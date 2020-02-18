 Офіс генпрокурора аналізує телефонні переговори офіцерів ЗС РФ у рамках справи про події під Дебальцевим взимку 2015 року

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляєпресслужба Офісу генпрокурора.

"Зокрема, аналізуються телефонні переговори високопосадовців Збройних Сил РФ, учасників незаконних збройних формувань РФ, а також трафіки з’єднань операторів мобільного зв’язку. За їх результатами будуть призначені експертизи щодо ідентифікації причетних осіб за голосом, а також комплекс інших слідчих та процесуальних дій", - наголошується в тексті.

За версією слідства, фактором безпосереднього причинно-наслідкового зв’язку з понесеними втратами українських військових, озброєння і військової техніки під час бойових дій під Дебальцевим, є військова агресія Збройних Сил РФ. Вона полягала у обстрілах окремих районів Донецької області з території країни-агресора та подальшому прямому вторгненню на територію України, а також вчиненні військовими РФ воєнних злочинів.

Загалом під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 21 січня до 18 лютого 2015 року загинув 141 учасник АТО, 356 поранено, 150 взято в полон та 11 зникли безвісти.

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Наразі за результатами досудового розслідування вже повідомлено про підозру деяким високопосадовцям Збройних Сил РФ, які безпосередньо здійснювали керівництво та координацію бойових дій проти сил АТО у цей період. Зокрема це командувач 20-ої гвардійської загальновійськової Краснознаменної армії ЗС РФ генерал-майор С. Кузовльов; командир 200-ої окремої мотострілецької бригади Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ генерал-майор О. Цеков; командувач 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант А. Гурульов; командувач 41-ої загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ генерал-майор О. Завізьон.

Усіх зазначених військовослужбовців Збройних Сил РФ оголошено в розшук, судом надані дозволи на їх затримання.

Підозрюваним інкримінується ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 2 ст. 437 (участь у веденні агресивної війни) КК України. Максимальна санкція за цими статтями – довічне позбавлення волі.