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Все про:Путін (16369) звільнення (789) Сурков (166)

 Путін офіційно звільнив Суркова з посади помічника президента РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

"Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента Російської Федерації", - сказано в тексті документа.

Цей указ набирає чинності з дня його підписання.

Читайте також: Указу про відставку Суркова досі немає, тому він де-факто залишається помічником Путіна, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176490
 
 
 Топ коментарі
 
я б особо не обрадовался. там огромный запас мудаков покруче имеется.
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Як це не зміниться ?
Зеля ж зустрів в очах фуйла прагнення до миру.
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самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204





Цікаво, чи встигне русня знести нас до 11 березня.
Тому що в цей день М.Помпео, виконуючи запит Сената США має відповісти, чи є Раша країною-спонсором тероризму.
Якщо так (80%), то 12-го їй буде 3,14зда.
Розумієте, чому свинособаки так торопляться?Якщо кремлівські зжеруть нас та Білорусь до цієї дати, вони отримають змогу протриматись на нових ресурсах ще 5 років та захерачить ЕС. А на його базі вони розраховують перемогти Штати.
Такі розклади, малята. ((
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вони отримають змогу протриматись на нових ресурсах ще 5 років та захерачить ЕС

Бред.Страна с 3,5% мирового ВВП(РФ) может только надувать щеки и выпускать на сцену клоунов типа Жириновского.
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Сегодня не получилось нечто задуманное и возможно даже согласованное? Путин официально уволил Суркова с должности помощника президента РФ - Цензор.НЕТ 7745
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день суркова. он обещал долгую зиму и шо газ на ура будет идти. а тут облом.
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"куратора війни" замінив "куратор миру". Ось тепер вже точно мир наступить.
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При упоминании о Путине я,как и многие другие,жду только одной новости,после которой в Украине начнется праздник,а мокшане послушают Лебединное озеро.
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я б особо не обрадовался. там огромный запас мудаков покруче имеется.
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Так на росії нічого не зміниться після звільнення Суркова.
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Як це не зміниться ?
Зеля ж зустрів в очах фуйла прагнення до миру.
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Одного винторогого скота заменили другим винторогим скотом...от перемены местами скотов ничего не меняется...
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Опять? Я уже со счёта сбился сколько раз он его уже увольнял
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И назначил на эту должность Дудаева Асланбека Андарбековича
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Суркову пора попробовать пригожинское меню: "новичок", чаёк с полонием или что-то полезное для инфаркта.
Путин официально уволил Суркова с должности помощника президента РФ - Цензор.НЕТ 8364
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Суркову пора попробовать пригожинское меню: "новичок", чаёк с полонием или что-то полезное для инфаркта.

Он уже и так с палочкой шкандибае Бог наказал.
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в РФ конституционный кризис - 1-я стадия распада... где-то сцаря не удовлетворил в такой ситуации
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Да похоже в Омане стороны договорились выкинуть Богдана и Суркова и поставить Козака-Ермака. Интересно, а какие дальнейшие и главное конечные цели этих договоренностей?
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Интересно, а какие дальнейшие и главное конечные цели этих договоренностей?

Принимают решения мирового значения государства имеющие влияниеи экономический потенциал.
РФ с3% мирового ВВП должна тихо шелестеть. За Украину я вообще молчу.
Что мы и видим по поведению власти Украины. Расдел сфер влияния. Более сильный скушает слабого.
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Без помощника плохо, а с помощником еще хуже!
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а сегодня под золотым,зто шо,прощальный салют был?
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поедет к скучному богдану в соседний номер...вдвоем скучать веселее же
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Путлер занервничал.В умелых руках это можно хорошо использовать,именно сейчас он уязвим.
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