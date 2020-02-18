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 Командир до смерті побив солдата на шикуванні і постане перед судом

Військовослужбовця звинувачують у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що стало причиною смерті, і перевищенні влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"У липні 2016 командир одного з військових підрозділів при виконанні завдань на території проведення ООС (у той час АТО) в Донецькій області через невдоволення порушенням військової дисципліни підлеглим застосував до нього фізичне насильство під час шикування особового складу. Внаслідок так званого "виховного процесу" потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень, від яких помер у військовому госпіталі", - сказано в повідомленні.

Обвинувачений перебуває в слідчому ізоляторі.

Якщо його провину буде доведено, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176488
 
 
 Топ коментарі
 
Что-то долго выясняли... Видно, военные полицаи пытались "концы в воду спрятать...". Они же МО подчиняются... Приказали "замять дело"...
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У нас на зборах комбат так прицідив аватару, що той обісцявся. Всі аплодували.
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Что-то долго выясняли... Видно, военные полицаи пытались "концы в воду спрятать...". Они же МО подчиняются... Приказали "замять дело"...
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Мдэ, ну тут и сказать практически нечего... Понимаю бывают разные случаи и люди, но избивать человека до полусмерти из-за того, что другой человек не так стал, или хамил старшему по званию, это перебор...
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мавпи в мундирах стають дебільноактивними
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У нас на зборах комбат так прицідив аватару, що той обісцявся. Всі аплодували.
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але всьому має бути межа.
погано коли дехто зловживає своїми повноваженнями.
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Так, але доводиться. Я сам виховував не раз.
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але ж не до смерті..
я чула, що пиятиків прив'язували до дерева роздітими, десь в лісі, в прохолодну погоду...
по звірячому били палицями.
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Так, буває всього. Я в теробороні, так всього надивився. Люди різні бувають.
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В Україні уже відмінили дисбати?Займаєтесь рукоприкладством,це все вам вилізе боком
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не указано за . что . если он будучи на выносном НП нажрался и ушёл прогуляться по местности как бывало то таки за это в войну просто расстреливают . хотел как лучше. под суд не отдавать а воспитать перед всеми но очень плохо вышло .
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нет, это известный случай. Там командир был жестокий и шибанутый, бил всех подчиненных и докопался именно до этого парня, который единственный кто ему возражать осмеливался.
забил до смерти.
Это в зоне под Мариком было, известный случай. Все боялись что до суда не дойдет - война мол все спишет, но так служили в АТО оба - и командир и подчиненный, там спецназ - умели бить...
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Я б на місці батька дитини цьму командиру кишки випустив
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У вас Моторило свого ж волонтера пристрелив у прямому ефірі.
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Эка не видаль. У нас в скрепостане ежедневный треш в армии.
Но пока нет ни одного желающего Ху..ла замочить Командир до смерті побив солдата на шикуванні і постане перед судом - Цензор.НЕТ 6046
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Вобщето.. если это было в зоне боевых действий.. в условиях войны. то стоит разобраться
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скорее всего недолугий солдат получил за дело,только комбат немного перестарался
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стопудово недолугий...нормальний би зробив з шакала решето
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А ЧЕМ ЭТИ ГОДЫ ЗАНИМАЛСЯ МАТИОС ? ВЫТАСКИВАЛ ИЗ ЗАДНИЦЫ ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР ?
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Та подождите. Втащил по роже, тот неудачно свалился, тюкнулся головой и привет. Вполне могло быть. В новости вообще ж никаких подробностей. Можно накую зраду нагородить .
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Яких мразей набирають в училища й ставлять керувати військовими
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С такими командирами и враги не нужны Командир до смерти избил солдата на построении и предстанет перед судом - Цензор.НЕТ 4557
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Странно, три с половиной года прошло и все молчали?
Как то сложно в голове укладывается.
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длинная история была. командир заслужонный. Но и погибший оказался тоже известным и хорошим бойцом, да и дело было публично, на плацу во время построения, иначе бы все замяли.
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интересно забитый до смерти был салагой или дедом?
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Салаг офіцери не чіпають, мабуть. Раніше було так
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Купа кацапів набігла і онанує. Спокуха, пацани. Комбат прицідив аватару. Той упав і скронею об ;парєбрік; приклався. Буває.
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"Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы"

А можно по подробнее? А то нет деталей, и дыма без огня не бывает. Они там все притрушенные и малость совковые (смотря в где конечно) Может быть такое, что пацан и сам налепил лишняка так, что и убить за такое можно. Если рот не открывать и вести себя адекватно, никакая дичь не случается. Язые мой - враг мой.
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нет. командир был не в адеквате, командир спецназа, забил своего спецназовца, на плацу при всех на построении.
известная история. все в шоке были. Но он и раньше его бил а тут просто кукушка слетела...
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Так какого черта все стояли и глазели? Если беспредел творится, могли бы и свои его хотя бы оттянуть, или засцали что на губу сядут?
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"Солдата могли расстрелять за трусость, за строптивость, но ударить - ни-ни! Попробуй ударь - в первой же атаке заработаешь пулю в затылок. Но главное - необходимость вместе разделять опасность, вместе идти на смерть вырабатывала уважение друг к другу и рукоприкладства не было..."

(Н.Никулин, Воспоминания о войне).
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это какой овцой надо быть, что бы когда тебя на полном церьезе пытаются убить - стоять и молчать ? лучше в штрафбате оттарабанить за то что сломал уроду-командиру морду в нескольких местах, чем сдохнуть как червяк обосцаный.
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И в армии и на гражданке овец хватает.А вот дебильных командиров у нас ещё много.
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видно довел боец командира......просто так по роже не бьют. что это было ? алкоголь против наркомании???
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Та дайте вже командирам право розстрілювати дезертирів, зрадників і ідіотів, що не виконують наказ, прямо на передовій, як це і повинно бути під час війни. Звичайно, це не сподобається багатьом, від ветеранів, що бачили "фах" тупорилих охвіцерів так званої "армії" часів 1991-2013 років, до банальних ссикунів, що прокидаються у холодному поту від однієї згадки про армію і армійську дисципліну. Але іншого шляху немає. Офіцерів треба міняти, боягузів треба призивати до лав і виховувати, але без дисципліни каюк усім - і гарним, і поганим.
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