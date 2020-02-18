 Путін офіційно звільнив Суркова з посади помічника президента РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.
"Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента Російської Федерації", - сказано в тексті документа.
Цей указ набирає чинності з дня його підписання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.
"Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента Російської Федерації", - сказано в тексті документа.
Цей указ набирає чинності з дня його підписання.
самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204
Цікаво, чи встигне русня знести нас до 11 березня.
Тому що в цей день М.Помпео, виконуючи запит Сената США має відповісти, чи є Раша країною-спонсором тероризму.
Якщо так (80%), то 12-го їй буде 3,14зда.
Розумієте, чому свинособаки так торопляться?Якщо кремлівські зжеруть нас та Білорусь до цієї дати, вони отримають змогу протриматись на нових ресурсах ще 5 років та захерачить ЕС. А на його базі вони розраховують перемогти Штати.
Такі розклади, малята. ((
Бред.Страна с 3,5% мирового ВВП(РФ) может только надувать щеки и выпускать на сцену клоунов типа Жириновского.
Зеля ж зустрів в очах фуйла прагнення до миру.
Он уже и так с палочкой шкандибае Бог наказал.
Принимают решения мирового значения государства имеющие влияниеи экономический потенциал.
РФ с3% мирового ВВП должна тихо шелестеть. За Украину я вообще молчу.
Что мы и видим по поведению власти Украины. Расдел сфер влияния. Более сильный скушает слабого.