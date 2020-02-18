 Рада розглянула 482 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нардепи продовжили розгляд з 217-ї поправки і закінчили розглядом 482-ї поправки. Жодна з поправок не була прийнята. Всього до законопроєкту про ринок землі подано 4018 поправок.
Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання Ради. Нардепи продовжать розгляд поправок у середу, 19 лютого.
Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі в другому читанні. За два дні парламентарії розглянули тільки 216 поправок до закону з 4018. З уже оброблених більшість поправок депутати не підтримали. Зокрема ті, на яких наполягали аграрії.
можна подумать.
Без кредита МВФ мартовские зарплаты бюджетникам уже платит не будет чем.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp