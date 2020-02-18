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Все про:Китай (431) літак (795) евакуація (184) SkyUp (22) COVID-19 (61)

 Літак, яким українців евакуюють з Уханя, впродовж двох діб проходитиме санобробку

У літаку замінять фільтри кондиціонування "і всіх інших систем".

Про це повідомив на брифінгу гендиректор авіакомпанії SkyUp Airlines Євген Хайнацький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Літак буде оброблено. Після провітрювання та інших процедур наш технічний персонал замінить фільтри кондиціонування і всіх інших систем для того, щоб нічого не залишилося на літаку. На це все передбачено до двох діб", - сказав він.

Хайнацький також зазначив, що рейс виконуватимуть три екіпажі, які погодилися здійснити його добровільно.

"Рейс дуже тривалий. Частина екіпажу перебуває вже в Казахстані - це естафетний екіпаж ... Екіпажі погодилися самі добровільно виконати цей рейс", - додав гендиректор.

Читайте також: Українців з Уханя евакуюють 20 лютого, - "слуга народу" Радуцький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176485
 
 
 Топ коментарі
 
А автобус на котором их будут везти от самолета в терминал? А терминал?А автобус в тором их будут везти к месту карантина...которое еще не выбрали к стати...??
Почему такая половинчатость...только самолет?
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А как-же люди с симптомами ОРВИ? Подыхать в Китае?

Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 1153
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Квартальные шуты и без шоу для лохов?

Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 5979
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Лишнее, без носителя вирус живет не более 9 дней. просто карантин.
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Я больше боюсь не самолета, у нас до сих пор нету тест-систем, только зеленые обещания вот-вот закупить. Вирус уже может быть у нас. Носитель выглядит абсолютно здоровым без симптомов по последним данным ВОЗ до 30-или 42 дней. Двухнедельный карантин без тестов - просто фикция.
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там все намного хуже чем можно представить:

рейс SPQ7301 с пунктом отправления - КВР (Киев, "Борисполь") и пунктом назначения - Ухань. И ничего, что самолет среднемагистральный. И ничего, что по пути и туда и обратно ему предстоит сделать несколько промежуточных посадок, а значит - экипажу нужно будет контактировать с обслуживающим персоналом этих аэродромов.
А все ли понимают, что такое самолет в полете? Это - герметичная капсула, внутри которой постоянно циркулирует воздух. Что абсолютно безопасно для обычных полетов с обычными пассажирами, но зато одного зараженного коронавирусом на борту хватит на всех… Средств эффективной защиты на рейсе SPQ7301 нет и быть не может. Как уже сказано выше - их нет ни у одной из украинских коммерческих авиакомпаний.
Все помнят кадры с летчиками в костюмах химзащиты в кабине австралийского самолета?
Для выполнения рейса такой протяженности и временной длительности нужно как минимум три экипажа… Это почти два десятка людей, сотрудников авиакомпании. Вот интересно - а как работодатель (организатор полета) их мотивировал? Тем, что они - это "Одна Семья"? Сложно представить себе, что люди в здравом уме, с семьями, детьми, родителями, согласились спокойно на эту, если называть вещи своими именами, авантюру… И счастливы от возможности проявить свой "патриотизм" и спасти из очага инфекции соотечественников.
Показательно, что Министерство инфраструктуры Украины, которое, согласно решению Кабмина, выступает распорядителем средств (4, 5 млн. грн.) на эвакуацию, и в подчинении которого находятся главные воздушные ворота страны - никак не комментирует происходящее. Сайт МИУ вообще "не знает" слов "коронавирус" или "Ухань". Остается только догадываться - так происходит по причине уже ставшей притчей во языцех некомпетентности его руководства или же вследствие закономерных опасений относительно последствий этой акции…

И это при том, что в личных аккаунтах в соцсетях министр комментирует, простите за каламбур, любой "чих" в стране.
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А как-же люди с симптомами ОРВИ? Подыхать в Китае?

Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 1153
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Ты нас не совести, тут зеленая власть хуже бубонной чумы, плюс к этому короновирус экспортируют на наши головы.
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Это не первая эпидемия в истории. Уже есть лечение, есть отработанные годами процедуры эпидконтроля, которые просто нужно соблюсти и вылечить людей. Или они уже не граждане Украины раз чихают или кашляют? Кровь выздоровевшего -- самое ценное лекарство. Китайцы заставляют добровольно-принудительно своих вылечившихся сдавать кровь для помощи больным.
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Какой помощи? ты типилл? Карантин нахера? И для чего его вводят?
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не. ну ты точно зетипилл-типилл. Для создания вакцины достаточно одного китайца.
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Вообще-то, по предписаниям медицинского протокола, рассредоточение больных инфекционными заболеваниями по большой территории - глупость несусветная... Таких больных, лучше всего, сосредоточивают в одном месте. Там создаются условия, сосредотачиваются специалисты - медики, обеспечивается необходимая изоляция от здоровых людей... В противном случае возрастает опасность распространения эпидемии и развитие пандемии... А тут развозят носителей по всему миру!... Что может быть глупей?
У монголов, на родине которых существует природный очаг чумы, ещё с древности была такая процедура, но более жестокая - в стойбище, где обнаруживалась чума, выставлялся чёрный флаг... Такие же флаги выставлялись на подъездах... Стойбище окружалось всадниками из соседних селений. Если кто-то пытался выйти за пределы юрт, всадники убивали его на расстоянии, стрелами... И так было, пока последний в стойбище, не умирал... Потом стойбище сжигалось, вместе с трупами...
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Ну вроде со средних веков народ чему-то все-же научился и лекарства вместо стрел изобрел Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 9792
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Но требования карантина остались неизменными...Это проще, чем создавать кучу карантинных зон , по всему миру - ведь чем их больше, тем больше опасность прорыва вируса в новом месте...
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А автобус на котором их будут везти от самолета в терминал? А терминал?А автобус в тором их будут везти к месту карантина...которое еще не выбрали к стати...??
Почему такая половинчатость...только самолет?
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На кой? Для очередного зелёного шоу? Ему нужно просто постоять 2 недельки или около того. Вирус нестойкий.
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Квартальные шуты и без шоу для лохов?

Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 5979
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А приЗЕдент будет лично всех прибывших лобызать?
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Обязан, прости Господи .... Может свезет.
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" Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку..."
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И что в этом плохого ? Если наши, кроме измерения температуры ничего не могут сделать так пусть хоть китайцы самолет очистят от всякой заразы.
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Китайцам больше делать нехрен кроме как самолет в Киеве чистить..😃
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Чистить самолет будут в Китае и это очень даже хорошо. Бо наши, бла, чистильщики очистили-бы на 10 % от стоимости работы а остальное бабло спистили.
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В систему встройте уф рециркулятор бактерицидный и летайте или ездите спокойно в общественном транспорте. Транспорт будет всегда стерильным. Я бы законом обязал ставить такие в местах скопления людей. Химия не везде достанет, а озон и УФ кругом, можно после рейса вообще полностью облучать салон.
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бактерицидным средством защищаться от вирусов? может еще антибиотиков напиться? что ты несешь.
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Что ты несёшь, вирус что только через прямой контакт распространяется или в атмосфере летает и на предметах оседает с частицами слюны и прочего. Воздух и чистят. Не панацея, но лучше чем грязной тряпкой умывальники моют в поездах и транспорте, да и салоны.
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M.G.@magutw 6 ч

Президент України ставиться до громадян України як до біологічної зброї, яку він може використати проти інших громадян України з метою терору і залякування.
Це офіційна пряма мова. В мене все.

Зеленський: Якщо хтось буде закликати до перекриття доріг, я особисто привезу українців з Китаю в маєтки у Конча-Заспі - УПравда
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Лишний раз доказывает, что оно - дебил квартальный.

Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 6868
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А зачем? Осел говорил шо сам встретит без противогаза и поселит у себя в доме и у тещи.
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Чем отдыхать две недели в китайском санатории, принесут всем массу проблем.
Типичные зебилы!
Не зря ослобородбко так ими опекуется.
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Зетипиллы. вот вы пришли бы домой к своим детям из зоны карантина? И нахера нам этот пиар Осла на возможных рисках смертей? Вы шо. полные типиллы?
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Тупой СкайАп. Отличная реклама. А на третий день эти дибилы повезут детей на отдых. ***@ны.
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Кого нагнули. Бенин МАУ не согласился же. А ведь у него есть длинемагистральные борта.
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