормально? Я думаю, що ми завтра станемо свідками нових втрат", - зазначив Лапін.
Він додав. що не може зв'язатися із знайомими діючими військовими, відтак не володіє повнотою інформації з передової.
Також Лапін наголосив, що в військах зараз роблять все можливе, щоб не було витоків інформації про втрати.

https://espreso.tv/news/2020/02/18/yde_prykhovuvannya_kilkosti_zagyblykh_eksnardep_lapin_pro_nastup_rosiyan_na_donbasi
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Співчуття родині полеглого Героя України!!!((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі разом з путін-*****!!!!
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в зс, досвідчених воїнів з 14-16 років, залишилось відсотків 10.
решта в масі салаги,сидять і чекають смску з банку.коли на картку впаде зп.
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Вот так вот стартовала Национальная платформа примерения от Сивохо.
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"Сегодня, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб". слушать только то, то что трындят в мозги про официальные версии? Есть и други ссылки - "украинская диверсионно-разведывательная группа 72-й отдельной механизированной бригады подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям сил "республики" в районе Голубовского". А это уже говорит о качестве коммандного состава, допустившего это, а скорее всего это была залихвастская произвольщина.
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Ну и зачем ты сюда тянешь инфопонос из лугандона? нравится тебе - жри его сам.
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Откуда ты скопипастил этот понос, русский?
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мурза, что же ты с умеровым и муждабаевым не организовал партизанское движение в Крыму? или 5 лет сало жрать в Киеве это ваше самое то?
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один погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевое поражения.

Играем мы в морской бой...
Б2 - мимо
В4 - ранил
Г8 - убил
Д3 - боевое поражение....
Чего только эти твари не понапридумывают, лишь бы правду скрыть...
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..........как в садике : режим Тишина.Всем спать..
А нарушителей тишины поставим в угол!
Эх,наполеончики.Такие наивные и простые ....
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И тут врут . Хомчак о бое возле Золотого: "После нападения незаконных вооруженных формирований (НВФ) на наблюдательный пункт «Баня», ВСУ покинули этот пункт" ... Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва - Цензор.НЕТ 5743 18.02.20 17:34
Кому нужен этот треп?
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Как труп Всушника, оказался у сепаров? Что он там делал, по не стал трупом?
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