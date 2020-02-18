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 Співробітників з ознаками застуди - відправляти додому, - ЦГЗ оприлюднив рекомендації роботодавцям

Центр громадського здоров'я оприлюднив рекомендації для підприємств і роботодавців щодо реагування на коронавірус COVID-19 і інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

"Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, мають повідомити свого керівника і залишатися вдома. У разі виходу на роботу співробітників, у яких виявлені гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників і негайно відправити додому. Під час кашлю або чхання такі працівники мають прикривати ніс і рот тканиною або вигином ліктя. Також варто розмістити плакати, які заохочують залишатися вдома під час хвороби", - сказано на facebook-сторінці установи, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, ЦОЗ радить роботодавцям дотримуватися гнучкої політики і дозволяти працівникам залишатися вдома для догляду за хворим членом сім'ї.

Також рекомендується забезпечити офіс засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфікуючими засобами.

"Працівники мають обробляти руки дезінфікуючими спиртовмісними засобами або мити з милом не менше 20 секунд. Слід регулярно очищати поверхні на робочому місці, зокрема стільниці та дверні ручки, відповідними засобами для чищення. Поки не рекомендується додаткова дезінфекція, крім звичайного прибирання", - зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176494
 
 
 Топ коментарі
 
Болезнь протекает сначала бессимптомно, но больной уже всех вокруг заражает. А эти зебилы рекомендуют сидеть дома людям с симптомами. Это для такого долбо*бизма эти зебилы получают зарплату? Сотрудников с признаками простуды - отправлять домой, - ЦОЗ обнародовал рекомендации работодателям - Цензор.НЕТ 8661
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Юрий Бирюков
1 hr ·

Марк Цукерберг выступал в Мюнхене. Ну, мы то и раньше про это знали, ведь страшно-сказать-президент-Зеленский с Марком селфик даже сделал. Но мы историю в полном объеме не знали, как оказалось.
Оказывается, кроме Зеленского, Цукерберг имел короткий разговор с Порошенко, во время которой пятый президент напомнил, что Украина находится на острие гибридной войны и требует дополнительных возможностей противодействия российской пропаганде. Именно поэтому он призвал Facebook открыть отдельный офис в Украине.

Реакция Цукерберга стала показательной: он поддержал предложение Порошенко, однако подчеркнул, что подобную инициативу должен был проявить действующий президент, с которым он «селфился» перед этим.
Но Зеленскому важнее было селфик запилить. Поэтому офиса в Украине пока ждать не стоит.
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Скотиняки, вы сами пробовали чихать в изгиб локтя? Дебилы, бля. Вы еще в лифчик или рейтузы начихайте.
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Юрий Бирюков
1 hr ·

Марк Цукерберг выступал в Мюнхене. Ну, мы то и раньше про это знали, ведь страшно-сказать-президент-Зеленский с Марком селфик даже сделал. Но мы историю в полном объеме не знали, как оказалось.
Оказывается, кроме Зеленского, Цукерберг имел короткий разговор с Порошенко, во время которой пятый президент напомнил, что Украина находится на острие гибридной войны и требует дополнительных возможностей противодействия российской пропаганде. Именно поэтому он призвал Facebook открыть отдельный офис в Украине.

Реакция Цукерберга стала показательной: он поддержал предложение Порошенко, однако подчеркнул, что подобную инициативу должен был проявить действующий президент, с которым он «селфился» перед этим.
Но Зеленскому важнее было селфик запилить. Поэтому офиса в Украине пока ждать не стоит.
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Тобто, це ЦОЗ очікує на коронавірус і вже попереджає як себе поводити раптом що..
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Нет! масса требует, чтобы каждый, у кого насморк, был изолирован как коронавирусный!
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Так и будут. Двери заколотят, и подыхай.
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Насморк должен считаться коронавирусом, иначе паника будет неполноценной.
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Скотиняки, вы сами пробовали чихать в изгиб локтя? Дебилы, ***. Вы еще в лифчик или рейтузы начихайте.
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рекомендации не изменились со времен совка,слово в слово передрали ... Сотрудников с признаками простуды - отправлять домой, - ЦОЗ обнародовал рекомендации работодателям - Цензор.НЕТ 2101
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тю. надо просто как в серверной корее - расстрелять )))
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Так нам же нечего переживать, коронавируса в Украине нет... А тут вдруг вспомнили про рекомендации.
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https://twitter.com/TomthunkitsMind/status/1229775164793139201

Китай сообщает, что у 1 пациента был диагностирован коронавирус через 42 дня после возвращения из Ухани домой.
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Болезнь протекает сначала бессимптомно, но больной уже всех вокруг заражает. А эти зебилы рекомендуют сидеть дома людям с симптомами. Это для такого долбо*бизма эти зебилы получают зарплату?
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А то, что до появления симптомов у коронавируса чуть ли не месяц инкубационный период неизвестно разве? Какой смысл отправлять домой, когда уже все заражены?
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смысл что бы не было паники-умирайте тихо дома
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у чому проблема цих рекомендацій..

вони не враховують те,що інфікують безсимптомні люди..

тобто ці рекомендації лише сповільнюють епідемію.
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Центр громадського здоров'я України
7 год ·

Тимчасові рекомендації CDC для підприємств і роботодавців щодо реагування на коронавірусну інфекцію COVID-19
Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, мають повідомити свого керівника і залишатися вдома.
У разі виходу на роботу співробітників, у яких виявлено гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників та негайно відіслати додому.


ага.
на маршрутці Співробітників з ознаками застуди - відправляти додому, - ЦГЗ оприлюднив рекомендації роботодавцям - Цензор.НЕТ 4044

Ці вказівки можуть допомогти запобігти поширенню гострих респіраторних захворювань на робочих місцях,
можуть
зокрема коронавірусної інфекції COVID-19.



навряд
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