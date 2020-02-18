 Один загиблий, троє поранених, двоє зазнали бойових уражень, - штаб ООС про наслідки прориву

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка, а також із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вчинили 1 обстріл. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - 17 обстрілів.
"Крім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог зробив спробу штурму наших спостережних постів. Унаслідок бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами придушили ворожий вогонь і зупинили диверсійно-розвідувальну групу супротивника. Позиції українських захисників не втрачено", - повідомили в штабі.
У пресслужбі зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил давали активну вогневу відповідь на всі ворожі обстріли, і противник попросив режим тиші.
"Сьогодні, 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних загинув, троє захисників зазнали поранень і ще двоє - бойових уражень. За даними розвідки, внаслідок бойового зіткнення з боку противника 4 особи загинули і ще 6 зазнали важких поранень", - повідомили в штабі.
Але головний винуватець того, що Україна повзе до капітуляції в цій війні - саме ви, 73/43%зебілів, ви це забезпечили разом
Неудивительно, что они построили самое нищее и коррумпированное гос-во в Европе.
Это азы, ясные даже школьнику.
У них суперактивность началась в марте 2019го, перед вторым туром. Полный набор постов из кремлевских методичек - каждый день по 2-3 поста о "бОрыго, всё украл, торговля на крови..."
К лету активность резко упала, в основном постили о "скоро посОдють Порошенко и уж тогда - ЗАЖИВЕМ (видать передоз у них от слуги урода-4)"..
С ноября - заткнулись.. молчали с месяц, а в декабре начали постить всякую куйню типа замшелых анекдотов о проститутках и "что мы знаем о деньгах?" (видать - Фрейд рулит)))
С нового года - ни слова о Украине, одни анекдоты...
Сегодня у них снова - полная тишина о событиях в Украине - зато куча анекдотов о тех же проститутках и "уже не девочка, ездила в баню 2 раза!"...
Таки Фрейд рулит))
Если следовать твоей дебильной логике, то и война на Донбасе произошла из-за Пороха?
Этим все сказано. Если террористы передают тело погибшего героя - то позиции были успешно сданы, согласно плану секторального разведения войск.
А эти Зебарыги могут брехать и дальше "Позиции украинских защитников не потеряны"Источник: https://censor.net.ua/n3176497
Цірство Небесне полеглому воїну.. Невимовні співчуття близьким та рідним...
Первый пост - всё нормально и правильно сказано!
И вдруг, тебя понесло!
Или при Пете такого не было?
Что с вами нафиг происходит?
Армія в нас на задньому плані, оборонятись, вести наступ їм заборонено.
Вони жертви зараз.
Ты хоть понимаешь, что ты сейчас унизила наших воинов?
https://censor.net.ua/news/321512/vsu_professionalno_otrajayut_ataki_terroristov_24_yanvarya_unichtojeno_110_boevikov_i_neskolko_avtomobileyi
легкопораненний в голову - ЯНЕЛОХМНЕСОРАКДВААА
Только отступать умеют, больше ничего... Что Муженко ранее, что Хомчак сейчас. Эти сцыкуны изначально не способны, по определению, защитить украинскую территорию и украинский народ...
Потому что в Генштабе сидят не за заслуги перед Украиной а лишь за усердное вылизование задницы главнокомандующего
На запитання Мирослави Барчук, що, на думку Лапіна, треба робити владі у зв'язку з обстрілами та як він їх сприймає, той відповів: "В нас іде підміна понять. В нас спланована бойова операція російських сил називається командою президента "провокацією". "В нас іде сьогодні приховування кількості загиблих і поранених", - додав ексдепутат.
Він зазначив, що Хомчак розповів про одного вбитого у 72-ій бригаді, однак нічого не сказав про 93-ю.
"Там все нормально? Я думаю, що ми завтра станемо свідками нових втрат", - зазначив Лапін.
Він додав. що не може зв'язатися із знайомими діючими військовими, відтак не володіє повнотою інформації з передової.
Також Лапін наголосив, що в військах зараз роблять все можливе, щоб не було витоків інформації про втрати.
https://espreso.tv/news/2020/02/18/yde_prykhovuvannya_kilkosti_zagyblykh_eksnardep_lapin_pro_nastup_rosiyan_na_donbasi
решта в масі салаги,сидять і чекають смску з банку.коли на картку впаде зп.
Играем мы в морской бой...
Б2 - мимо
В4 - ранил
Г8 - убил
Д3 - боевое поражение....
Чего только эти твари не понапридумывают, лишь бы правду скрыть...
А нарушителей тишины поставим в угол!
Эх,наполеончики.Такие наивные и простые ....
Кому нужен этот треп?