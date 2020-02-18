 Співробітників з ознаками застуди - відправляти додому, - ЦГЗ оприлюднив рекомендації роботодавцям

"Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, мають повідомити свого керівника і залишатися вдома. У разі виходу на роботу співробітників, у яких виявлені гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників і негайно відправити додому. Під час кашлю або чхання такі працівники мають прикривати ніс і рот тканиною або вигином ліктя. Також варто розмістити плакати, які заохочують залишатися вдома під час хвороби", - сказано на facebook-сторінці установи, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, ЦОЗ радить роботодавцям дотримуватися гнучкої політики і дозволяти працівникам залишатися вдома для догляду за хворим членом сім'ї.

Також рекомендується забезпечити офіс засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфікуючими засобами.

"Працівники мають обробляти руки дезінфікуючими спиртовмісними засобами або мити з милом не менше 20 секунд. Слід регулярно очищати поверхні на робочому місці, зокрема стільниці та дверні ручки, відповідними засобами для чищення. Поки не рекомендується додаткова дезінфекція, крім звичайного прибирання", - зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.