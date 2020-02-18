 Завтра КСУ оприлюднить рішення щодо закону "Про судоустрій і статус суддів"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"КСУ на пленарному засіданні прийняв рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", - сказано в повідомленні.
Як зазначили в суді, текст рішення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного суду України 19 лютого у розділі "Акти КСУ".
Дід Микола@DidMykola2 6 ч
1. Рашисти йдуть в наступ на Донбасі.
2. Портнов і Лукаш підготували законопроект про "дегероїзацію" Небесної Сотні.
3. ЗЕвлада повертає ригів і призначає людей Овоча на високі посади (у т.ч. в ДБР, що розслідує справи Майдану).
ЯК ЗЛАГОДЖЕНО ВОНИ ЗУСТРІЧАЮТЬ РІЧНИЦЮ МАЙДАНУ!
Если на прямой вопрос, - "Взятки брал?" досточтимый работник фемиды соврал - сразу его в КПЗ до выяснения обстоятельств.
Рядом живёт судья. Хоромы на десяток миллионов тянут. Два его сына наглые до жути! Стреляют по собакам из воздушки, ездят на папиных машинах, хотя один из них не совершеннолетний. Быкуют в местном баре... и вообще вся округа устала от ихних выходок...
- мрази!