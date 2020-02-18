 Співробітників з ознаками застуди - відправляти додому, - ЦГЗ оприлюднив рекомендації роботодавцям

"Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, мають повідомити свого керівника і залишатися вдома. У разі виходу на роботу співробітників, у яких виявлені гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників і негайно відправити додому. Під час кашлю або чхання такі працівники мають прикривати ніс і рот тканиною або вигином ліктя. Також варто розмістити плакати, які заохочують залишатися вдома під час хвороби", - сказано на facebook-сторінці установи, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, ЦОЗ радить роботодавцям дотримуватися гнучкої політики і дозволяти працівникам залишатися вдома для догляду за хворим членом сім'ї.
Також рекомендується забезпечити офіс засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфікуючими засобами.
"Працівники мають обробляти руки дезінфікуючими спиртовмісними засобами або мити з милом не менше 20 секунд. Слід регулярно очищати поверхні на робочому місці, зокрема стільниці та дверні ручки, відповідними засобами для чищення. Поки не рекомендується додаткова дезінфекція, крім звичайного прибирання", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.
1 hr ·
Марк Цукерберг выступал в Мюнхене. Ну, мы то и раньше про это знали, ведь страшно-сказать-президент-Зеленский с Марком селфик даже сделал. Но мы историю в полном объеме не знали, как оказалось.
Оказывается, кроме Зеленского, Цукерберг имел короткий разговор с Порошенко, во время которой пятый президент напомнил, что Украина находится на острие гибридной войны и требует дополнительных возможностей противодействия российской пропаганде. Именно поэтому он призвал Facebook открыть отдельный офис в Украине.
Реакция Цукерберга стала показательной: он поддержал предложение Порошенко, однако подчеркнул, что подобную инициативу должен был проявить действующий президент, с которым он «селфился» перед этим.
Но Зеленскому важнее было селфик запилить. Поэтому офиса в Украине пока ждать не стоит.
Китай сообщает, что у 1 пациента был диагностирован коронавирус через 42 дня после возвращения из Ухани домой.
вони не враховують те,що інфікують безсимптомні люди..
тобто ці рекомендації лише сповільнюють епідемію.
7 год ·
Тимчасові рекомендації CDC для підприємств і роботодавців щодо реагування на коронавірусну інфекцію COVID-19
Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, мають повідомити свого керівника і залишатися вдома.
У разі виходу на роботу співробітників, у яких виявлено гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників та негайно відіслати додому.
ага.
на маршрутці
Ці вказівки можуть допомогти запобігти поширенню гострих респіраторних захворювань на робочих місцях,
можуть
зокрема коронавірусної інфекції COVID-19.
навряд