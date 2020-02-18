 Локацію для карантину евакуйованих з Уханя ще не вибрали, - Скалецька

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Вимога була перша і ключова – це епідемічна безпека: як для людей у закладі, так і для довколишнього середовища, населення, населених пунктів і громадян України...Друга – це питання комфорту, оскільки ми розуміємо, що ми поміщаємо осіб на 14 днів у приміщення, у якому вони будуть обмежені в пересуванні...Третій фактор – це питання можливості з боку МВС, Нацгвардії та Нацполіції гарантувати безпеку цього об’єкту. Досить багато було об’єктів проаналізовано і аналізується ще, підбираємо, щоб мати кілька варіантів, мати запасні варіанти", – сказала Скалецька.

За словами міністра, зараз розглядається 12 варіантів, рішення буде ухвалюватися у момент прильоту.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.