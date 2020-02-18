EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  2297  104
Матеріали за темою:
Все про:Зоряна Скалецька (75) COVID-19 (61)

 Локацію для карантину евакуйованих з Уханя ще не вибрали, - Скалецька

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька повідомила про підготовку кількох локацій у різних регіонах для 14-денного карантину евакуйованих українців та іноземців із китайського Уханя у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Вимога була перша і ключова – це епідемічна безпека: як для людей у закладі, так і для довколишнього середовища, населення, населених пунктів і громадян України...Друга – це питання комфорту, оскільки ми розуміємо, що ми поміщаємо осіб на 14 днів у приміщення, у якому вони будуть обмежені в пересуванні...Третій фактор – це питання можливості з боку МВС, Нацгвардії та Нацполіції гарантувати безпеку цього об’єкту. Досить багато було об’єктів проаналізовано і аналізується ще, підбираємо, щоб мати кілька варіантів, мати запасні варіанти", – сказала Скалецька.

За словами міністра, зараз розглядається 12 варіантів, рішення буде ухвалюватися у момент прильоту.

Читайте також: У Всесвітній організації охорони здоров'я застерігають від надмірних заходів у боротьбі з коронавірусом

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176483
 
 
 Топ коментарі
 
На карантин их в 15 комнатном доме Зеленского в Италии?
 показати весь коментар
 
Взагалі то це дурдом, завтра відправляють літак а вони не вирішили куди їх везти, тобто до прийому хворих нічого не готово, до карантину умовний заклад неготовий, тому що тупо не знають який заклад готувати.
 показати весь коментар
 
Брехня очередная -- китайцы уже сказали что может быть и более до 24 дней !!! Почему новая власть такая брехливая ? Ведь реально все понимают помещения не готовы персонал не готов а решения будут принимать по прилету-- бред сивой кобылы Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7110
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
чем они там занимались если ничего не готово. а говорили что готовы к эпидемии, а тут десяток человек разместить не могут
нихрена они ни к чему не готовы, надеются что повезет и пронесет и вспышки не будет, ведь пока тихо
 показати весь коментар
 
Почему-то опять очень хочется материться.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору