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 Політика України
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Все про:ВР (7097) законопроект (940) поправки (28) ринок землі (116)

 Рада розглянула 482 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі

Верховна Рада під час нинішнього пленарного засідання встигла розглянути 266 поправок до законопроєкту про ринок землі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепи продовжили розгляд з 217-ї поправки і закінчили розглядом 482-ї поправки. Жодна з поправок не була прийнята. Всього до законопроєкту про ринок землі подано 4018 поправок.

Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання Ради. Нардепи продовжать розгляд поправок у середу, 19 лютого.

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Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі в другому читанні. За два дні парламентарії розглянули тільки 216 поправок до закону з 4018. З уже оброблених більшість поправок депутати не підтримали. Зокрема ті, на яких наполягали аграрії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176486
 
 
 Топ коментарі
 
Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати.
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всі прочитала ?
можна подумать.
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А защищать эту землю вы не пробовали, зелёные наперсточники. У нас война! Нас обстреливают, але ку-ку, вы власть или где
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Зеленский в категорической форме приказал принимать закон о приватизации земли.
Без кредита МВФ мартовские зарплаты бюджетникам уже платит не будет чем.
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" Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - Богдан"
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В таком виде, как предлагает шмаркля ничего принимать в нашей стране нельзя. Он враг Украины.
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Взорвать эту Раду со всем отребьем, что в ней сидит. Это гниды на шее народа.
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Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати.
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Я за продажу земли. Но только после изгнания из страны зебилов и проведения референдума.
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К летными каникулам справятся такими темпами, и пускай вся страна подождет.
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А защищать эту землю вы не пробовали, зелёные наперсточники. У нас война! Нас обстреливают, але ку-ку, вы власть или где
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Финны тоже когда-то решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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По такой же схеме большая часть облгазов-российский капитал.
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Хочуть продати землю, а потім втікати з награбованим?
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Раздайте землю хотя бы атошникам, а то тормозите это сейчас любыми методами и турборежим здесь не работает. Вот вам и пример о чём они там сейчас думают - отобрать землю, то до чего ранее не могли ввиду отсутствия большинства.
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Як прийшло - 73% різко, так різко і впаде до 0%, що і не встигнуть валізи зібрати... Здається мені, що наступают смутние времена...
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Ничего общего этот деребан с рынком земли не имеет,тупо евреи во власти руками хохлов и малоросов с помощью 5тыс.$ конвертиков распродадут всю страну вместе с холопами.
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Когда дойдут до 4000-ой у бабы Йули вытечет весь ботокс,а Рабинович совсем полысеет.Ну а у Кивы,у Кивы засвербит в том самом месте.
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