 Літак, яким українців евакуюють з Уханя, впродовж двох діб проходитиме санобробку

Про це повідомив на брифінгу гендиректор авіакомпанії SkyUp Airlines Євген Хайнацький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Літак буде оброблено. Після провітрювання та інших процедур наш технічний персонал замінить фільтри кондиціонування і всіх інших систем для того, щоб нічого не залишилося на літаку. На це все передбачено до двох діб", - сказав він.
Хайнацький також зазначив, що рейс виконуватимуть три екіпажі, які погодилися здійснити його добровільно.
"Рейс дуже тривалий. Частина екіпажу перебуває вже в Казахстані - це естафетний екіпаж ... Екіпажі погодилися самі добровільно виконати цей рейс", - додав гендиректор.
рейс SPQ7301 с пунктом отправления - КВР (Киев, "Борисполь") и пунктом назначения - Ухань. И ничего, что самолет среднемагистральный. И ничего, что по пути и туда и обратно ему предстоит сделать несколько промежуточных посадок, а значит - экипажу нужно будет контактировать с обслуживающим персоналом этих аэродромов.
А все ли понимают, что такое самолет в полете? Это - герметичная капсула, внутри которой постоянно циркулирует воздух. Что абсолютно безопасно для обычных полетов с обычными пассажирами, но зато одного зараженного коронавирусом на борту хватит на всех… Средств эффективной защиты на рейсе SPQ7301 нет и быть не может. Как уже сказано выше - их нет ни у одной из украинских коммерческих авиакомпаний.
Все помнят кадры с летчиками в костюмах химзащиты в кабине австралийского самолета?
Для выполнения рейса такой протяженности и временной длительности нужно как минимум три экипажа… Это почти два десятка людей, сотрудников авиакомпании. Вот интересно - а как работодатель (организатор полета) их мотивировал? Тем, что они - это "Одна Семья"? Сложно представить себе, что люди в здравом уме, с семьями, детьми, родителями, согласились спокойно на эту, если называть вещи своими именами, авантюру… И счастливы от возможности проявить свой "патриотизм" и спасти из очага инфекции соотечественников.
Показательно, что Министерство инфраструктуры Украины, которое, согласно решению Кабмина, выступает распорядителем средств (4, 5 млн. грн.) на эвакуацию, и в подчинении которого находятся главные воздушные ворота страны - никак не комментирует происходящее. Сайт МИУ вообще "не знает" слов "коронавирус" или "Ухань". Остается только догадываться - так происходит по причине уже ставшей притчей во языцех некомпетентности его руководства или же вследствие закономерных опасений относительно последствий этой акции…
И это при том, что в личных аккаунтах в соцсетях министр комментирует, простите за каламбур, любой "чих" в стране.
https://www.rbc.ua/rus/news/kitay-prosit-vyzdorovevshih-sdavat-krov-lecheniya-1581969754.html
https://zik.ua/ru/news/world/v_kitae_vyzdorovevshih_ot_koronavirusa_prosyat_sdavat_krov_chtoby_izlechit_novyh_bolnyh_959459
https://news.yahoo.com/china-asks-recovered-patients-donate-plasma-virus-treatment-114700333.html
У монголов, на родине которых существует природный очаг чумы, ещё с древности была такая процедура, но более жестокая - в стойбище, где обнаруживалась чума, выставлялся чёрный флаг... Такие же флаги выставлялись на подъездах... Стойбище окружалось всадниками из соседних селений. Если кто-то пытался выйти за пределы юрт, всадники убивали его на расстоянии, стрелами... И так было, пока последний в стойбище, не умирал... Потом стойбище сжигалось, вместе с трупами...
Почему такая половинчатость...только самолет?
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И что в этом плохого ? Если наши, кроме измерения температуры ничего не могут сделать так пусть хоть китайцы самолет очистят от всякой заразы.
M.G.@magutw 6 ч
Президент України ставиться до громадян України як до біологічної зброї, яку він може використати проти інших громадян України з метою терору і залякування.
Це офіційна пряма мова. В мене все.
Зеленський: Якщо хтось буде закликати до перекриття доріг, я особисто привезу українців з Китаю в маєтки у Конча-Заспі - УПравда
Типичные зебилы!
Не зря ослобородбко так ими опекуется.