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Все про:армія РФ (2021) ГПУ (3587) розслідування (1645) телефон (74) Дебальцеве (111)

 Офіс генпрокурора аналізує телефонні переговори офіцерів ЗС РФ у рамках справи про події під Дебальцевим взимку 2015 року

Офіс Генерального прокурора продовжує досудове розслідування подій біля м. Дебальцеве (Донецька область) у січні-лютому 2015 року, ведеться збір доказів та встановлення всіх причетних осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляєпресслужба Офісу генпрокурора.

"Зокрема, аналізуються телефонні переговори високопосадовців Збройних Сил РФ, учасників незаконних збройних формувань РФ, а також трафіки з’єднань операторів мобільного зв’язку. За їх результатами будуть призначені експертизи щодо ідентифікації причетних осіб за голосом, а також комплекс інших слідчих та процесуальних дій", - наголошується в тексті.

За версією слідства, фактором безпосереднього причинно-наслідкового зв’язку з понесеними втратами українських військових, озброєння і військової техніки під час бойових дій під Дебальцевим, є військова агресія Збройних Сил РФ. Вона полягала у обстрілах окремих районів Донецької області з території країни-агресора та подальшому прямому вторгненню на територію України, а також вчиненні військовими РФ воєнних злочинів.

Загалом під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 21 січня до 18 лютого 2015 року загинув 141 учасник АТО, 356 поранено, 150 взято в полон та 11 зникли безвісти.

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Наразі за результатами досудового розслідування вже повідомлено про підозру деяким високопосадовцям Збройних Сил РФ, які безпосередньо здійснювали керівництво та координацію бойових дій проти сил АТО у цей період. Зокрема це командувач 20-ої гвардійської загальновійськової Краснознаменної армії ЗС РФ генерал-майор С. Кузовльов; командир 200-ої окремої мотострілецької бригади Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ генерал-майор О. Цеков; командувач 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант А. Гурульов; командувач 41-ої загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ генерал-майор О. Завізьон.

Усіх зазначених військовослужбовців Збройних Сил РФ оголошено в розшук, судом надані дозволи на їх затримання.

Підозрюваним інкримінується ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 2 ст. 437 (участь у веденні агресивної війни) КК України. Максимальна санкція за цими статтями – довічне позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176495
 
 
 Топ коментарі
 
Сьогодні, до речі річниця розстрілів на Майдані.
З владних персон ніхто і не згадав.
Цензор також.
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На цензорі була інформація, однак інші новини виявилися більш резонансними...
Панахида за Героями Небесної Сотні відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, до речі річниця розстрілів на Майдані.
З владних персон ніхто і не згадав.
Цензор також.
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каждый год забываю про 18 февраля, наверное вытеснение, очень страшный был день, даже может страшней чем 20-е. Но власть обязана!!! помнить, а их так коробит от Майдана, что взападло пару слов сказать в камеру.
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так... ніхто не згадав..
навіть про загиблого сьогодні сказонув как би мєжду прочім.
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Четыре года запрягали и наконец то поехали Офис генпрокурора анализирует телефонные переговоры офицеров ВС РФ в рамках дела о событиях под Дебальцево зимой 2015 года - Цензор.НЕТ 1820Лучше бы положили бошки этих офицеров на стол Ху..лу во время Мюнхенской конференции
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На данный момент по итогам расследования было сообщено о подозрении ряду должностных лиц Вооруженных Сил РФ, которые непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в указанный период. В частности, речь идет о командующем 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии ВС РФ генерал-майоре Кузовлеве, командире 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-майору Цекове, командующем 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанте Гурулеве и командующем 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ генерал-майоре Завизионе.
Все указанные военнослужащие ВС РФ объявлены в розыск, суд предоставил разрешения на их задержание. Источник: https://censor.net.ua/n3176495
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"Трагедія для росіян": У повідомленні Зеленського про бій під Золотим знайшли прокол.
вівторок, 18 лютий 2020, 15:08
Коментуючи наступ російських окупантів під Золотим, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це трапилося в річницю "Дебальцевської трагедії". Однак так успішну військову операцію ЗСУ називають тільки в Росії. На цей нюанс звернув увагу на особистій сторінці у Facebook майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили сувору догану за критику верховного головнокомандувача, передають Патріоти України.
"До сьогодні вважав, що Дебальцевська операція - одна з найуспішніших операцій в новітній історії України. Трагедією її називають тільки росіяни. Те, що зробила українська армія під Дебальцевим, увійде в історію вдячних нащадків як одна з найважливіших сторінок в долі незалежної України. І горе **********, які цього не розуміють!" - написав український офіцер. Аналогічну думку висловив і ветеран АТО Олександр Сурков. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що ця операція зараз вивчається арміями усього світу як успішний кейс.»
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один из немногих внятных и правдивых коментов за сегодняшний вечер , без порохообразных и зебилов
несмотря на проигранный бой , наши накосили прилично и дырявых , и кизячков , и рашистов
плохо че станцию не успели раскурочить , приказа не было
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Дебальцево - это железнодорожный узел - развязка . Кто контролирует эту станцию , - тот контролирует сообщение с росией . С донбаса можно вывозить уголь , а на донбас завозить всё , что угодно и без проблем .
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Вывезти бы этих ублюдков на территорию Украины и ..., осудить. Хотя, с нашим чмошником бакановым, целующимся в дёсны с мертвечуком, это не светит.
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Идиоты, нужно парашенка и все его окружение анализировать! С агрессором росеей и так все понятно
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Офис генпрокурора анализирует

Что-то они не анализируют кто все арт. склады в Украине подорвал! И Барыга ни при чем...
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Анализируйте встречи Зеленского и его переговоры перед сегодняшней атаки в Луганской области. Не ждите многа-многа лет.
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Круто. А лет через 20 они даже выскажут(но осторожно) предположение, что Россия напала на Украину?
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