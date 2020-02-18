 Путін офіційно звільнив Суркова з посади помічника президента РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

"Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента Російської Федерації", - сказано в тексті документа.

Цей указ набирає чинності з дня його підписання.

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