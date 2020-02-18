 Командир до смерті побив солдата на шикуванні і постане перед судом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"У липні 2016 командир одного з військових підрозділів при виконанні завдань на території проведення ООС (у той час АТО) в Донецькій області через невдоволення порушенням військової дисципліни підлеглим застосував до нього фізичне насильство під час шикування особового складу. Внаслідок так званого "виховного процесу" потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень, від яких помер у військовому госпіталі", - сказано в повідомленні.
Обвинувачений перебуває в слідчому ізоляторі.
Якщо його провину буде доведено, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
погано коли дехто зловживає своїми повноваженнями.
я чула, що пиятиків прив'язували до дерева роздітими, десь в лісі, в прохолодну погоду...
по звірячому били палицями.
забил до смерти.
Это в зоне под Мариком было, известный случай. Все боялись что до суда не дойдет - война мол все спишет, но так служили в АТО оба - и командир и подчиненный, там спецназ - умели бить...
Но пока нет ни одного желающего Ху..ла замочить
Как то сложно в голове укладывается.
А можно по подробнее? А то нет деталей, и дыма без огня не бывает. Они там все притрушенные и малость совковые (смотря в где конечно) Может быть такое, что пацан и сам налепил лишняка так, что и убить за такое можно. Если рот не открывать и вести себя адекватно, никакая дичь не случается. Язые мой - враг мой.
известная история. все в шоке были. Но он и раньше его бил а тут просто кукушка слетела...
(Н.Никулин, Воспоминания о войне).